Автор: Надежда Сикорская, Лугано-Москва, 26. 02. 2020. Просмотров: 157
Швейцарский режиссер, хорошо знакомый нашим читателям и склонный к магическим превращениям, продемонстрирует новый, еще невиданный «фокус» - на расстоянии в 7000 км.|
Le metteur en scène tessinois bien connu à nos lecteurs se prépare pour montrer un tour de magie unique – à la distance de 7000 km.
Наша Газета уже на раз рассказывала о Даниэле Финци Паске, начинавшем свою карьеру как клоун, а со временем взявшемся и за Чехова. Однако любовь к цирковым трюкам он явно не утратил – убедиться в этом мы сможем 29 февраля, в последний календарный зимний день этого високосного года.
Оказаться одновременно в двух очень отдаленных друг от друга местах для возглавляемой им труппы, la Compagnia Finzi Pasca, - только дело техники, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Так вот, 29 февраля в Нью-Йорке Даниэле Финци Паска будет получать премию Swiss Society Fellowship, ежегодно присуждаемую Швейцарским обществом Нью-Йорка организации, которая отличилась «высочайшим профессионализмом, социальной сознательностью и глубоким гуманизмом». Церемония вручения премии пройдет в рамках Швейцарского бала, традиционного гала-вечера в знаменитом манхэттенском ресторане Cipriani, при участии представителей швейцарской дипломатии, а также порядка 300 швейцарских бизнесменов, работающих в США.
И представьте себе, в тот же день, в полночь с 28 на 29 февраля, в московском концертном зале Зарядье состоится торжественная инаугурация самого большого органа в России. Предвосхищая вопрос наших бдительных читателей, почему инаугурация, ведь инаугурируют у нас только президентов и мэров, ответим, от имени директора «Зарядья» Ольги Жуковой, что, оказывается, и органы: «Потому что орган – король инструментов, уникальный товар. Орган, подобный тому, какой мы открываем, в мире появляется, наверное, раз в 100-150 лет. Это будет самый большой орган в Москве и один из самых крупных в Европе: в нем будет порядка 6 тысяч труб, 85 регистров».
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
Экономика люкса: кто сегодня покупает предметы роскоши?Банхофштрассе в Цюрихе или рю дю Рон в Женеве – одни из самых дорогих торговых улиц Европы, хотя в мировом масштабе они уступают Нью-Йорку, Лондону и Гонконгу. Швейцарцы лидируют по многим позициям: прямая демократия, железнодорожное сообщение, сыры. Но особым спросом пользуется швейцарский люкс. Наша Газета разбирается, чем люкс отличается от моды, и кто теперь скупает швейцарские бренды.
Где лучше всего растить детей?Комиссия, учрежденная ВОЗ, ЮНИСЕФ и медицинским журналом The Lancet, составила рейтинг стран на основе индекса детского процветания. Швейцария не вошла в первую десятку и заняла 15-е место, Россия – на 79-м.
Карантин по коронавирусу в ШвейцарииВ настоящее в Конфедерации несколько человек соблюдают режим изоляции из-за коронавируса, сообщает Минздрав Швейцарии. Власти внимательно следят за развитием ситуации в Италии, где наблюдается крупнейшая в Европе вспышка COVID-19.
«Последняя тайна советской литературы»: Александр Эткинд о Всеволоде ИвановеВ конце марта Александр Эткинд, профессор Европейского университетского института во Флоренции и один из самых читаемых современных историков русской культуры, был гостем швейцарских университетов.
Офицер ГРУ в российской миссии в Женеве?Согласно совместному расследованию швейцарского медиахолдинга Tamedia, группы журналистов-расследователей Bellingcat и издания The Insider, российский дипломат, аккредитованный при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, может быть замешан в отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.
Добавить комментарий