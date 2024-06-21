Во-первых, этот городской фестиваль – один из немногих совершенно бесплатных для зрителей, что, разумеется, привлекает молодых и не самых богатых гостей. Во-вторых, он отличается тем, что почти вся программа проходит на улице, а значит он, с одной стороны, «сайт-специфический» и доступный, а с другой – зависит от погодных условий. И, наконец, у Фестиваля Города Лозанны долгая и славная история. Основанный в 1968 году мэром-социалистом Марксом Леви, он с самого начала был обращен в первую очередь к народу и к массовым, то есть не самым изысканным и рафинированным, развлечениям. Но даже на этом фоне (а также на фоне студенческих волнений конца шестидесятых) фестивали первых лет сопровождались протестами, а выпуск 1971 года был и вовсе отменен.

Именно после этого – в первую очередь, благодаря актеру, драматургу, режиссеру и художнику Жилю Пиду – и появился на свет Festival de la Cité Lausanne под его нынешним названием и в его нынешнем виде. Программа разрасталась с каждым годом, как разрасталась и зона проведения фестиваля: постепенно помимо исторического центра он вышел и на другие улицы и площади Лозанны. Теперь фестиваль длится целых шесть дней и включает порядка 170 событий, собирающих более ста тысяч человек. В этом году здесь, со 2 по 7 июля, будут представлены 61 спектакль, 66 концертов и 65 DJ-сетов, которые – иногда одновременно – пройдут на 30 сценах, расположенных по всему городу. Среди них отметим 22 швейцарские музыкальные премьеры и еще 19 театральных, плюс шесть собственных фестивальных проектов.

Во все фестивальные дни в саду рядом с Fondation de l’Hermitage можно будет увидеть на закате спектакль «Осипы» швейцарца Винсента Фонтанны, в котором четверо артистов каждый по-своему интерпретируют второстепенного персонажа («малый лет 30, конокрад») из чеховского «Платонова». Еще одно важное событие театральной программы – «Хофштаде» брюссельского художника, режиссера, актера и писателя Ильяса Меттиуи, который после успеха своего «Урагана» на фестивале двухлетней давности возвращается в Лозанну с постановкой о приключениях группы молодых людей, стремящихся к независимости и свободе и ищущих их, а заодно и самих себя, в разговорах на актуальные темы и путешествиях под парусом.

Одним из основных событий фестиваля и, безусловно, главным «хитом» перформативной программы этого года станет спектакль «Zona Franca» известного бразильского хореографа Элис Риполл, которого этим летом можно будет также увидеть на фестивалях в Цюрихе и Базеле. Если верить анонсам, в этой постановке искусно соединены театр, музыка, северо-бразильские танцы, африканский хаус и TikTok. Десять перформеров не просто поют, но и все время играют с разноцветными воздушными шарами, создавая что-то вроде современного ритуала, в результате чего зрители испытывают весь спектр возможных эмоций – от горя до гнева и радости. При этом главной в спектакле становится тема свободы, которая всегда волновала имеющую не только художественное, но и психологическое образование Риполл.

Энергичные бразильские мелодии прозвучат и в обширной музыкальной программе фестиваля. А помимо них еще индонезийские, северо- и южно-американские, испанские, итальянские, угандийские, ганские, британские и многие-многие другие. Перечислим несколько из самых заметных имен и названий: джазовый коллектив Irreversible Entanglements, недавно выпустивший альбом на легендарном лейбле Impulse; Kabeaushé из Кении, играющие хип-хоп и электронику в стиле, который организаторы описывают как «интеллигентную поп-музыку будущего», и испанец Raül Refree «El Espacio Entre», исполняющий свои композиции на стыке экспериментального рока и свободной импровизации сначала в кафедральном Соборе Лозанны, а на следующий день на рассвете – у озера, в сотрудничестве с ассоциацией Thelonica.

Отдельного упоминания заслуживает и цирковая программа фестиваля. Тут наиболее интересными нам показались франко-немецко-норвежский спектакль «No Magic» компании «My!Laika» в жанре «cascade et bruitage», пародирующий приемы Марселя Дюшана и одновременно отрицающий само его существование; выводящее из равновесия – причем во всех смыслах – «Трение» бельгийки Софии Родригез, в котором артисты пытаются выработать стратегию освобождения от психологического и культурного багажа, мешающих людям нормально общаться друг с другом; моноспектакль «Руины» француза Эрвана Ха Куоон Лархера, который по ходу действия становится то канатоходцем, то барабанщиком, то певцом, то акробатом, то пиротехником, то танцовщиком, то лучником.

Зрителям фестиваля, как и этому артисту, особенно если они захотят увидеть все многообразие современного искусства, придется время от времени примерять на себя разные роли. На проходящих на больших площадях дискотеках можно будет потанцевать, на зеленых парковых лужайках – насладиться природой, а на параде в субботу 6 июля подвигаться под барабанные ритмы и, может, даже примерить карнавальный костюм. Организаторы обещают, что событий, развлечений и еды хватит на всех. Сомневаться в этом не приходиться. За поездку в Лозанну говорят и славная история Festival de la Cité Lausanne, и нынешнее руководство форума (художественный руководитель и генеральный директор Мартина Шальвера), и солидный даже по меркам Швейцарии 2,4-миллионный бюджет.

Подробнее о фестивале вы можете узнать здесь.