В нынешней накаленной обстановке кто-то, увидев такую афишу, сочтет ее возмутительной. Кто-то, наоборот, героической. Мы же считаем решение руководства оркестра не менять в угоду политике программу сезона и не жертвовать своими репертуарными традициями в высшей степени профессиональным. Три прекрасные произведения, которые предстоит услышать ценителям музыки, переживут всех нас, и в этом – великая сила Классики. Во все времена, по разным поводам и под разными политическими лозунгами раздавались призывы, сводившиеся к одному – «разрушить все до основания», без всякой реальной заботы о том, что на самом деле будем «затем». Модная сегодня «культура отмены» – из этой же категории, и мы очень рады, что многолетние партнеры Нашей Газеты на прислушались к советам некоторых воспаленных умов среди обладателей сезонных абонементов, требовавших «исключить все русское», что кажется нам не меньшей дикостью, чем сожжение книг в нацистской Германии.

Несмотря на ужас происходящего, хочется верить, что не родился и не родится никогда «дровосек», способный срубить дуб, вот уже третий век зеленеющий у лукоморья. Все мы знаем наизусть первые строфы поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», опубликованной в 1820 году и начинающейся с описания пира – киевский князь выдает свою дочь Людмилу за храброго богатыря Руслана. Однако не все, возможно, знают значение с детства вошедшего в наш обиход волшебного слова «лукоморье». Стоит напомнить, что в восточнославянской мифологии Лукоморье – заповедное место на окраине вселенной, где стоит мировое древо – ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. Вот и для нас классика – русская и украинская, как часть мировой – та самая ось мира, потому что нет в ней места призывам ко злу.

На такие размышления натолкнуло нас название первого произведения, украшающего афишу предстоящих концертов – Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки, одно из самых исполняемых произведений русской классической музыки. Идею положить на музыку первую законченную поэму Пушкина подкинул композитору князь Александр Шаховской, театральный деятель и драматург. Глинка за нее ухватился и вскоре, в конце 1836 года, на дружеской вечеринке у Василия Андреевича Жуковского предложил проект «нашему всему». Вот вы только представьте себе: Глинка с Пушкиным сидят у Жуковского и обсуждают будущую оперу… Эх, попасть бы на эту вечеринку. Пушкина идея увлекла настолько, что он даже задумал внести некоторые коррективы в свое юношеское произведение. Но вмешалась судьба в виде Дантеса, и «погиб поэт, виновник чести»… Глинка был потрясен безвременной кончиной Пушкина, но одновременно счел теперь уже своим долгом перед ним осуществить замысел.

Михаил Иванович Глинка был суеверным человеком и договорился с дирекцией Мариинского театра, чтобы первое представление «Руслана и Людмилы» назначили на 27 ноября 1842 года – ровно через шесть лет после премьеры его оперы «Жизнь за царя», которая прошла с ошеломляющим успехом. Однако дважды в одну воду войти не удалось – публике из высшего общества опера явно не понравилась, особенно после того, как Николай I покинул свою царскую ложу, не дождавшись окончания спектакля. Но кто теперь об этом помнит?!

Маленькая инсайдерская информация насчет Увертюры, по популярности сравнимой со вступлениями к операм «Севильский цирюльник» Россини и «Свадьба Фигаро» Моцарта: быстрый темп делает её весьма сложной для исполнения, контрабасисты, например, называют ее настоящим кошмаром. Посмотрим, как справятся с этим вызовом музыканты Оркестра Романдской Швейцарии!

Единственный Скрипичный концерт П. И. Чайковского, который прозвучит в исполнении прекрасного греческого музыканта Леонидаса Кавакоса, имеет самое непосредственное отношение к Швейцарии – в автографе партитуры Концерта, ор. 35 на последней странице композитором сделана запись: «Fine, Clarens 30 марта/11 апр[еля] 1878». Об истории создания этого великолепного произведения подробного рассказывала читателям Нашей Газеты заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину Ада Айнбиндер в статье, посвященной пребыванию великого русского композитора в Швейцарии. Так что напомним лишь, что «кларанский период» 1878 года был очень плодотворным для Чайковского – помимо Скрипичного концерта, написанного всего за 25 дней, здесь были созданы «7 мелких пьес, два романса и начало фортепианной сонаты».

Не менее прочную связь со Швейцарией имеет и балет Игоря Стравинского «Жар-птица» – об этом мы тоже рассказывали самым подробным образом, так что постоянные читатели Нашей Газеты знают и о дружбе, связывавшей русского композитора с основателем Оркестра Романдской Швейцарии дирижером Эрнестом Ансерме, и о том, что первым исполнителем двух из трех оркестровых сюит из балета «Жар-птица» стал именно этот коллектив. Добавим лишь, что в предстоящих концертах прозвучат не сюиты, но вся оригинальная музыка к балету, впервые представленному публике в Париже 25 июня 1910 года – критик той эпохи отозвался о ней, как о музыке послезавтрашнего дня.

«Как ни странно, «Жар-птица» Стравинского ни разу не была исполнена Эрнестом Ансерме в женевских концертных программах в полной балетной версии 1910 года, хотя именно ему посвящена популярная Сюита 1919-го, – рассказал Нашей Газете маэстро Шарль Дютуа. – В конце концов он записал ее в Лондоне с оркестром Philarmonia, и эта запись оказалась одной из последних, сделанных им с фирмой DECCA. Тем не менее, балетная версия все же прозвучала один раз в Большом театре Женевы и еще раз – в Виктория-холле. Сам я дирижировал этим произведением множество раз в разных странах мира и убежден, что одни лишь отрывки из Сюиты не дают возможность оценить его по достоинству. Я предвкушаю удовольствие от работы над этой программой с Оркестром Романдской Швейцарии, который, со времен славной эпохи Ансерме, сохранил точный смысл и звучание той великой традиции. Наконец, мне радостно будет вновь встретиться с Леонидасом Кавакасом, одним из моих любимых скрипачей. Я знаю его с первых выступлений в Северной Америке, когда он был совсем молодым, и мы выступали вместе в Монреале и Филадельфии».

От редакции: Билеты на предстоящие концерты – 18 мая в Женеве и 19 мая в Лозанне – проще всего заказать на сайте Оркестра Романдской Швейцарии.