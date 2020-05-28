Автор: Надежда Сикорская, Женева, 28. 05. 2020. Просмотров: 57
Наша Газета часто рассказывает о проектах в области культуры и о поддерживающих их неравнодушных людях и организациях, не посвятив отдельного материала одному из крупнейших национальных меценатов. Исправляемся!|
Nasha Gazeta présente souvent des projets culturels et des individus et des organisations généreux qui les soutiennent. Sans parler du mécène le plus important de tous. Et voici.
На фоне тревожных новостей последних месяцев сообщение о том, что кто-то выиграл миллион франков в лото, прозвучало ну совсем сюрреалистически. И тем не менее, это не fake news: счастливец угадал все шесть правильных номеров в тираже, разыгрывавшемся в прошлую среду, и получил круглую сумму.
Для тех, кто не в курсе, существующая с 1937 года Романдская лотерея (La Loterie Romande, или просто LoRo) отвечает за все азартные игры, то есть игры на деньги, в шести франкоязычных кантонах Швейцарии. Всю получаемую прибыль она распределяет между общественными ассоциациями, работающими в социальной сфере и в областях культуры, спорта, образования, научных исследований, охраны населения и окружающей среды. По сути, Романдская лотерея – один из крупнейших меценатов, редкий крупный некоммерческий проект не обходится без ее участия. Сейчас, когда вынужденно простаивающий культурный сектор несет колоссальные убытки, а кафе-рестораны, где продаются лотерейные билеты, были долгое время закрыты, отчего продажи упали почти на 50%, все с ужасом ожидали сообщения о сокращении субсидий. Представьте себе радость заинтересованных сторон, когда выяснилось, что в 2019 году лотерея не только получила рекордную выручку (224,3 млн франков), но и создала исключительный резерв в размере 20 млн.
Среди тех, кто могут теперь в буквальном смысле слова выдохнуть – организаторы фестиваля Cully Jazz, уже собиравшиеся объявлять о банкротстве. Дело в том, что этот симпатичный джазовый фестиваль, который в этом году должен был проводиться с 27 марта по 4 апреля, стал первой «жертвой» коронавируса: 9 мая мы получили сообщение об его отмене. На тот момент все предварительные расходы уже были сделаны, а 70% доходов, обычно получаемых во время фестиваля от продажи билетов, еды и напитков, накрылись! К счастью, обошлось, и уже известно, что весной 2021 года 38-й выпуск фестиваля состоится. О том, какова его репутация, говорит тот факт, что 60% людей, заранее купивших билеты, не потребовали вернуть их стоимость, узнав, что фестиваль отменен.
На поверхности кажется, что фестиваль – это просто развлечение. Но ведь для небольшого города – и это в равной степени относится как к Кюйи, так и к Вербье, Авиньону или Зальбургу – фестиваль представляет собой важный экономический мотор: помимо приглашаемых артистов в дело включаются отели, рестораны, электрики, специалисты по звуку, свету и так далее. Если Бродвейские театры не откроются до сентября, как пока планируется, то замрет жизнь на знаменитой Таймс-сквер и во всем окружающем ее квартале. По имеющейся статистике, прямые и косвенные доходы Конфедерации от сектора культуры составили в 2015 году 70 млрд франков. Тем, кому интересна эта тема, советуем почитать материалы группы исследователей Цюрихского университета искусств, объединенных под общим названием «Спящая красавица».
В последние месяцы мы не раз писали об изобретательности наших партнеров, стремящихся не потерять контакт со своей аудиторией. Но факт налицо – культура переместилась в цифровое пространство, что на руку платформам типа Spotify и Netflix. При этом многие скучают по социальному аспекту культурных проектов: как ни комфортно смотреть спектакль Метрополитен-оперы с собственного дивана, на эмоциональном уровне это несравнимо с присутствием в зале. А потому хочется надеяться, что если в бизнесе правила изменятся – зачем лететь через океан на переговоры, если их можно провести через Zoom?, – то на театрах и концертных залах это не отразится.
Сегодня есть все основания полагать, что субсидии, запланированные на текущий год, не уменьшатся. По словам директора Романдской лотереи Жан-Люка Монера-Бане, она – единственный из местных меценатов, способных сделать такое заявление. Президент организации Рене Фурнье добавляет, что это справедливо, ведь в 2018 году отрасль культуры массового поддержала новый федеральный закон об играх, не менявшийся с 1923 года и вступивший в силу в прошлом году. Стоит отметить, что 15% суммы, которой располагает Лотерея, идет на спорт на национальном и кантональном уровнях, а из оставшихся 85% почти половина выделяется на культуру. Да не оскудеет Романдская лотерея!
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