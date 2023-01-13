Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 01. 2023.
24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.|
La 24ème édition du Festival International de Films Indépendants aura lieu à Genève du 20 au 29 janvier 2023. Son programme inclue cinq films crées dans l’espace post-soviétique.
Наши читатели со стажем знают, что Наша Газета внимательно следит за этим небольшим, но очень активным фестивалем, из года в год гарантирующим интересные открытия любителям кино и всегда включающим в программу «наши» ленты. В прошлом году их было целых девять, во главе с «Бабим яром» Сергея Лозницы, произведшим на всех зрителей ошеломляющее впечатление.
Швейцария продолжает помогать УкраинеОжидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.
Как восстановить Украину?Этой сложной теме будет посвящен учебный курс, разработанный специалистами Бернского университета прикладных наук и ориентированный в первую очередь на украинских беженок, имеющих инженерно-строительные специальности.
Рекорды швейцарской экономикиПарадоксальные итоги 2022 года: Национальный банк Швейцарии понес исторические убытки, при этом уровень безработицы оказался на рекордно низком уровне.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.
Добавить комментарий