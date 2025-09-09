«Одна, но пламенная страсть» | «Une seule, mais ardente passion»

Автор: Надежда Сикорская, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, 09.09.2025.
Семейство Мильштейн и Александр Дмитриев (из семейного архива)

Знаменитая лермонтовская строка прекрасно отражает суть проекта, родившегося в лоне одной отдельно взятой семьи и давно ставшего общественным достоянием: нынешний выпуск фестиваля Musique de Chambre aux Monts d'Or, проходящего близ Лиона, – десятый по счету.

|

Cette célèbre phrase de Mikhaïl Lermontov reflète parfaitement l'essence d'un projet né au sein d'une famille et devenu depuis longtemps un bien public : l'édition du festival Musique de Chambre aux Monts d'Or 2025, qui se déroule près de Lyon, est la dixième.

Впервые Наша Газета рассказывала об этой прекрасной семье еще в 2010 году, когда в Женевской консерватории отмечалось 100-летие выдающегося советского педагога и музыковеда Якова Исааковича Мильштейна. С тех пор не раз встречалось на наших страницах имя его сына Сергея, до прошлого года преподавшего в Женевской консерватории и любимого учениками и их родителями настолько, что, по их настойчивой просьбе, руководство учебного заведения было вынуждено отсрочить его выход на пенсию на целый год! Отдельно мы рассказывали о его старшей дочери, Наталье Мильштейн, в 2015 году ставшей первой женщиной, победившей на Международном конкурсе пианистов в Дублине.  Для полноты семейного портрета следует представить маму – Наталью Толстую, выпускницу Московской консерватории, с 1991 года работающую в оркестре Лионской оперы в качестве второго солиста-альтиста, их вторую дочь Машу, выпускницу Амстердамской консерватории по классу скрипки, где она теперь преподает и одновременно играет в трио, и сына Сергея, аспиранта Амстердамской консерватории, также скрипача.

Вот такое стопроцентно музыкальное семейство. Что и определило мой первый вопрос в разговоре с Натальей-мамой и Сергеем-папой, которые познакомились еще студентами: каково жить в семье, все члены которой заняты одним делом, и удается ли поговорить о чем-то, кроме музыки? Ответ на вторую часть вопроса оказался простым и сопровождался смехом, а на первую часть оба ответили серьезно, хоть и немного по-разному. Наталья: «Есть, конечно, счастливые семьи с разными интересами. Но мы настолько хорошо понимаем друг друга, когда говорим о работе, которая является нашей жизнью, что это – счастье!» Сергей: «В искусстве все основано на страсти, против которой невозможно устоять. И когда можно разделить это чувство с остальными членами семьи, то это, конечно, прекрасно!»

Сергей Мильштейн с дочерьми - Натальей и Марией (из семейного архива)

Да, страсть к музыке – безусловно, главная определяющая этой семьи, но не единственная. Как хорошо известно автору этих строк, все они вообще неравнодушные люди, всегда готовые помочь. Именно от Сергея Мильштейна я узнала три года назад о том, что он начал заниматься с шестилетней беженкой с Украины Айей, что стало отправной точкой для организации Нашей Газетой двух концертов с участием юных музыкантов-беженцев, обучающихся в Швейцарии. Говорить о своих добрых делах члены семьи не любят, как и вообще о войне, которую они восприняли как личное горе. «В первый день мне было стыдно идти на работу, но, к счастью, коллеги проявили понимание, - вспоминает Наталья. – Мы взяли к себе двух девочек, бежавших из Харькова, одна из них по-прежнему у нас живет, вот уже четвертый год.» «А что касается занятий музыкой, то было совершенно естественно для меня начать работать с Айей, которую невозможно было сразу записать в Консерваторию, - добавляет Сергей. – К счастью, в Женеве есть люди, помогающие тем, кто не может сам оплачивать обучение. Нашелся такой человек и для Айи, она продолжает учиться, и успешно, после моего выхода на пенсию она перешла к моей очень хорошей коллеге».

После такого вступления мы перешли, наконец, к главной теме нашего разговора – к фестивалю, который в этом году проводится в десятый раз. «Поскольку все наши дети играли с детства, то мысль о совместных публичных выступлениях была всегда, и еще в 2006 году мы создали Ассоциацию, а затем и фестиваль, - рассказывает Наталья Толстая. – Нам очень повезло, потому что мэрия городка Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, где мы живем, сразу поддержала нашу идею создания фестиваля – причем не только на словах, но и финансово». И сам мэр, и его коллеги, и просто местные жители с энтузиазмом приходят на концерты – в городке оказалось много меломанов! Но приезжают гости и из Лиона, и из Женевы, а то и из Америки.

Вот одна из двух Старых башень

Концерты фестиваля проходят в зале Старых Башен – бывшей часовне при тюрьме, переоборудованной под муниципальный зал. Снаружи место это на церковь не похоже, просто колоритное средневековое здание с двумя башнями, а изнутри – очень похоже, и акустика там прекрасная. «Изначально идея состояла в том, что мы, семья музыкантов, приглашаем другие семьи музыкантов играть вместе, - продолжает свой рассказ Наталья Толстая. – Не всегда это получается, но мы к этому стремимся».

Программа фестиваля этого года отражает две юбилейные даты: 150-летие со дня рождения Мориса Равеля (его обработку еврейской молитвы «Каддиш», сделанную в 1914 году, исполнит Александр Дмитриев, виолончелист-солист в Филармоническом оркестре Монпелье, и посвятит ее «всем, кому плохо») и 50-летие со дня смерти Дмитрия Шостаковича (во французском городке прозвучат его Соната для альта и фортепиано оп. 47 и Фортепианный квинтет оп. 57). Есть ли между двумя этими композиторами что-то общее? Задумавшись ненадолго, Сергей Мильштейн говорит: «Конечно, есть – общее трагическое ощущение жизни».

Если имена этих двух гениев, как и Дворжака, Моцарта, Шопена, Шуберта публике хорошо известны, то музыка Валерия Арзуманова для многих может стать открытием. Узнав, что и мне ничего о нем не известно, мои собеседники очень обрадовались и наперебой начали рассказывать о своем многолетнем музыкальном партнере и просто близком друге, в прошлом году отметившем свое 80-летие. А рассказывать можно долго, ведь жизнь Валерия Грантовича тянет на роман. Одно начало чего стоит.

«Валерий Арзуманов родился в 1944 году в СССР в лагере Кочмес под Воркутой, где его родители отбывали срок с 1936 года как «враги народа» (они были реабилитированы в конце 50-х годов). Он жил до 14 лет в городе Воркуте, где с 1953 по 1958 год учился в музыкальной школе, читаем мы его биографию на его личном сайте. С 1958 по 1963 год учился в классах скрипки и композиции в Ленинградской специальной музыкальной школе. С 1963 по 1971 год учился в Ленинградской консерватории и аспирантуре в классе композиции Вадима Салманова. Лауреат в 23 года премии конкурса телевидения СССР за камерную оперу «Двое». Принят в Союз композиторов СССР в 24 года. Тогда же начал преподавать композицию в Специальной музыкальной школе и инструментовку в Ленинградской консерватории».

Окончив Консерваторию, он стал успешным композитором, получал заказы, оказался самым молодым членом Союза композиторов СССР – на его музыку, например, поставил балет «Икар» Борис Эйфман, а премьерное исполнение его Концерта для скрипки с оркестром – в «послужных списках» Филиппа Хиршхорна и Oркестра Ленинградской филармонии под управлением Арвида Янсонса. «Валерий очень увлекся додекафонистами, особенно Бергом, но и индийской музыкой», - дополняет Наталья Толстая. В общем, все шло хорошо. Но вмешалась Судьба. Он поехал в Елабугу на могилу Цветаевой и там встретил француженку Катрин, изучавшую в СССР русский язык. Любовь с первого взгляда. «Они хотели даже остаться в СССР, но было начало 1970-х, Валерия вызвали…», - узнаю я.

«В 1974 году Валерий Арзуманов женился на француженке, был исключён из Союза композиторов, уволен с работы и вынужден эмигрировать. С 1974 по 1978 год он изучал композицию в Парижской консерватории в классе Оливье Мессиана, а затем переехал со своей семьёй в Нормандию. Преподавал анализ и чтение с листа в Руанской консерватории до 2008 года. В 1991 году Валерий Арзуманов был официально восстановлен в Союзе композиторов Ленинграда, и с началом перестройки, его музыка снова зазвучала в России», - вернулась я на сайт композитора, где ни слова нет о том, какой тяжелый, мучительный период пришлось пережить ему на новом месте, в полном отрыве от корней, в стране, где его никто не знал, где пришлось начинать с нуля.

Валерий Арзуманов в 2015 г. (Фото с личного сайта композитора)

В течение десяти лет он не писал музыку, зато писал стихи и исполнял их как бард. «А потом что-то случилось, и он начал писать, буквально фонтанировать музыкой, на его счету уже триста опусов!» - с явным удовольствием делится Наталья Толстая. Она и Сергей Мильштейн познакомились с Валерием Арзумановым во время перестройки, когда сыграли его квартет, обратив внимание на замечательную музыку. Сами перебравшись во Францию, восстановили знакомство… «Валерий – это композитор, которого нельзя ни к какому стилю пристроить. Это органичная смесь если не всего, то очень многого, что дает уникальный и очень интересный результат, – резюмирует Сергей Мильштейн. – Нам посчастливилось быть первыми исполнителями многих его произведений». А Наталья Толстая добавляет: «У Валеры есть общее с Шостаковичем. Не потому, что он писал, как Шостакович, а потому, что в его музыке отражена его собственная жизнь и жизнь его поколения».

На фестивале в Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Сергей и Наталья Мильштейн в четыре руки исполнят «Театральную музыку № 2» Валерия Арзуманова, а с полной программой вы можете ознакомиться здесь. До Лиона от Женевы – рукой подать, места там дивные, приятные музыкальные впечатления гарантированы. Встретимся у Мильштейнов? Они нас ждут!

