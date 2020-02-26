Наша Газета уже на раз рассказывала о Даниэле Финци Паске, начинавшем свою карьеру как клоун, а со временем взявшемся и за Чехова. Однако любовь к цирковым трюкам он явно не утратил – убедиться в этом мы сможем 29 февраля, в последний календарный зимний день этого високосного года.



Оказаться одновременно в двух очень отдаленных друг от друга местах для возглавляемой им труппы, la Compagnia Finzi Pasca, - только дело техники, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Так вот, 29 февраля в Нью-Йорке Даниэле Финци Паска будет получать премию Swiss Society Fellowship, ежегодно присуждаемую Швейцарским обществом Нью-Йорка организации, которая отличилась «высочайшим профессионализмом, социальной сознательностью и глубоким гуманизмом». Церемония вручения премии пройдет в рамках Швейцарского бала, традиционного гала-вечера в знаменитом манхэттенском ресторане Cipriani, при участии представителей швейцарской дипломатии, а также порядка 300 швейцарских бизнесменов, работающих в США.



И представьте себе, в тот же день, в полночь с 28 на 29 февраля, в московском концертном зале Зарядье состоится торжественная инаугурация самого большого органа в России. Предвосхищая вопрос наших бдительных читателей, почему инаугурация, ведь инаугурируют у нас только президентов и мэров, ответим, от имени директора «Зарядья» Ольги Жуковой, что, оказывается, и органы: «Потому что орган – король инструментов, уникальный товар. Орган, подобный тому, какой мы открываем, в мире появляется, наверное, раз в 100-150 лет. Это будет самый большой орган в Москве и один из самых крупных в Европе: в нем будет порядка 6 тысяч труб, 85 регистров».





Если быть точными, то труб в московском органе 5872. Звучит, конечно, внушительно, но в области органов, которые у нас язык не поворачивается назвать «товарами», России еще есть, к чему стремиться. Самый большой орган в мире находится в концертном зале Бордуок в американском Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Построенный в 1929-1932 годах, он насчитывает более 33 тысяч труб и занесён в книгу рекордов Гиннесса сразу по трем номинациям: «Самый большой орган», «Самый большой музыкальный инструмент» и «Самый громкий музыкальный инструмент». Действительно, его звук в шесть раз громче самого громкого паровозного свистка, а трубы, управляемые правой педалью на расстоянии 1 м, звучат с громкостью 130 децибел.Но вернемся в Москву. По случаю неординарного события, которое будет длиться круглые сутки, московские власти пригласили Compagnia Finzi Pasca для создания шоу. Видно, Москва решила потягаться с Сочи – как вы помните, церемонию закрытия Олимпийских игр также создавал Даниэле Финци Паска. Планируется, что в течение 24 часов орган будет непрестанно звучать – для этого приглашены 24 органиста, а послушать его и полюбоваться им за это время успеют более 20 тысяч человек, среди которых ожидаются и представители Книги рекордов Гиннесса. Концертный зал превратится в огромную иммерсивную инсталляцию, за время нахождения в которой каждый посетитель переживет момент знакомства (пролог), не поддающийся описанию «основной момент» и заключение (эпилог).«Орган – это воздух, звук и свет, – комментирует Даниэле Финци Паска. – И именно эти элементы создают особую атмосферу инаугурации Большого концертного рояля, дав возможность публике испытать уникальные эмоции: свет будет жить и танцевать под музыку органа».