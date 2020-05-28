На фоне тревожных новостей последних месяцев сообщение о том, что кто-то выиграл миллион франков в лото, прозвучало ну совсем сюрреалистически. И тем не менее, это не fake news: счастливец угадал все шесть правильных номеров в тираже, разыгрывавшемся в прошлую среду, и получил круглую сумму.

Для тех, кто не в курсе, существующая с 1937 года Романдская лотерея (La Loterie Romande, или просто LoRo) отвечает за все азартные игры, то есть игры на деньги, в шести франкоязычных кантонах Швейцарии. Всю получаемую прибыль она распределяет между общественными ассоциациями, работающими в социальной сфере и в областях культуры, спорта, образования, научных исследований, охраны населения и окружающей среды. По сути, Романдская лотерея – один из крупнейших меценатов, редкий крупный некоммерческий проект не обходится без ее участия. Сейчас, когда вынужденно простаивающий культурный сектор несет колоссальные убытки, а кафе-рестораны, где продаются лотерейные билеты, были долгое время закрыты, отчего продажи упали почти на 50%, все с ужасом ожидали сообщения о сокращении субсидий. Представьте себе радость заинтересованных сторон, когда выяснилось, что в 2019 году лотерея не только получила рекордную выручку (224,3 млн франков), но и создала исключительный резерв в размере 20 млн.

Среди тех, кто могут теперь в буквальном смысле слова выдохнуть – организаторы фестиваля Cully Jazz, уже собиравшиеся объявлять о банкротстве. Дело в том, что этот симпатичный джазовый фестиваль, который в этом году должен был проводиться с 27 марта по 4 апреля, стал первой «жертвой» коронавируса: 9 мая мы получили сообщение об его отмене. На тот момент все предварительные расходы уже были сделаны, а 70% доходов, обычно получаемых во время фестиваля от продажи билетов, еды и напитков, накрылись! К счастью, обошлось, и уже известно, что весной 2021 года 38-й выпуск фестиваля состоится. О том, какова его репутация, говорит тот факт, что 60% людей, заранее купивших билеты, не потребовали вернуть их стоимость, узнав, что фестиваль отменен.

На поверхности кажется, что фестиваль – это просто развлечение. Но ведь для небольшого города – и это в равной степени относится как к Кюйи, так и к Вербье, Авиньону или Зальбургу – фестиваль представляет собой важный экономический мотор: помимо приглашаемых артистов в дело включаются отели, рестораны, электрики, специалисты по звуку, свету и так далее. Если Бродвейские театры не откроются до сентября, как пока планируется, то замрет жизнь на знаменитой Таймс-сквер и во всем окружающем ее квартале. По имеющейся статистике, прямые и косвенные доходы Конфедерации от сектора культуры составили в 2015 году 70 млрд франков. Тем, кому интересна эта тема, советуем почитать материалы группы исследователей Цюрихского университета искусств, объединенных под общим названием «Спящая красавица».

В последние месяцы мы не раз писали об изобретательности наших партнеров, стремящихся не потерять контакт со своей аудиторией. Но факт налицо – культура переместилась в цифровое пространство, что на руку платформам типа Spotify и Netflix. При этом многие скучают по социальному аспекту культурных проектов: как ни комфортно смотреть спектакль Метрополитен-оперы с собственного дивана, на эмоциональном уровне это несравнимо с присутствием в зале. А потому хочется надеяться, что если в бизнесе правила изменятся – зачем лететь через океан на переговоры, если их можно провести через Zoom?, – то на театрах и концертных залах это не отразится.

Сегодня есть все основания полагать, что субсидии, запланированные на текущий год, не уменьшатся. По словам директора Романдской лотереи Жан-Люка Монера-Бане, она – единственный из местных меценатов, способных сделать такое заявление. Президент организации Рене Фурнье добавляет, что это справедливо, ведь в 2018 году отрасль культуры массового поддержала новый федеральный закон об играх, не менявшийся с 1923 года и вступивший в силу в прошлом году. Стоит отметить, что 15% суммы, которой располагает Лотерея, идет на спорт на национальном и кантональном уровнях, а из оставшихся 85% почти половина выделяется на культуру. Да не оскудеет Романдская лотерея!