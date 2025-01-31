Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 31 января 2025 года   

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ / Contenu partenaire

Яркие краски Байи |Couleurs vives de Baya

Автор: , Женева, .

Photo © Nashagazeta

В прошлую среду на проходящей в эти дни выставке была уже в двенадцатый раз вручена премия Prix Solo artgenève - F.P.Journe. Рассказываем о лауреате.

|

Mercredi dernier le Prix Solo artgenève - F.P.Journe 2025 a été décerné pour le douzième fois consécutive. Voici l’histoire du lauréat.

Хорошая вещь традиции – знаешь, к чему готовиться. В большинстве случаев. Так, узнав даты очередной женевской выставки современного искусства artgenève, мы пометили их в календаре, предвидя, что будет объявлен очередной лауреат премии Prix Solo, вручаемой давним партнером Нашей Газеты знаменитым часовым брендом F.P. Journe. Что и произошло – с точностью его часов.

В среду Франсуа-Поль Журн собственной персоной (и с присущей ему лаконичностью) объявил имя художника (вернее, художницы), работа которой, приобретенная часовщиком, пополнит собрание женевского Музея современного искусства MAMCO: Байя.

Вряд ли вам что-то говорит это имя, по крайней мере, статьи в Википедии на русском языке о ней нет. Так что расскажем поподробнее.

Байя Махиддин родилась в предместье Алжира Бордж Эль Киффан 12 декабря 1931 года – тогда, во времена французского протектората, город назывался Fort de l'Eau (Водная крепость) – и уже в пять лет осиротела.  Самоучка, сама Байя не относила свои работы к определенному жанру, однако критики классифицировали ее картины как сюрреалистические, примитивные, наивные и современные. Как же девочка-сирота заинтересовалась искусством, да еще и получила признание? Вмешался Его Величество Случай.

Известно, что, когда Байе было одиннадцать лет, проживавшая в Алжире француженка по имени Маргарита Камина стала ее патронессой. Говоря современным языком – спонсором. Впрочем, некоторые источники указывают на не столь идиллический характер их отношений, утверждая, что Байя отвечала за выполнение домашних обязанностей Каминат, подобно служанке. Как бы то ни было, Камина предоставила девочка жилье, снабжала ее всем необходимым для рисования и вообще всячески поддерживала.

В 1947 году, когда Байе исполнилось шестнадцать, Камина, имевшая хорошие связи в литературном и художественном мире, замолвила за нее словечко перед знаменитым французским арт-дилером Эме Магтом, работавшим с Матиссом, Кандинским Браком, Шагалом, Миро, Леже, Альберто Джакометти и многими другими художниками. Туристы со всего мира съезжаются сегодня в основанный им и его женой в 1964 году, при поддержке тогдашнего министра культуры Франции Андре Мальро, художественный фонд современного искусства в Сен-Поль-де-Вансе недалеко от Ниццы — первый музей во Франции, который был организован с участием художников и который сегодня насчитывает более 12 тысяч экспонатов.

И вот такой человек согласился в том же 1947 году представить работы никому не известной алжирской девушки на персональной выставке в своей парижской галерее, попросив написать предисловие к каталогу не кого-нибудь, а Андре Бретона, которого привели в восторг картины Байи.  Вот, как он выразил его в своем эссе 1947 года, которое так и называлось - «Байя»: «Я говорю не для того, чтобы, как другие, сожалеть о конце, а скорее для того, чтобы способствовать началу, и в этом начале Байя – королева. Начало эпохи эмансипации и согласия, радикально расходящейся с предшествующей эпохой, одним из главных рычагов которой для человека могло стать систематическое, все возрастающее оплодотворение природы. Начало этой эпохе положил Шарль Фурье, новый импульс ей придал Малькольм де Шазаль. Но для ракеты, которая запустит новую эпоху, я предлагаю имя Байя. Байя, чья миссия – возродить смысл этих прекрасных ностальгических слов: счастливая Аравия. Байя хранит и возрождает золотую ветвь».

Ну что можно к этому добавить? После парижского успеха работы Байи появились на почтовых марках Алжира, а сама она туда сразу не вернулась, поселившись в городе Валлорис на Лазурном Берегу. Там она занималась рисованием и гончарным делом, а также познакомилась с жившим неподалеку Пикассо, на которого ее работы тоже произвели большое впечатление. На родину Байя вернулась несколько лет спустя и в 1953 году вышла замуж (как говорят, по расчету) за Эль-Хаджа Махфуда Махиддина, известного музыканта. В период с 1953 по 1963 год, совпавший с Алжирской войной, она не занималась творчеством, но зато родила шестерых детей. В 1963 году она возобновила занятия живописью, выставляя новые и старые работы в Алжире и в Париже, вплоть до своей смерти 9 ноября 1998 года. Интересно, что в 2018 году, в честь ее 87-летия, был создан Google Doodle – тематический рисунок Google, который выглядел так:

На проходящей в Женеве artgenève алжирская художница была представлена лондонской галереей Richard Saltoun Gallery, сотрудницы которой и получили почетный диплом из рук Франсуа-Поля Журна. Здорово, что красочная работа Байи, созданная в 1976 году и названная «Рассвет и рыба», пополнит коллекцию музея Женевы, где так часто бывает пасмурно. Особенно в эти зимние дни. А до 2 февраля включительно ее можно увидеть на стенде В9 в Palexpo.

 

арт выставки Женевы
музеи Женевы
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 107.97

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как швейцарцы выбирают себе пару?

 Как швейцарцы выбирают себе пару? Свет на этот вопрос проливают два недавно опубликованных в Швейцарии исследования.

Всего просмотров: 703

ВЭФ: под знаком Трампа

ВЭФ: под знаком Трампа Каковы итоги 55-го Давосского форума?

Всего просмотров: 701

Ящик Пандоры Томаса Борера

 Ящик Пандоры Томаса Борера Бывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.

Всего просмотров: 615
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская мафия и отмывание денег

 Русская мафия и отмывание денег Бывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.

Всего просмотров: 5,313

Хорошие новости от Нацбанка

Хорошие новости от Нацбанка После двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.

Всего просмотров: 3,150

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 9,488
© 2025 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top