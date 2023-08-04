Чем заняться в августе в Берне? Искупаться в освежающих водах Ааре или одной из городских купален, понежиться в тени деревьев Ботанического сада, полакомиться мороженым и, конечно, отправиться в музей!

Полюбившаяся жителям и гостям Берна акция «Бесплатно в музей» пройдет в этом году уже в восьмой раз. О популярности этой инициативы говорят цифры: в прошлом году возможностью бесплатно ознакомиться с шедеврами музейных коллекций города воспользовались около 36 500 посетителей!

Чтобы увидеть все произведения, выставленные в бернском Кунстмузеуме, понадобится не одна и даже не две субботы – один из старейших художественных музеев Швейцарии насчитывает 4 000 картин и скульптур, а также около 45 000 рисунков, гравюр, фотографий и видео. В Кунстмузеум приходят для того, чтобы увидеть работы Фердинанда Ходлера, Пауля Клее, Альбера Анкера, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога. Но не только их. На традиционной летней выставке этого года представлены не «ключевые», а редко демонстрируемые широкой аудитории произведения. Эти «забытые» работы показывают, что знакомая коллекция полна тайн и секретов. Особое место в экспозиции уделено женщинам. По мнению куратора Марты Дзеваньска, у художниц были иные проблемы, чем у их коллег мужского пола: на протяжении веков право женщин на творчество подвергалось сомнению, как со стороны мужчин, так и самих женщин.

Центр Пауля Клее порадует посетителей двумя выставками, одна из которых посвящена взаимодействию художника с природой. Еще в юности он срисовывал детальные копии с натуры, стремясь создавать «живые формы», как в природе. Он коллекционировал растения в виде гербария, а на полках в его мастерской стояли ракушки, морские улитки, водоросли и камни. Вместе с многочисленными полотнами и эскизами эти природные материалы дают представление о лежащем в основе его творчества интересе к природным явлениям. Что касается второй выставки, то на ней представлены работы польского скульптора Моники Сосновска – одной из самых известных современных художниц. Ее скульптуры и архитектурные инсталляции из стали, бетона и других строительных материалов касаются наследия модернизма и его обещаний социального прогресса с точки зрения жителей Восточной Европы. Скульптор выросла в социалистической Польше, став свидетельницей демократических трансформаций после 1989 года. Она наблюдала связанные с этим изменения в обществе и окружающей среде, которые продолжают оказывать влияние и сегодня. Помимо избранных работ последних двадцати лет, в экспозицию вошли никогда ранее не выставлявшиеся модели и фотографии из мастерской художницы.

Если же перед вами стоит задача не просто культурно отдохнуть, но еще и приобщить к прекрасному отпрысков, то советуем посвятить августовские субботы походу в музеи, традиционно пользующиеся популярностью у детей и подростков. Юных натуралистов приведет в восторг Музей естественной истории с его экспозициями, посвященными местным и экзотическим животным. Интерактивный Музей коммуникации в своей новой основной экспозиции рассматривает процесс общения во всех его проявлениях. Зачем мы вообще общаемся? И с кем? Что нужно для того, чтобы понять друг друга? Ответы на эти вопросы вы найдете на выставке, выстроенной в игровой и доступной для детей форме. Узнать о развитии стрелкового спорта и попробовать свои силы в стрельбе из пневматической винтовки 1952 года можно будет в Музее стрелков. Ребятам же, которые не расстаются с игрушечной аптечкой, наверняка понравится медицинская коллекция бернского госпиталя Inselspital, которую можно будет увидеть 19 и 26 августа. Аппараты искусственной вентиляции легких, флюороскопы, искусственные тазобедренные суставы, пилы для ампутации: собрание насчитывает более 10 000 мелких и крупных предметов, отражающих историю медицины и здравоохранения за последние 200 лет.

Из расположенных за пределами города культурных учреждений искренне рекомендуем посетить фонд Абегг в Риггисберге – особенно тем, кто интересуется историей моды. Фонд славится во всем мире благодаря своему реставрационному ателье, сотрудники которого работают над восстановлением и консервацией древних текстильных экспонатов в соответствии с новейшими научными стандартами. Помимо постоянной экспозиции, на которой представлены древнеперсидские ткани, среднеазиатские шелковые кафтаны и бархат с золотым шитьем, фонд ежегодно проводит небольшие, но познавательные выставки. Так, в этом году посетители смогут увидеть экспонаты из Национального музея Бейрута, которые в течение нескольких лет реставрировались в фонде и после временной выставки отправятся обратно. Речь идет о редчайших одеяниях, найденных в 1988-1993 годах в захоронении в скальной пещере Асси эль-Хадат в горах Ливана. Благодаря сухому климату текстиль XIII века сохранился до наших дней. Эта одежда принадлежала маронитам – раннехристианской общине, проживавшей в Ливане и Сирии, подвергавшейся гонениям мамлюков и нашедшей убежище в Ливанских горах. «Последние одеяния» часто не изготавливались специально для погребения, а носились еще при жизни в качестве повседневной или праздничной одежды. Многочисленные заплатки и следы починок свидетельствуют о бережном и рациональном обращении с текстилем, производство которого в то время было трудоемким и дорогим. Перед поездкой в Риггисберг непременно забронируйте экскурсию и по расположенной рядом с музеем вилле, где жила чета Абегг. Каждая комната этого элегантного и напоминающего шкатулку с драгоценностями здания оформлена в соответствии с изысканным вкусом супругов, посвятивших жизнь изучению и коллекционированию предметов искусства.

От редакции: Акция «Бесплатно в музей» будет проводиться в Берне 5, 12, 19 и 26 августа. Подробную информацию вы найдете на сайте gratisinsmuseum.ch.