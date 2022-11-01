Наша Газета уже не раз рассказывала и о самом Карле Фаберже, гениальном ювелире, родившемся в 1846 году в Санкт-Петербурге и скончавшемся в 1920-м в Пюйи, в кантоне Во, и о различных его творениях, то и дело возникающих в Швейцарии, каждый раз вызывая бурный интерес коллекционеров. При этом, если и доведется полюбоваться одним-двумя творениями на каком-то аукционе, то посетить полноценную выставку Фаберже – возможность уникальная. Выставка в Женеве – это тот случай, когда, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. «В течение более двух лет мы готовили выставку, которая должна была пройти в России, в Царском селе, но сначала коронавирус, а затем война убили курицу, несущую золотые яйца», – невесело шутит президент Фонда Игоря Карла Фаберже Бернар Ивальди.

Широкая публика знает Фаберже прежде всего благодаря созданным его фирмой по заказу Николая II императорским пасхальным яйцам, считающимся верхом его искусства. Однако Фонд Карла Игоря Фаберже решил представить на открывающейся 3 ноября выставке «новые открытия» и малоизвестные работы – в общей сложности их более ста тридцати, все они хранятся в частных коллекциях, причем более 60% изготовлены в мастерских Карла Фаберже.

Учитывая исключительно женский состав нашей редакции, хотим обратить ваше особое внимание на брошь-подвеску «Снежинка», автор которой – Альма Терезия Пиль, дочь Кнута Оскара Пиля и Фанни Фиорентины Хольстрём, сестры знаменитого мастера Фаберже. Одно из ее самых известных творений – «Императорское зимнее пасхальное яйцо», созданое в 1913 году. Мастер по-новому использовала традиционную овальную форму яйца, а снег сделала из горного хрусталя, бриллиантов и платины. Альма Терезия Пиль была одной из редких женщин, сыгравших важную роль в истории Дома Фаберже.

«Многие из этих изумительных изделий никогда ранее не выставлялись в Европе и уж точно в Швейцарии, так что все они представляют интерес, но кульминацией экспозиции точно станет презентация трех императорских яиц, два из которых до сих пор не были идентифицированных, – сообщил Нашей Газете Бернар Ивальди. – Одно из них, «Букет желтых лилий» 1893 года, было представлено на выставке в Царском Селе в 1992 году, затем, в 2000-м, в Вилмингтоне, после чего в Швейцарском национальном музее в Цюрихе, в рамках выставки «Швейцария и русская революция» в 2017 году. А вот два других яйца, нефритовое Елизаветы Федоровны 1904 года создания и яйцо «Цесаревич» – это недавние «открытия»: они присутствовали в каталогах нескольких торгов, но никогда не были идентифицированы, как императорские яйца.»

Стоит напомнить, что продажи русского искусства и произведений фирмы Карла Фаберже, конфискованной советской властью, начались уже в начале 1920-х годов: в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, позже в Женеве. В 1930-х годах братья Арманд и Виктор Хаммеры – имя которых наверняка помнят уроженцы Москвы благодаря «Хаммеровскому центру», первому столичному заведению «западного типа», – запустили активную торговлю предметами, якобы принадлежавшими ранее императорской семье, что было правдой лишь отчасти. Организованные ими передвижные выставки, проходившие в известных западных магазинах, department stores, сыграли важную роль в маркетинге и распространении русского искусства вообще и работ фирмы Фаберже в частности.

В Европе интерес к русскому искусству и творениям поставщиков царского двора особенно возрос после экономического кризиса 1930-х годов, а затем после Второй мировой войны. В Англии это произошло с подачи королевской семьи, владевшей большой коллекцией Фаберже, собирать которую начала королева Александра, супруга короля Эдварда VII и старшая сестра императрицы Марии Фёдоровны. Позже королева Мэри, супруга короля Георга V, также очень увлеклась собирательством и превратила коллекцию в одну из крупнейших в мире.

По мере того, как рос спрос на работы великого ювелира, росло и число тех, кто выдавал себя за «экспертов по Фаберже». Со временем они взяли в свои руки контроль над возникшим рынком русского искусства и Фаберже. «С тех пор и по сегодняшний день эти «эксперты», включая самых известных среди них, продолжают допускать серьезные профессиональные ошибки как в отношении таких знаковых изделий, как императорские пасхальные яйца Карла Фаберже, так и в отношении менее известных работ его фирмы», – считает Бернар Ивальди и приводит качестве примера историю продаж лота, выставлявшегося на торгах в Лондоне различными аукционными домами с 1966 по 2016 годы.

29 ноября 2016 года, в Лондоне, на торгах Sotheby's, озаглавленных «Русское искусство, Фаберже и иконы», аукционист зафиксировал продажу лота № 351 за сумму £35,000, не считая 27,5% комиссии, при том, что изначальная оценка «эксперта» колебалась в пределах £18,000-25,000. В каталоге этот лот был представлен так: «Золотой с эмалью флакон для духов Фаберже в строгановском эмалевом футляре, работа мастера Михаила Перхина, Санкт-Петербург, ок. 1890 г.» То был уже третий случай выставления этого окутанного тайной лота на торги в Лондоне – впервые он появился на аукционе Sotheby's накануне пасхи 1966 года, и каждый раз с «монументальными ошибками».

С момента того последнего по времени аукциона, эксперты и исследователи пытались восстановить хронологию событий и найти недостающие кусочки паззла, которые позволили бы утверждать, что это яйцо – подлинное императорское пасхальное яйцо Фаберже, содержащее сюрприз в виде миниатюрной ручной печати из золота, малиново-красной эмали и драгоценных камней, и что предназначалось оно наследнику русского престола – царевичу Алексею. Теперь, утверждает Бернар Ивальди, доказательство найдено.

Придуманное в мастерских Карла Фаберже яйцо было заказано Николаем II в качестве подарка его супруге по случаю рождения долгожданного наследника, царевича Алексея (1904-1918), и празднования первой в его жизни Пасхи, в 1905 году, почему и получило название «Цесаревич». Такое утверждение специалистов основано на знании существовавшей в царской семье традиции, согласно которой каждый год на Пасху царь дарил яйцо супруге и/или матери, но никогда - детям.

Есть и еще одно важное свидетельство. Франц Бирбаум, ведущий мастер Дома Фаберже, отметил в своих воспоминаниях: «Важные события в жизни царской семьи становились поводами для создания ежегодных пасхальных подарочных яиц… <> В год рождения наследника мы обсуждали следующее пасхальное яйцо, желая связать его с этим событием…»

Яйцо было изготовлено, по поручению Фаберже, в Императорском строгановском училище (в настоящее время это «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова») во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. Почему?

Из-за войны многие мастера Фаберже были призваны в армию, а деятельность фирмы была переориентирована на нужды фронта. «Война вынудила брать кредиты, в результате чего сформировался огромный национальный долг. В силу этих обстоятельств, а также из морально-этических соображений, было решено максимально сократить расходы – вот почему было заказано яйцо не из золота, а из серебра», - объясняет Бернар Ивальди.

Михаил Перхин, создавший заключенный в яйцо оригинальный сюрприз, предназначавшийся в 1894 году для будущего наследника, умер в августе 1903 года. По этой причине заказ на яйцо был передан в Строгановку. Стоит заметить, что между фирмой Карла Фаберже и Императорским строгановским училищем существовали на тот момент давние и прочные партнерские отношения, так что изготовление предмета по рисункам Фаберже не было чем-то необычным.

Яйцо с малиновым эмалевым покрытием наполовину открывается в продольном направлении. На одной его стороне – монограмма цесаревича, на другой – буквы ХВ, Христос Воскресе.

По размеру и цвету «Яйцо Цесаревича» напоминает яйцо с бутоном розы, созданное Михаилом Перхиным под руководством Карла Фаберже в 1895 году для Николая II, подарившего его своей жене, императрице Александре Фёдоровне в знак любви к ней – оно стало первым яйцом, подаренным Николаем Александре.

Почти идентичны и размеры сюрприза: печать – 2,5 см, розовый бутон – 3 см. Высота «Яйца Цесаревича» - 6,3 см, «Бутона розы» - 7,4 см. Ни печать, ни яйцо не имеют инвентарных номеров.

В справочной литературе, посвященной императорским яйцам Фаберже, об одном из них говорится: «Яйцо для цесаревича, созданное в 1912 году», то есть восемь лет спустя после его рождения. По мнению Бернара Ивальди, это не имеет смысла, ведь, говорит он, перефразируя известную русскую пословицу, «хорошо яйцо к Пасхе». Для царевича первой пасхой стала Пасха 1905 года.

Важное совершенное открытие будет подробно описано в каталоге с комментариями, посвященном Императорским пасхальным яйцам Фаберже, подготовленном Фондом Игоря Карла Фаберже – его выход ожидается весной 2023 года в женевском издательстве Slatkine.

Обращаем ваше внимание и на то, что на выставке GemGeneva будут представлены также украинские ювелирные бренды, их совместная презентация получила название «Strong and Precious». Помимо современных творений, посетители увидят актикварные работы известнейшего украинского ювелира Иосифа Маршака – получивший прозвище «киевский Cartier», он считался главным конкурентом Фаберже.