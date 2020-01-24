Если в концертах, прошедших на прошлой неделе, количественный перевес был на стороне Бриттена, то на этот раз, если использовать спортивную терминологию, счет будет в пользу Шостаковича – 2:1.



Программа откроется 16-минутной Passacaglia Бриттена, ключевым моментом его оперы «Питер Граймс», написанной в 1945 году. Действие происходит вблизи моря. Сюжетом послужил эпизод из поэмы «Городок» Джорджа Крэбба, посвященный описанию жизни маленького приморского городка Олдборо в конце XVIII – начале XIX века. Крэбб рассказал историю жестокого рыбака Граймса, который изнурительным трудом и бесчеловечным обращением погубил двух мальчиков-подручных. Однако главный персонаж в опере не он, а море.



«Бриттен – великий художник-маринист, - рассказывает один из лучших российских специалистов по ему творчеству доктор искусствоведения Людмила Ковнацкая. – Морская тематика – его стихия. И это неудивительно для английского художника, ведь Англия на протяжении многих веков была «владычицей морей». Морская тема лежит в основе наиболее значительных произведений английских композиторов. Музыкальную атмосферу оперы «Питер Граймс» создают морские интерлюдии – «Рассвет», «Шторм», «Воскресное утро», «Лунный свет», живописующие вечно-меняющуюся стихию моря. Эти четыре картины по живописной силе, красочной яркости могут встать в один ряд с морскими пейзажами Тёрнера и Констебля. Особенно – Констебля. Такое удивительное родство объяснимо: ведь Бриттен родился, вырос и жил в тех местах, где жил и работал Констебль, и живописность Саффолкского побережья, природа которого знакома им с детских лет во всех своих особенностях, состояниях, переменах, - отразилась в их творчестве.»





Далее в первом отделении программы прозвучит, в исполнении французского музыканта Готье Капюсона, Первый виолончельный концерт Дмитрия Шостаковича. Музыковедам отлично известен его «секрет», откроем его и вам: дело в том, что композитор «спрятал» в нем, как и в Первом скрипичном концерте, свою музыкальную подпись DSCH, вытекающую из немецкого написания его фамилии. В нотах это звучит как Ре - Ми бемоль - До - Си. А в финале внимательный слушатель расслышит знаменитый мотив «Сулико», любимой народной грузинской песни Сталина, интерпретированный Шостаковичем в манере, где мрачность соседствует с иронией. К счастью, Концерт, посвященный Мстиславу Ростроповичу и им впервые исполненный, был написан в 1959 году, когда вождь народов уже не мог расправиться с автором за подобную дерзость.



Призрак Сталина почти физически осязаем и в Десятой симфонии Шостаковича, воспринимаемой многими, как музыкальное описание периода террора. Написанная в 1953 году, она была впервые исполнена Ленинградским филармоническим оркестром под управлением Евгения Мравинского 17 декабря 1953 года, то есть более полугода спустя после смерти «отца народов». Есть мнение, что работа над симфонией началась еще в 1946 году, но была приостановлена после печально известных событий 1948 года, когда Шостакович был обвинен в формализме и оказался в опале.



«Меня всегда притягивала музыка Шостаковича, хоть я и не могу сказать, что всю ее знаю. В ней есть что-то такое, как если просыпаешься посреди ночи в холодном поту и задыхаешься», - поделился с Нашей Газетой художественный руководитель Оркестра Романдской Швейцарии Джонатан Нотт. Мы вовсе не хотим, чтобы наши читатели просыпались по ночам в холодном поту, но сильные впечатления от пронизывающей музыки с удовольствием гарантируем.

От редакции: Билеты на концерты 5 и 6 февраля в женевском Виктория-холле легче всего заказать на сайте оркестра.





