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среда, 16 ноября 2022 года   

Статус S и социальная помощь|Statut S et aide sociale

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 11. 2022.

Фото: Nashagazeta.ch

Украинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.

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Les réfugiés ukrainiens en Suisse seront à l’avenir soumis aux mêmes règles concernant l'aide sociale que les autres demandeurs d’asile.

На устойчивую стабилизацию положения в Украине в ближайшем будущем, по оценкам швейцарских властей, рассчитывать не стоит. Об одном практическом последствии этого прогноза Наша Газета уже рассказывала: срок действия защитного статуса S будет продлен до марта 2024 года. Но это не единственное нововведение, касающееся проживающих в Швейцарии украинских беженцев. Как сообщает телеканал SRF, вскоре при расчете социальной помощи к обладателям статуса S будут применяться же условия, что и к выходцам из других стран.

Дело в том, что разница в обращении вызывала все большую критику со стороны некоторых представителей общественности. Значительная часть украинских беженцев получает социальную помощь в Швейцарии по менее строгим правилам, чем для беженцев из других стран или местных жителей. Это касается, в частности, личных транспортных средств: обладателям статуса S разрешено свободно ими пользоваться и содержать свои автомобили без сокращения размера социальной помощи.

«Вначале мы предполагали, что автомобиль важен для возвращения в Украину», - отметил в комментарии SRF вице-президент Конференции кантональных директоров по социальным вопросам (CDAS/SODK) Кристоф Амстад. Однако теперь стало ясно, что война продлится дольше, чем ожидалось, поэтому CDAS/SODK адаптировала свои рекомендации с 1 января 2023 года. После двенадцати месяцев пребывания в Швейцарии украинские беженцы должны продать свои автомобили. Если это нецелесообразно из-за расходов на таможенное оформление, кантоны могут потребовать, чтобы автовладельцы сдали свои номерные знаки. Таким образом, через год после прибытия в Швейцарию будет невозможно получать социальную помощь и свободно пользоваться собственным автомобилем. Кантоны, тем не менее, предусматривают ряд исключений, например, если автомобиль абсолютно необходим для работы или по состоянию здоровья.

Кристоф Амстад подчеркнул, что речь идет о равном обращении с другими получателями пособий. По его словам, недоумение вызывали случаи, когда дорогие спортивные автомобили подъезжали к офисам социального обеспечения, хотя он и признает, что это касается лишь небольшой части украинских беженцев. Пока неясно, сколько находящихся в Швейцарии обладателей статуса S владеют машинами. Так, в кантоне Берн несколько сотен из примерно 7000 украинских беженцев имеют автомобиль.

Любопытно, что Швейцарская организация помощи беженцам поддержала ужесточение правил. «С точки зрения равного обращения с местным населением это вполне объяснимо», - заявила ее пресс-секретарь Элиана Энгелер телеканалу SRF. Она также выступает за дальнейшие ограничения, например, учет собственных сбережений и имущества при расчете социальной помощи: активы теоретически могут быть использованы для обеспечения средств к существованию до получения пособия. CDAS/SODK, впрочем, предполагает исключения. Так, продажа активов на родине должна быть разумной и пропорциональной: не должны быть затронуты дома, в которых живут близкие беженцам люди, а также финансовые активы, которые используются для поддержки родственников или друзей в Украине. Кроме того, реализация активов не должна затруднять возвращение домой и реинтеграцию – веский аргумент, учитывая тот факт, что статус S ориентирован на возвращение.

Некоторые кантональные органы социального обеспечения уже пытаются учитывать имущество украинских беженцев, но признают, что вопрос очень сложный. В кантоне Берн, например, не знают ни об одном случае, когда состояние или недвижимость в Украине действительно повлияли на размер социальной помощи. А в кантоне Аргау с 7 октября пособие могут получать только те беженцы, у которых есть деньги или ценности на общую сумму менее 1 500 франков. Личные предметы и украшения, такие как обручальные кольца, не подпадают под действие нового постановления. На практике применение таких правил затруднено или даже невозможно. В целом, эта мера рассматривается, в первую очередь, как политико-символический шаг – в отличие от ужесточения правил в отношении автомобилей, которое, вероятно, будет иметь конкретные последствия для нескольких тысяч беженцев.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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