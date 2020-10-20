Увы, маска – символ театра, тайны вообще и женской загадочности в частности (вспомните «Летучую мышь»!) в эти дни ассоциируется у нас лишь с проклятым коронавирусом и необходимостью постоянно думать о том, чтобы ее, эту маску, не забыть взять с собой и вовремя надеть. И в какой-то момент с облегчением снять.

А ведь маски, призванные изображать как человеческие лица, так и головы животных или мифических существ, ведут свою историю с незапамятных времен. Считается, что они применялись еще в Древнем Египте и в Индии, хотя точных сведений об этом не сохранилось. В Европе первые маски появились в Греции, при Вакховых празднествах – вероятно, после обильных сопровождавших их возлияний участники предпочитали прятать свои лица. Гораций ставит изобретение театральных масок в заслугу Эсхилу, а Аристотель в пятой главе своей «Поэтики» утверждает, что в его время предания о введении масок в театральный обиход терялись во мраке давно прошедшего. Напомним, Аристотель учил уму-разуму еще Александра Македонского, вот и подсчитайте.

Известно, что и Людовик XIV, в молодости охотно принимавший участие в придворных балетах, во избежание нарушения этикета являлся в них замаскированным. В Италии в 18 и начале 19 столетий маскировались все – эта традиция сохранилась на Венецианском фестивале, – не исключая священнослужителей, являвшихся под покровом масок деятельными участниками карнавала и усердными посетителями театров и концертов. Члены инквизиционных трибуналов, карбонарии и члены тайных обществ во всей Европе употребляли маски из вполне понятных соображений, но иногда и палач при исполнении своих обязанностей облекался в маску – Карл I, например, был обезглавлен 30 января 1649 года в Лондоне замаскированным палачом. Но не будем о грустном, его и так хватает.

Женевский литературный Фонд Мартина Бодмера, о проектах которого Наша Газета не раз имела удовольствие писать, не собирает маски, зато обладает прекрасной коллекцией театральных текстов, от античности до 20 века: чего стоит хотя бы уникальное лондонское издание произведений У. Шекспира 1623 года - первый "сборник", включивший «Бурю». Как рассказал директор Фонда Бодмера Жак Берхтольд, именно этот уникальный фолиант положил начало коллекции Мартина Бодмера – он прибрел его, будучи 15-летним подростком. Есть же дети!



Эти великолепные тексты – а в собрании много первых изданий пьес Софокла, Брехта, Мольера, Гоцци, – вступают в рамках выставки в диалог с масками, созданными Вернером Струбом (1935-2012). Если это имя ничего вам не говорит, не смущайтесь – мы тоже впервые его услышали, побывав на вернисаже. Был такой талантливый человек, который, проучившись год в Школе декоративных искусств в Базеле, в возрасте 20 лет переехал в Женеву, да так тут и осел, получив диплом переводчика. В 1959 году он увидел на выставке творения знаменитого итальянского масочника Амлето Сартори и резко поменял профессию, начав делать маски сначала из кожи, а позже из самых разных материалов. В 1965 году он был приглашен в качестве декоратора в Театр Каружа, где проработал много лет.

Кураторы проходящей в Фонде Бодмера выставки задались вопросом о взаимоотношениях между театральным текстом и масками и предлагают посетителям оценить, благодаря творческому взгляду Струба, палитру позволяемых ими перевоплощений, увлекающих нас в самое сердце театрального производства, туда, где произносимый актером текст обретает плоть, туда, где рождается «действо» - в том числе и благодаря особой атмосфере, создаваемой масками.

Оказывается, уже давно бродила идея предоставить маски Вернера Струба в пользование широкой публике. Воспринятая с восторгом, она оказалась труднореализуемой – маски эти, хоть и были созданы для театральных постановок, достаточно хрупки, требуют бережного обращения, да еще и не к каждому лицу подойдут.

Выход был найден с помощью дополненной реальности – не только в Оперном театре Женевы задумались о ней. С помощью этого технологического чуда, воплощенного в жизнь специалистами женевской компании NGSENS и Бурнемутского университета в Великобритании, посетитель может не только виртуально примерить любую маску, но и «влезть в шкуру» конкретного персонажа, войти в мир породившего его произведения. По крайней мере, так было обещано.

Мы, разумеется, попробовали. Если честно, то ожидали большего, но увидеть себя с головой Альцесты, согласитесь, круто! Так что советуем вам испытать это ощущение на себе, а перед тем, как покинуть Фонд Бодмера, не забудьте приобрести на память прекрасный каталог выставки, выпущенный давним партнером Нашей Газеты лозаннским издательством Les Éditions Noir sur Blanc. Такая возможность у вас есть до 11 апреля 2021 года.