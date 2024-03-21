Наши постоянные читатели знают, как много внимания мы уделяем классической музыке – универсальному языку, не нуждающемуся в переводе. И как радуемся возможности рассказать о музыкантах, с которыми вы, возможно, еще не успели познакомиться. Сегодня как раз такой случай: впервые в серии «Великие исполнители» концертного агентства Caecilia выступит квартет Eliot.

На самом деле, однажды это название у нас уже промелькнуло: в интервью Максима Осипова, его и придумавшего – в честь Т. С. Элиота, последняя поэма которого называется «Четыре квартета» и была в свою очередь вдохновленная поздними Квартетами Бетховена. Связь между писателем и Квартетом самая прямая: в нем играет его дочь – выпускница Московской консерватории Марьяна Осипова (первая скрипка) и зять Дмитрий Хахалин (альт), также закончивший Московскую консерваторию по классу скрипки, а затем перешедший на альт и продолживший образование в Высшей школе музыки и искусства Франкфурта-на-Майне. Таковы «российские 50%» Квартета. Вторую его половину составляют родившийся в канадском Ванкувере Александр Сакс (2-я скрипка) и уроженец Лейпцига Микаэль Преусс (виолончель).

Квартет был создан в 2014 году и быстро завоевал признание не только в родном для него Франкфурте, но и на международной сцене. На его счету победы на Международном конкурсе имени Шимановского в Катовице и на Немецком музыкальном конкурсе, а также вторые премии на Международном конкурсе камерной музыки в Мельбурне и на Международном конкурсе имени Моцарта в Зальцбурге. Но красноречивее всего в пользу Квартета Элиот говорят отзывы маститых коллег. «Я слышал, как они предложили одно из самых убедительных исполнений опуса 132 Бетховена на моей памяти, включая прекрасно выдержанную и трогательную медленную часть», - сказал знаменитый пианист Альфред Брендель. «Исполнение моего «Скрипичного квартета № 3» Квартетом Элиота на Фестивале Шостаковича было самым совершенным из всех, что я слышал», - не поскупился на похвалу украинский композитор Валентин Сильвестров. Думаем, этого достаточно, чтобы пробудить ваш интерес к коллективу.

Для выступления в Женеве музыканты выбрали Фортепианный квинтет № 2 ля мажор Антонина Дворжака, появившийся на свет почти случайно: в 1887 году композитор решил разобрать свои старые сочинения, которые не были опубликованы, чтобы представить какие-то из них издателям. Он вспомнил о ля-мажорном фортепианном квинтете, который написал пятнадцатью годами раньше, но так и не смог его найти. Отчаявшись отыскать ту партитуру, композитор принялся за работу, и в результате родилось новое произведение для фортепиано и квартета струнных инструментов, и этот новый фортепианный квинтет тоже был ля-мажорным. Квинтет был впервые исполнен в 1888 году в Праге и быстро приобрел широкую популярность. Среди российских музыкантов лучшими его интерпретаторами считались Святослав Рихтер и Квартет им. А. П. Бородина. В предстоящем концерте место Рихтера займет швейцарская пианистка русско-украинского происхождения, лауреат международного конкурса в Цинциннати (2003) и доктор музыкальных наук Университета Мэриленда Анастасия Волчок, с пятнадцатилетнего возраста проживающая за пределами России. Уверены, что музыканты более молодого поколения не подкачают!

Вторым включенным в программу произведением стал Струнный квартет № 3 фа мажор, соч. 73 Дмитрия Шостаковича. Единственное произведение, написанное Шостаковичем в 1946 году, сразу после войны, Третий квартет считается одним из самых драматичных произведений, когда-либо написанных в этом жанре, а его пятичастный цикл напоминает о Восьмой и Девятой «военных» симфониях Шостаковича не только структурой, но и идеями. Квартет впервые прозвучал в Москве 16 декабря 1946 года в исполнении квартета имени Бетховена, музыкантам которого он был посвящён.

В то время, как музыканты будут исполнять это великолепное произведение, на сцене будет идти еще один творческий процесс: Анастасия Волчок будет… рисовать!

- Я рисовала всю свою жизнь, это было, скажем так, серьезным хобби: еще учась в Америке, ходила на курсы и продолжаю заниматься рисованием до сих пор, - рассказала пианистка Нашей Газете. – Опыт проекции процесса создания картины на большой экран на фоне звучащей музыки у меня уже есть: так было, например, в Монте-Карло и в Иене.

Нам удалось также выяснить, что сюжет картины заранее не определяется, это всегда – экспромт, что картина, созданная в Монте-Карло, висит в артистической части Форума Гримальди, а та, что родилась в Иене, была продана на благотворительном аукционе.

Согласно традиции, не известны ни сюжет, ни дальнейшая судьба картины, при создании которой у вас есть шанс присутствовать – всех ожидает сюрприз! Приходите на концерт 28 марта, билеты на него проще всего заказать здесь.