Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 26 февраля 2020 года   

25.02.2020 - 16:28Первый случай коронавируса в Швейцарии
25.02.2020 - 11:24Российский дипломат замешан в отравлении болгарского бизнесмена?

Вездесущий Даниэле Финци Паска в Нью-Йорке и в Москве. Одновременно|L’ubiquité est possible : Daniele Finzi Pasca à New York et à Moscou

Автор: Надежда Сикорская, Лугано-Москва, 26. 02. 2020. Просмотров: 157

Орган в концертном зале "Зарядье" (c) Viviana Cangialosi/Compagnia Finzi Pasca

Швейцарский режиссер, хорошо знакомый нашим читателям и склонный к магическим превращениям, продемонстрирует новый, еще невиданный «фокус» - на расстоянии в 7000 км.

|

Le metteur en scène tessinois bien connu à nos lecteurs se prépare pour montrer un tour de magie unique – à la distance de 7000 km.

Наша Газета уже на раз рассказывала о Даниэле Финци Паске, начинавшем свою карьеру как клоун, а со временем взявшемся и за Чехова. Однако любовь к цирковым трюкам он явно не утратил – убедиться в этом мы сможем 29 февраля, в последний календарный зимний день этого високосного года.

Оказаться одновременно в двух очень отдаленных друг от друга местах для возглавляемой им труппы, la Compagnia Finzi Pasca, - только дело техники, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Так вот, 29 февраля в Нью-Йорке Даниэле Финци Паска будет получать премию Swiss Society Fellowship, ежегодно присуждаемую Швейцарским обществом Нью-Йорка организации, которая отличилась «высочайшим профессионализмом, социальной сознательностью и глубоким гуманизмом». Церемония вручения премии пройдет в рамках Швейцарского бала, традиционного гала-вечера в знаменитом манхэттенском ресторане Cipriani, при участии представителей швейцарской дипломатии, а также порядка 300 швейцарских бизнесменов, работающих в США.

И представьте себе, в тот же день, в полночь с 28 на 29 февраля, в московском концертном зале Зарядье состоится торжественная инаугурация самого большого органа в России. Предвосхищая вопрос наших бдительных читателей, почему инаугурация, ведь инаугурируют у нас только президентов и мэров, ответим, от имени директора «Зарядья» Ольги Жуковой, что, оказывается, и органы: «Потому что орган – король инструментов, уникальный товар. Орган, подобный тому, какой мы открываем, в мире появляется, наверное, раз в 100-150 лет. Это будет самый большой орган в Москве и один из самых крупных в Европе: в нем будет порядка 6 тысяч труб, 85 регистров».

Если быть точными, то труб в московском органе 5872. Звучит, конечно, внушительно, но в области органов, которые у нас язык не поворачивается назвать «товарами», России еще есть, к чему стремиться. Самый большой орган в мире находится в концертном зале Бордуок в американском Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Построенный в 1929-1932 годах, он насчитывает более 33 тысяч труб и занесён в книгу рекордов Гиннесса сразу по трем номинациям: «Самый большой орган», «Самый большой музыкальный инструмент» и «Самый громкий музыкальный инструмент». Действительно, его звук в шесть раз громче самого громкого паровозного свистка, а трубы, управляемые правой педалью на расстоянии 1 м, звучат с громкостью 130 децибел.

Но вернемся в Москву. По случаю неординарного события, которое будет длиться круглые сутки, московские власти пригласили Compagnia Finzi Pasca для создания шоу. Видно, Москва решила потягаться с Сочи – как вы помните, церемонию закрытия Олимпийских игр также создавал Даниэле Финци Паска. Планируется, что в течение 24 часов орган будет непрестанно звучать – для этого приглашены 24 органиста, а послушать его и полюбоваться им за это время успеют более 20 тысяч человек, среди которых ожидаются и представители Книги рекордов Гиннесса. Концертный зал превратится в огромную иммерсивную инсталляцию, за время нахождения в которой каждый посетитель переживет момент знакомства (пролог), не поддающийся описанию «основной момент» и заключение (эпилог).

«Орган – это воздух, звук и свет, – комментирует Даниэле Финци Паска. – И именно эти элементы создают особую атмосферу инаугурации Большого концертного рояля, дав возможность публике испытать уникальные эмоции: свет будет жить и танцевать под музыку органа».

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 66.38

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Карантин по коронавирусу в Швейцарии

 В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.

Всего просмотров: 3,867

Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?

 Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.

Всего просмотров: 966

Где лучше всего растить детей?

 Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.

Всего просмотров: 877
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Карантин по коронавирусу в Швейцарии

 В настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.

Всего просмотров: 3,867

«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде Иванове

 В конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.

Всего просмотров: 5,567

Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?

 Согласно совместному расследованию швейцарского медиахолдинга Tamedia, группы журналистов-расследователей Bellingcat и издания The Insider, российский дипломат, аккредитованный при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, может быть замешан в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

Всего просмотров: 418

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top