После почти полностью отмененного прошлого сезона Большой театр возвращается к жизни с размахом, приглашая любителей вокала на швейцарскую премьеру одного из самых монументальных произведений оперного жанра. Честно говоря, такой смелости от нашей городской оперы мы не ожидали: «Войну и мир» вообще ставят редко – уж слишком много нужно исполнителей и декораций, а значит, и затрат. Да и не всем эта опера по плечу – меломаны со стажем помнят, конечно, скандал, разразившийся в московском Большом театре в 2005 году, когда Мстислав Ростропович, не последний в музыке человек, разорвал контракт из-за недостаточного, по его мнению, уровня подготовленности солистов, хора и оркестра накануне выпуска спектакля. С другой стороны, «Война и мир» отлично «подходит по смыслу» к заявленному дирекцией театра сезону – внимательные читатели Нашей Газеты помнят, что будет он проходить под лозунгом «займемся любовью» с рыцарем в доспехах в качестве визуального символа. Ну, и любви, и доспех тут хоть отбавляй.

Разумеется, мы не можем рассказывать вам о самом спектакле до премьеры, хотя определенное представление о нем мы уже получили, побывав на репетиции. Так что ограничимся пока лишь общим анонсом.

Развернутую история сотворения «Войны и мира», растянувшуюся на двенадцать лет и так и не давшую Прокофьеву полного удовлетворения, подробно описал в своем включенном в театральную программку эссе писатель Михаил Шишкин – примечательно, что именно к нему, а не к профессиональному музыковеду обратилась администрация театра. Видимо, интересовала их больше не чисто музыкальная составляющая, а исторический фон, на котором велась работа, и все, так сказать, сопутствовавшие ею продвижению события. Такой подход нам понятен, ведь период и вправду был особый – как в стране, так и в личной жизни Сергея Сергеевича.

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Уже к 13 апреля

1942

года был полностью готов в первом варианте

клавир оперы, включавший

11

картин. Несмотря на продолжавшиеся переделки и доработки,

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вплоть до

1952

года, но увы – окончательной ее постановки в театре ему увидеть не удалось: первая такая постановка была осуществлена на сцене МАЛЕГОТа в

1955

году и на сцене

Большого театра

в

1958-м

, а композитор, как вы знаете, скончался в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года.

Что касается ситуации в стране, то достаточно сказать, что первые рукописи оперы появились весной 1941 года. Не удивительно, что с началом войны композитор полностью посвятил себя работе над этим произведением, стараясь максимально отразить в нем патриотический порыв, переживаемый русским народоми сравнимый с таким же порывом в начале Отечественной войны 1812 годак 1943 году опера была в основном закончена. Она была впервые представлена публике в концертном исполнении в Москве в 1945 году. 12 июня 1946 года на сцене Малого оперного театра в Ленинграде состоялась премьера первой части, то есть начальных 8 картин (к этой постановке была дописана вторая картина«Бал у екатерининского вельможи» и десятая«Сцена военного совета русского генералитета в Филях») – за дирижерским пультом стоял Самуил Самосуд. Прокофьев продолжал работать над оперой

Что же касается личной ситуации Сергея Прокофьева, то она на тот момент тоже не была простой – обратите внимание на автора либретто оперы: Мира Мендельсон. Наши читатели, побывавшие на лекции Илья Кукуя или прочитавшие нашу запись ее, знают, что в 1940 году Сергей Сергеевич Прокофьев ушел из семьи, познакомившись на отдыхе в Кисловодске со студенткой Литинститута Мирой Мендельсон. Не думаем, что на сердце у него после этого было спокойно, особенно если знать, его первая жена, испанская оперная певица Лина, оказавшаяся брошенной с двумя детьми в чужой стране, в 1948 году была обвинена в шпионаже, осуждена на 20 лет лагерей и сослана в Абези, где она провела 8 лет, вплоть до реабилитации в 1956 году.

Мы не знаем, насколько все эти трагические обстоятельства известны и понятны создателям постановки, которую можно без преувеличения назвать интернациональной. Судите сами: режиссер – испанец Каликсто Биейто, дирижер – аргентинец Алехо Перес, сценограф – немка Ребекка Рингст, Наташа Ростова – армянка Рузан Манташян, Пьер Безухов – швед Дэниел Йоханссон, Анатоль Курагин – чех Алеш Бришейн, генерал Кутузов – россиянин Дмитрий Ульянов и так далее. Здорово, что всех их объединили в Женеве русская литература и русская музыка.





Для испанского постановщика Каликсто Биейто «Война и мир» станет женевским, но не швейцарским дебютом – в 2018 году он ставил «Коронацию Поппеи» в Цюрихском оперном театре. Биейто, с 2017 года руководящий Teatro Arriaga в Бильбао, известен своими провокационными прочтениями классических опер и повышенным интересом к теме конфликта, какие бы формы он ни принимал. Его постановки «Макбета» в Зальцбурге, «Похищения из сераля» в Komische Oper de Berlin, «Гамлета» в Эдинбурге неизбежно делили публику на поклонников и противников, параллельно привлекая к нему все большее внимание и создавая ему репутацию европейского режиссера первого плана. Посмотрим, какое впечатление произведет его работа на женевскую публику.

От редакции: Билеты на спектакль, который будет идти на сцене Большого театра Женевы с 13 по 24 сентября, можно заказать здесь. Ассоциация продвижения русской культуры организует коллективный просмотр 19 сентября – на билеты будет сделана скидка, а после спектакля всех ждет сюрприз. Интересно? Обращайтесь!