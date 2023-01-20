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пятница, 20 января 2023 года   

«Люксембург, Люксембург»|«Luxembourg, Luxembourg»

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20. 01. 2023.

Кадр из фильма "Люксембург, Люксембург" (DR)

Украинский фильм с таким неожиданным названием открыл вчера женевский кинофестиваль Black Movie.

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Un film ukrainien avec ce titre inattendu a ouvert, hier, le festival genevois Black Movie.

Наша Газета уже рассказывала вам о наиболее интересных, на наш взгляд, моментах нынешнего выпуска фестиваля независимого кино, с которым наша редакция сотрудничает уже несколько лет. И обещала вернуться с рассказом о фильме, отобранном для церемонии открытия. Держим слово!

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