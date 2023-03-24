Поздний Пикассо в Базеле |Le Picasso tardif exposé à Bâle

Почти ровно 50 лет назад, 8 апреля 1973 года, во французском городке Мужен в возрасте 91 года скончался Пабло Пикассо. Ему посчастливилось стать одним из тех художников, которые получили всеобщее признание еще при жизни – благодаря таланту, упорному труду и неустанным поискам новых художественных форм. Действительно, трудно найти другого такого художника, который в течение своей карьеры сменил бы столько творческих периодов и художественных направлений, как Пикассо, но при этом сумел остаться собой.