Новаторство повествования, смелость и радикальный подход – этим критериям отвечают полторы сотни лент, отобранных жюри Женевского международного кинофестиваля, который в этом году впервые проходит под руководством нового арт-директора Анаис Эмери. Нынешний выпуск можно без преувеличения назвать бунтарским: организаторы призывают задуматься над значением выражения «седьмое искусство» и расширить понятие кино, включив в него разные аудиовизуальные форматы, такие как сериалы и цифровое творчество.

Конкурсная фестивальная программа состоит из трех частей, победитель каждой из которых получит премию в размере десяти тысяч франков, присуждаемых городом и кантоном Женева. В международном конкурсе полнометражных фильмов представлены ленты, которые бросают вызов стилистическим условностям и намечают курс кинематографа завтрашнего дня. Рады сообщить, что за главный приз в этой категории поборется новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятый по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного премии «Национальный бестселлер» в 2018 году. Панк-опера находящегося под домашним арестом режиссера – так метко охарактеризована картина на сайте GIFF. В фильме показаны несколько дней из жизни автослесаря Петрова, живущего вместе с семьей в Екатеринбурге. Накануне Нового года герои ленты заболевают гриппом, а их воспоминания и гриппозные галлюцинации смешиваются с реальностью. Серебренников, не прибегая к компьютерным изображениям, использует длинные последовательности кадров и живую смену света, чтобы погрузить зрителя в реконструкцию советского детства героя. Показ фильма состоится в среду, 10 ноября.

В отличие от многих других фестивалей, GIFF не относится свысока к сериалам, прекрасно осознавая инновационный потенциал этого самого популярного и динамичного формата в современном аудиовизуальном искусстве. В конкурсе многосерийных фильмов участвуют сразу две российские работы. В четверг, 11 ноября, зрители смогут перенестись в заснеженную Россию, посмотрев первые серии «Снов Алисы». Главная героиня снятого Андреем Джунковским сериала – это школьница из маленького северного российского городка. Согласно древнему поверью, обвиненных в колдовстве ссылали на север России: те, кто пытался разыскать это место, бесследно исчезали. Вокруг себя Алиса видит только ели и снег, но когда она закрывает глаза, то перед ее взором предстают кровавые видения, предсказывающие будущее. Сможет ли она покинуть свой зловещий город, который никогда никого не отпускал? Обратите внимание, что лента будет демонстрироваться в присутствии съемочной труппы, включая актрису Алину Гвасалия.

На звание лучшего сериала претендует также «Псих» Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в роли успешного московского психотерапевта Олега. Пациентам, которые доверяют ему лечение неврозов, Олег дает ценные и мудрые советы, при этом с проблемами в собственной жизни он не в состоянии справиться. Зависимость от наркотиков, пропавшая жена, безумная властная мать – кажется, Олегу самому нужна помощь специалиста. Посмотреть несколько эпизодов «Психа» на большом экране можно будет в воскресенье, 14 ноября.

GIFF стал одним из самых первых кинофестивалей в мире, где проходит конкурс иммерсивных работ. Организаторы в этом году уделили особое внимание цифровым технологиям, создав самое большое в Европе пространство, где на территории площадью 600 м2 можно будет ознакомиться с 40 работами, выполненными с использованием виртуальной, дополненной и смешанной реальности. На время проведения GIFF павильон Maison Communale de Plainpalais превратится в своеобразный цифровой дом, где каждый найдет себе занятие по интересам – от «детского» уголка и музея виртуальной реальности до «красного» уголка, предназначенного для лиц старше 18 лет. Кроме того, интерактивные инсталляции можно будет увидеть в некоторых женевских театрах и муниципальных библиотеках.

Добавим, что вне конкурса также прошел показ ленты французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией. Напомним, что картина, о которой Наша Газета уже рассказывала , получила приз на Каннском фестивале.

Кроме того, двум кинематографистам вручат почетные премии фестиваля. Награду Geneva Award за вдохновляющую карьеру получит итальянский режиссер Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем», «Суспирия», «Я – это любовь»). Премия Film & Beyond, которая присуждается за работу мультидисциплинарного характера, будет вручена художнику-комику, сценаристу и режиссеру Риаду Саттуфу. Победители 27-го Женевского международного кинофестиваля будут объявлены 13 ноября во время торжественной церемонии закрытия, после чего состоится швейцарская премьера фильма «À Plein Temps» Эрика Гравеля. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте 2021.giff.ch.