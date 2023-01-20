«Люксембург, Люксембург» |«Luxembourg, Luxembourg»

Наша Газета уже рассказывала вам о наиболее интересных, на наш взгляд, моментах нынешнего выпуска фестиваля независимого кино, с которым наша редакция сотрудничает уже несколько лет. И обещала вернуться с рассказом о фильме, отобранном для церемонии открытия. Держим слово!