Новый обитатель Сада искусств Kunsthaus Zürich

Ну какой родитель назовет свою дочь Монстром?! Правильно, никакой. Британская художница Монстр Четвинд, в последние годы проживающая в Цюрихе, при рождении в 1973 году называлась Алалией, но потом, по неизвестным нам причинам, стала сначала Спартаком Четвиндом, затем Марвином Гэем Четвиндом, а в 2018 году преобразилась в Монстра, о чем и сообщила в соцсетях. Ну Монстр, так Монстр, был бы человек хороший, а так – хоть горшком назови.

Если это имя ничего вам не говорит, то, может, вспомнится рождественская инсталляция, украсившая фасад Тате Britain в Лондоне в 2019 году – два гигантских слизня с мерцающими энергосберегающими синими и белыми светодиодными огнями. Превратить слизней, обычно вызывающих только отвращение, в предмет любования и восхищения – для этого действительно требуется талант!

Преображение. 2018 г.

В конце марта этого года покупателей элитного торгового центра Pacific Place в Гонконге тоже ждал сюрприз. Монстр Четвинд «приземлила» трех гигантских – ей присущ размах! – светящихся жуков в центральном атриуме на виниловом полу с водной тематикой, украшенном изображениями танцоров и набросками листьев кувшинок. Эта новейшая ее работа Lanternfly Ballet (2025) стала единственным внеплощадочным проектом в секторе Encounters на выставке Art Basel Hong Kong, посвященном монументальным произведениям искусства.

После слизней и жуков – художница явно неравнодушна к насекомым и моллюскам – дошла очередь до человеческих персонажей. Ну, человекоподобным. Первым заказом, выполненным Монстром (или Монстрой?) Четвинд для музея по месту ее нынешнего жительства, для Сада искусства Kunsthaus Zürich, созданного Дэвидом Чипперфилдом (читайте наш архивный материал об этом проекте) стала (опять же) гигантская и довольно устрашающая голова, которая сразу вызовет у воспитанного в русской культуре зрителя Говорящую голову из «Руслана и Людмилы». Но источником вдохновения для художницы послужил не плод воображения А. С. Пушкина, а обитатели «Парка чудищ», или «Священной рощи» (итал. Parco dei Mostri, Sacro Bosco) – причудливого парка на вилле Меравилье, еще в 16 веке созданного князем Орсини в итальянском городке Бомарцо, вкупе с научной фантастикой 1970-х и традицией «folly», привносящей в арт-проект изюминку безумия.

Бой Руслана с Головой из мульфильма Т. Биневской

Каждый посетитель Сада искусств наверняка увидит в этой странной голове что-то свое. По мнению сотрудников музея, «Четвинд сочетает в ней исторические отголоски и поп-культуру, перформативную энергию и феминистскую стратегию. Эта гигантская голова высотой более восьми метров — не памятник, не место памяти, а место размышлений: пространство для жизни, игр, осмысления масштабов». Ну, можно понять и так.

А если серьезно, то именно концепция «безумия», связанная с небольшими декоративными сооружениями, типичными для английских садов – всеми этими храмами, башнями, искусственными руинами и гротами, сооружаемыми без всякой практической цели, а лишь чтобы вызывать удивление – занимает центральное место в этой работе: не стоит забывать, что Четвинд британка! Она взяла эту древнюю традицию и преобразила ее в современную скульптуру.

Красавчик из Парка чудищ. Согласитесь, сходство есть

На первый взгляд, скульптура Четвинд работает по тому же «безумному» принципу: лишенная функциональной полезности в классическом смысле, она создает смысл своим присутствием, формой, загадочностью. Но главное - гигантская голова интерактивна, в нее можно войти и «пожить» в ней, исследовав изнутри. Художница не скрывает, что голова – воплощение ее собственных фантазмов. «Я всегда хотела сделать большую голову и жить в ней. Не знаю, почему, - говорит она. – Думаю, у меня просто есть пристрастие к большим, колоссальным головам». Еще во время учебы на факультете антропологии художница начала интересоваться гигантскими скульптурами и фрагментированными памятниками древности. Для реализации проекта в Kunsthaus она работала с архитекторами и инженерами, в частности со стартапом Contouro, созданным на базе ETH Zurich и связанным с кафедрой Digital Building Technologies.

Устанавливали голову так. Photo: Kunsthaus Zürich, © Monster Chetwynd

Еще одним важным источником вдохновения для М. Четвинд стал фильм «Зардоз» (англ. Zardoz) — фантастический фильм-антиутопия британского кинорежиссёра Джона Бурмена, снятый в 1974 году и приглашавший зрителей заглянуть в 2293-й. (Заметим, Название «Zardoz» образовано от названия сказки Л. Ф. Баума The Wonderful Wizard of Oz, известной у нас как «Волшебник изумрудного города»). В этой сюрреалистической антиутопии каменная голова летит через раздробленный мир. Но для Четвинд эта изобразительная отсылка также содержит подрывной потенциал: «Я вижу в этом возможность подорвать представления о патриархальной власти, именно превратив их в гротеск». Для нее феминистский эффект заключается в изменении кода монументальности: угрожающая голова становится доступным, игровым пространством для экспериментов. Внутри гигантская конструкция для лазания приглашает детей и взрослых исследовать ее физически, как скульптуру, игровую площадку, фигуру мысли. Таким образом, она создает пространство, которое позволяет сенсорный подход к искусству, одновременно побуждая к размышлениям и неспешному времяпрепровождению. Для того и голова, чтобы в ней хорошо думалось!

И полазать, и подумать можно совершенно бесплатно, так что, будучи в Цюрихе, не премините воспользоваться такими возможностями!