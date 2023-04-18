Швейцария известна своими гуманитарными традициями, причем одним из основных инструментов предоставления поддержки считается официальная помощь в целях развития (ОПР), которая включает в себя взносы Швейцарской Конфедерации, кантонов и муниципалитетов. Размер этой помощи рассчитывается в соответствии с международными правилами, установленными Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а степень финансового участия государств-спонсоров сравнивается путем измерения доли валового национального дохода (ВНД), которую каждая страна тратит на ОПР.

В рамках международного сотрудничества Швейцария вносит свой вклад в сокращение бедности, укрепление мира, защиту прав человека, реагирование на глобальные вызовы, такие как пандемии и изменение климата, а также сокращение причин вынужденной и нелегальной миграции. Берн также способствует достижению экологически безопасного глобального развития, обеспечивая устойчивое управление природными ресурсами.

В прошлом году швейцарские власти выделили 4,274 млрд франков на ОПР, что составляет 0,56% от валового национального дохода, по сравнению с 0,51% годом ранее. За один год размер ОПР увеличился на 685 млн франков – во многом из-за войны в Украине. Так, объем помощи на местах вырос до более чем 200 млн франков. Кроме того, Государственный секретариат по миграции (SEM) выплатил кантонам 702 млн франков субсидий, предназначенных для приема украинских беженцев. Это соответствует почти 60% расходов на предоставление убежища, предусмотренных ОПР, и 16% от общего объема ОПР. В целом, расходы на предоставление убежища в Швейцарии составили в прошлом году 28% от размера ОПР – это рекорд.

Берн намерен и далее оказывать Украине активную финансовую поддержку. Как заявил министр иностранных дел Иньяцио Кассис, принявший в конце прошлой недели участие в состоявшемся в Вашингтоне третьем круглом столе по вопросам помощи Украине, Швейцария планирует зарезервировать на эти цели 1,5 млрд франков в период с 2025 по 2028 годы, а вместе с 2023 и 2024 годами сумма вырастет до 1,8 млрд франков. По словам федерального советника, восстановление страны будет непростым и займет много времени, при этом Всемирный банк должен приложить усилия, сравнимые по масштабам с теми, которые были предприняты при его создании после Второй мировой войны.

Цель, безусловно, благородная, однако некоторые политические обозреватели критично замечают, что щедрые обязательства, которые берет на себя Швейцария, – это, прежде всего, попытка улучшить имидж страны и уменьшить давление, которое на нее оказывают другие государства, например, члены «Большой семерки».

Коалиция организаций по оказанию помощи Alliance Sud, в свою очередь, заявила, что Берн должен прекратить «играть с цифрами», так как Швейцария в значительной степени не достигает согласованной на международном уровне цели в 0,7% от ВНД для сокращения бедности и неравенства в странах Юга. Так, по данным ОЭСР, только пять стран достигли целевого показателя: Люксембург, Швеция, Норвегия, Германия и Дания. Швейцария же находится на девятом месте.

Более того, организация, в которую входят Swissaid, Action de Carême, Helvetas, Caritas, EPER, Solidar Suisse и Terre des hommes, высказала опасения, что увеличение финансовой поддержки Украины будет происходить за счет сокращения бюджетов, предназначенных для других стран. По расчетам управляющего директора Alliance Sud Андреаса Миссбаха, при общей сумме в 1,5 млрд франков на период с 2025 по 2028 годы Берну не хватает еще 850 миллионов – было бы катастрофическим решением отнять эти средства у других проектов. Как пояснил специалист в комментарии швейцарским СМИ, Всемирной продовольственной программе ООН нужно больше средств, потому что кризисов стало больше. По его оценкам, многие страны Юга страдают от спровоцированных войной роста цен на продовольствие и высокой инфляции. Программы профессионального обучения также могут оказаться под угрозой.

Иньяцио Кассис поспешил заверить в том, что эти опасения необоснованны, так как бюджет для обычных программ по сокращению бедности и устойчивому развитию останется прежним. В долгосрочной перспективе Федеральный совет намерен исключить суммы, предназначенные для восстановления Украины, из бюджета на международное сотрудничество, но для создания таких специальных структур потребуется новый закон. «Федеральный совет рассматривает возможность дальнейших миллиардных инвестиций в Украину в течение следующих десяти-двадцати лет», - сказал министр иностранных дел в интервью газете NZZ am Sonntag, добавив, что Швейцария хочет проявить солидарность с Украиной и внести свой вклад в стабильность Европы.