Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20. 01. 2023.
Украинский фильм с таким неожиданным названием открыл вчера женевский кинофестиваль Black Movie.|
Un film ukrainien avec ce titre inattendu a ouvert, hier, le festival genevois Black Movie.
Наша Газета уже рассказывала вам о наиболее интересных, на наш взгляд, моментах нынешнего выпуска фестиваля независимого кино, с которым наша редакция сотрудничает уже несколько лет. И обещала вернуться с рассказом о фильме, отобранном для церемонии открытия. Держим слово!
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