Black Movie возвращается |Black Movie est de retour

Наши читатели со стажем знают, что Наша Газета внимательно следит за этим небольшим, но очень активным фестивалем, из года в год гарантирующим интересные открытия любителям кино и всегда включающим в программу «наши» ленты. В прошлом году их было целых девять, во главе с «Бабим яром» Сергея Лозницы, произведшим на всех зрителей ошеломляющее впечатление.