Некоторые полагают, что культурные события, проходящие в Европейском отделении ООН с подачи постоянного представительства той или иной страны, - обязательно протокольные, «для галочки», и для широкой публики интереса не представляют. Что греха таить, такое мнение небезосновательно, но из любого правила есть исключения, и мы рады сегодня рассказать об одном из них.

50-летний Александр Химушин родился в городе Покровске, под Якутском. Видимо, местные климатические условия способствовали тому, что, по его собственным словам, его всегда манили теплые, тропические страны – намерзся в детстве! В итоге больше двадцати лет назад он уехал учиться в Австралию, да так там и остался. Закончил университет c дипломом магистра бизнес-администрирования, но увлечение фотографией, доставшееся по наследству от деда, не оставляло. Как не оставляла пушкинская охота к перемене мест. Александр начал путешествовать и фотографировать все, что видел глаз, периодически делясь своими находками с российским телеканалом «Моя планета». Со временем Александр понял, что самое интересное в мире – это не красоты природы, а лица людей, разнообразие которых поистине неисчерпаемо. Из этого открытия в 2014 году возник проект «Мир в лицах», ставящий целью запечатлеть представителей коренных народов, прежде всего, малочисленных и находящихся на грани исчезновения, а потому его по праву можно назвать не только фотографическим, но и этнографическим. На наш взгляд, опыт проживания Александра в Сибири и в Австралии сыграл большую роль, ведь в Сибири коренных народов – больше сорока, а аборигены Австралии общаются в общей сложности на 200 языках.

Как вы понимаете, путешествовать по миру, да еще забираться в отдаленные и труднодоступные его точки – дело накладное. В одном из интервью Александр сказал, что ценит независимость, а потому не стремится заполучить в спонсоры Discovery или National Geographic, что было бы логично, особенно если учесть, что изначально российский проект давно перерос в международный – фотографии Химушина были использованы многочисленными СМИ, достаточно назвать National Geographic, Conde Nast, GEO, Daily Mail, Telegraph, Spiegel, CNN, Arab News, Xinhua, RT. Но хорошо, что с отечественным спонсором, которым с 2017 года является компания «Норильский никель», проблем с зависимостью, видимо, не возникает, и проект продолжается.

В 2018 году Александр Химушин получил предложение от Комиссии по правам человека ООН создать фотоколлаж к 70-летию Всеобщей декларации прав человека. И создал. С тех пор его сотрудничество с ООН и другими международными организациями не прекращается. В 2019 году большая фотовыставка «Мир в лицах» состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Летом этого года аналогичная экспозиция была представлена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, положив начало провозглашенному ООН международному Десятилетию языков коренных народов 2022–2032 гг. В октябре выставка А. Химушина была показана в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге и вот теперь добралась до Женевы.

В главном зале Дворца Наций представлены 170 двухметровых художественных фотопортретов представителей̆ более 100 коренных народов мира, прежде всего – народов Сибири и Дальнего Востока. Да, Александр Химушин объехал уже более 90 стран, побывал в таких совсем не туристических местах, как наш Сахалин или Ваханская долина Афганистана, провел пять дней в тюрьме Джибути по обвинению в шпионаже, пять часов добирался в каноэ до «натурщика» из Папуа-Новой Гвинеи, раскапывал сугроб в человеческий рост, чтобы увидеть и запечатлеть бережно хранимый «до случая» погребальный костюм бабушки с Таймыра…Все это впечатляет, но народов на Земле – тысячи, так что Александру Химушину еще фотографировать и фотографировать, чему мы можем лишь искренне порадоваться, поскольку фотографии, правда, прекрасные!