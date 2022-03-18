«О, медвежонок, разве жизнь не жутко прекрасна, скажи!». – «Да, - сказал медвежонок, - довольно жутка и прекрасна». Этот диалог между тигренком и медвежонком, персонажами из серии детских книг немецкого писателя Хорст Экерта, как нельзя лучше описывает текущую ситуацию, особенно с точки зрения детей. После двух лет пандемии, локдаунов, ограничений и дистанционного обучения родителям теперь приходится объяснять детям, что такое война, инфляция и беженцы. Если что-то еще и может спасти человечество, подарить ему ориентир и оказать моральную поддержку, то это культура, а прививать любовь к прекрасному нужно с детства. Поэтому берите своих малышей и срочно ведите их в музей!

Этой весной полюбившуюся многим акцию «Ночь музеев» первым из швейцарских городов примет Берн, причем уже сегодня, 18 марта. Десятки культурных учреждений города федерального значения будут работать до двух часов ночи. Участвующие в акции музеи будут украшены подсветкой. Может быть, вы захотите пройтись с фонариком по Государственному архиву и узнать о жутковатых страницах истории Берна? Или вы предпочитаете научиться чему-то полезному? Тогда хакерская мастерская в Музее коммуникаций – это именно то, что нужно. Как, впрочем, и мастер-класс по промывке золота в Музее естественной истории, где нужно будет промывать песок до тех пор, пока в кастрюле не останется только золото – специалисты из Швейцарского объединения старателей покажут вам, как это делается. Если же вы хотите усовершенствовать навыки гончарного мастерства, то можете сесть за гончарный круг в Школе дизайна. Практическую информацию о том, как нужно накладывать швы, вы получите в Медицинском музее госпиталя Inselspital. Музыкально (не)одаренным певцам рекомендуется посещение караоке-грузовика перед Альпийским музеем. Если от голосов караоке-талантов у вас уже вянут уши, то насладитесь прекрасными звуками «Венского овощного оркестра» в MuseumsQuartier (район вокруг Helvetiaplatz) или концертом в Швейцарской национальной библиотеке. Обязательно загляните в похожий на старинный замок Бернский исторический музей: ночной сторож будет проводить обходы музейных залов и рассказывать посетителям множество страшных историй. Ведь если музей закрыт ночью, это не значит, что внутри ничего не происходит… С полной программой акции можно ознакомиться на сайте Museumsnacht-bern.ch.

Изюминка бернской ночи музеев – это возможность покататься на ретро-автомобиле. Насладитесь роскошью в Rolls-Royce, Jaguar или Buick; почувствуйте, как ветер играет в волосах, когда вы катаетесь в открытом спортивном Austin-Healey, Cadillac, Mercedes или Triumph; ловите восхищенные взгляды прохожих, проезжая по улицам в Amilcar, Alvis, Aston-Martin или Déesse от Citroën. Кроме того, на зеленом и красном маршрутах шаттлов «Ночи музеев» (81 Länggasse и 82 Dampfzentrale) будут курсировать ретро-автобусы 1960-х годов, которые были построены компанией FBW и находились в эксплуатации в Берне на протяжении тридцати лет.

Билет стоит 25 франков и дает доступ во все участвующие в акции музеи, а также право проезда шаттлах и ретро-автомобилях (зоны 100/101). Для детей до 16 лет – вход свободный. После полуночи и только на Федеральной площади можно приобрести билет за 5 франков, который будет действовать до двух часов ночи, но не дает право проезда на общественном транспорте. Напомним, что маски обязательны на всех маршрутах шаттлов «Ночи музеев» (80, 81, 82 и Oldtimers).

14 мая эстафету примет Невшатель, 20-го – Базель, 21-го – Фрибург. Кроме того, 21 мая десять музеев швейцарской Ривьеры, то есть Веве и Монтре, будут ждать посетителей с пяти часов вечера до полуночи. В акции участвуют, среди прочего, Швейцарский музей игр, вилла «Le Lac», построенная в 1923 году Ле Корбюзье и включенная в список ЮНЕСКО, а также Шильонский замок, который уже почти тысячу лет стоит на своем маленьком скалистом острове. Эта крепость, ставшая знаменитой благодаря «Новой Элоизе» Жан-Жака Руссо и «Шильонскому узнику» лорда Байрона, обязательна для посещения! Загляните также в Алиментариум, расположенный напротив гигантской вилки, установленной в Женевском озере: музей предлагает выставки и кулинарные мастер-классы, приглашая детей и взрослых взглянуть по-другому на важнейшее занятие – приготовление и поглощение пищи. В центре внимания «Ночи музеев» в Ивердон-ле-Бене, которая пройдет 22 мая 2021 года с 15.00 до 23.00, окажется … пишущая машинка. Так, основатель Музея пишущих машинок в Лозанне Жак Перье проведет в замке Ивердон-ле-Бена соревнования по набору текста. Конкурс будет проходить с 17.00 до 19.00; допускаются не более 10 человек за сеанс. Победитель получит в подарок роскошную пишущую машинку Hermès Baby.