Программа и состав участников предстоящего концерта в церкви, деятельность которой не прерывается уже более четырехсот лет, удивительно обширны и разнообразны. Что же вам предстоит услышать?



В начале вечера юные артисты порадуют зрителей произведениями Чайковского, Шопена и хоровым пением. Далее в первом отделение вас ждет духовная музыка и классический вокал: выступит хор Свято-Троицкого храма Берна, его женский квинтет и псалмопевец, прозвучат красивейшие произведения на старославянском и сербском языках, созданные композиторами разных эпох и стран – «Тропарь в День Святой Троицы» С. Зубачевского, «Царю Небесный» архимандрита Матфея (Мармыля), «Ангел Вопияше» П. Макарова, «Ноктюрн» А. Бабаджаняна,«Мария Славна» на слова св. Николая Сербского и музыку Андрея Андреевича. Изюминкой этой части программы станет сольное исполнение «Отче Наш» на арамейском языке, известном как язык Христа.



За духовной музыкой последует классический вокал. Прозвучат произведения таких всемирно известных композиторов, как Тости и Сен-Санс, а в завершении первого отделения вы услышите сопрано Альбину Ассадулину, стипендиатку программы развития музыкальных талантов правительства Швейцарии. Она исполнит романс Джульетты из оперы «Капулетти и Монтекки» В. Беллини, «Вокализ» С. Рахманинова и «Ave Maria» Дж. Каччини и В. Вавилова.



После антракта место на сцене Французской церкви Берна займут профессиональные музыканты. Второе отделение концерта откроет основанное в 2020 году Бернское фортепианное трио в составе скрипача Алексиса Винсента (первая скрипка Бернского симфонического оркестра с 2004 года), виолончелиста Самюэля Нидерхаузера (первая виолончель Люцернского симфонического оркестра) и пианиста и преподавателя Бернского университета искусств Игоря Андреева. В исполнении этих талантливых музыкантов – лауреатов международных конкурсов прозвучат фортепианное трио П.И. Чайковского «Памяти великого художника» и финал Фортепианного трио Йозефа Гайдна No. 39 соль мажор, иногда называемого «Цыганским». Предлагаем внимательно прислушаться к уникальным струнным инструментам: Алексис Винсент играет на скрипке, сделанной мастером Жаном Батистом Гуаданини в 1870 году, а Самюэль Нидерхаузер – на виолончели Карло Джузеппе Тесторе 1690 года!



Далее на сцену выйдет солист Бернской оперы, тенор Михал Прошинский. Он порадует публику ариями Альфреда из «Травиаты» Верди и Ленского из «Евгения Онегина» Чайковского, а также Ave Maria Шуберта.



Фортепианная музыка зазвучит в исполнении лауреата международных конкурсов и педагога Рамана Камисарау, хорошо знакомого посетителям Французской церкви Берна по недавно исполненному им здесь Второму концерту Сергея Рахманинова. В этот раз Раман сыграет «Венгерскую рапсодию № 2» Листа.



Завершит эту прекрасную программу солистка Бернской оперы, меццо-сопрано, Евгения Асанова. В ее исполнении вы услышите романс Рахманинова «О не грусти», третью арию Далилы «Mon cœur s'ouvre à ta voix» из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и знаменитую Хабанеру из оперы «Кармен» Бизе.



Кто же организовал все это великолепие? Ассоциация «Андрей Бернский». Ее руководитель Наталья Филимонова рассказала Нашей Газете о своем детище.



- В 2022 году наша семья создала некоммерческую христианскую ассоциацию «Андрей Бернский» (на немецком Andrey Bernsky Verein) в память о нашем среднем сыне, Андрее. Ее целью является распространение христианских ценностей и содействие единству людей, а основная деятельность включает три направления:

организация духовно-просветительских поездок в Швейцарии и странах Европы, творческая деятельность, в том числе организация концертов и мастер-классов, и

распространение иконописи. На сегодня в наших мероприятиях приняло участие более двухсот человек из разных городов Швейцарии, главным образом из Берна, но также из Базеля, Цюриха, Люцерна, Женевы и т.д. Это если говорить кратко…



Разумеется, нам захотелось узнать подробности, и Наталья продолжила рассказ.



- Нужно вернуться в 2019 год … Тогда, пять лет назад, жизнь нашей семьи разделилась на «до» и «после»… После долгой болезни мы потеряли среднего сына, Андрея, в возрасте 27 лет. Время для нас остановилось… Однажды, когда мы приехали в дорогой нашему сердцу Бернский храм (официальное название – Свято-Троицкий храм в г. Берн, но его часто называют просто «Бернский»), духовный отец Андрея, утешая нас, посоветовал сделать что-то в память о сыне … Мы решили заказать икону св. Андрея Рублева в иконописной мастерской и подарить ее храму. Это был первый шаг. Безусловно, мы даже представить себе не могли, что через три года это приведет к созданию ассоциации. Время шло. Помимо благоукрашения храмов, мы попробовали и другие виды деятельности: организовали однодневный лагерь в Альпах для детей из Бернского прихода, а потом, уже для всех прихожан, паломническую поездку в монастырь св. Маврикия и церковь святой великомученицы Варвары в Веве. Далее появились творческие мастер-классы, создание икон и многочисленные духовно- просветительские поездки по чудесным местам Швейцарии и ближайшего зарубежья. Постепенно мы стали замечать, что эти шаги в память о сыне приносят нам утешение… А вскоре на глаза попалась молитва митрополита Антония Сурожского, которая помогла осознать новый смысл в жизни. В ней есть такие слова: « Господи, этот человек жил не зря. Он зажег в моем сердце пламя любви, он принёс любовь. Он был светом, пусть не маяком, а крохотной свечкой, но он принёс свет в мою жизнь. Взгляни на свет, который он принёс и которым он был. Этот свет теперь живет в моей жизни, этот свет свидетельствует, что он жил не зря. Я продолжаю его жизнь, чтобы земля ничего не потеряла, и чтобы моя жизнь была свидетельством того, что этот человек жил не напрасно, а сотворил плод на земле». Слова этой молитвы вдохновили нас, и мы решили создать ассоциацию памяти сына. Название образовалось само собой из имени сына (Андрей) и того места (Берн), где и началась наша деятельность в его память. Так что теперь во Славу Божью мы развиваем ассоциацию «Андрей Бернский» и верим, что вместе с нами, Андрей духовно участвует во всех ее делах.



Теперь понятно, почему лейтмотивом концерта стали слова апостола Павла «Любовь никогда не перестает» (1-е послание к Коринфянам 13:8). Его устроители надеются, что слушатели получат удовольствие и согреются душой, ведь музыка – это язык, который понятен всем…



Französische Kirche

Zeughausgasse 8

3011 Berne



19 октября 2024 г., 14 -17 ч.



Полную программу концерта на немецком языке вы найдете здесь.

