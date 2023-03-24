Автор: Заррина Салимова, Базель, 24. 03. 2023.
Фонд Бейелера представляет выставку поздних работ знаменитого испанского художника, приуроченную к 50-летию со дня его смерти.|
Dans le cadre des commémorations du 50ème anniversaire de la disparition de Pablo Picasso, la Fondation Beyeler présente une sélection concentrée des toiles tardives de l’artiste.
Почти ровно 50 лет назад, 8 апреля 1973 года, во французском городке Мужен в возрасте 91 года скончался Пабло Пикассо. Ему посчастливилось стать одним из тех художников, которые получили всеобщее признание еще при жизни – благодаря таланту, упорному труду и неустанным поискам новых художественных форм. Действительно, трудно найти другого такого художника, который в течение своей карьеры сменил бы столько творческих периодов и художественных направлений, как Пикассо, но при этом сумел остаться собой.
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