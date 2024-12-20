Украшенные елки, праздничная иллюминация, горячий глинтвейн на рождественских базарах, пушистый снег, поиск подарков, уютный плед, просмотр любимых комедий с чашкой какао в руках – так выглядит идеальный декабрь в приглаженных десятками фильтров социальных сетях какого-нибудь, прости господи, инфлюенсера. Накопленная за год усталость, усугубляемая нехваткой солнца и короткими световыми днями, стресс, дедлайны, необходимость сдать все «хвосты» и разделаться со всеми делами – так выглядит реальный декабрь в жизни многих из нас. Держитесь, дорогие, передышка не за горами! Приближаются праздники, многие из вас уйдут в отпуск и на каникулы и смогут наверстать упущенное – поймать за хвост радостное настроение и насладиться, наконец, атмосферой Рождества. И в этом вам поможет наша подборка выставок, проходящих в эти дни в разных городах Швейцарии.

Рождественские ясли

В фильме «Реальная любовь» был такой момент, когда дочка с радостью сообщила маме, что в школьном рождественском спектакле она будет играть омара. Удивлению мамы не было предела. Омар? В вертепе?! Да-да, и не только омар, но также попугаи и слоны – в зависимости от страны происхождения вертепа, в нем могли быть самые разные животные. Пташкам и зверушкам в рождественских яслях и посвящена выставка в Национальном музее Цюриха (также известном как Landesmuseum). Помимо Иисуса, Марии и Иосифа, в вертепах всегда присутствовали животные, олицетворяющие невинность и гармонию. За пределами Европы место «обязательных» волов, осликов и овец занимали представители местной фауны, например, ламы, попугаи и розовые фламинго в Перу или слоны, бегемоты и носороги в Танзании. Насладиться рождественским миром животных можно будет до 5 января.

Рождественские сказки

Слушайте внимательно, откройте глаза и окунитесь в волшебный мир, который населяют Щелкунчик, Снежная Королева, Эбенезер Скурдж и другие персонажи. В уютной обстановке Грюйерского замка проходит выставка о традиционных рождественских сказках, а сказки и замок – это идеальное сочетание! В центре внимания находятся семь, без преувеличения, великих рассказов, написанных в XIX и начале XX века братьями Гримм, Чарльзом Диккенсом, Хансом Христианом Андерсеном, О. Генри, Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом и Альфонсом Доде. Эти истории, душевные или немного мрачные, рассказывают о повседневной жизни, которая порой бывает непростой, но в которой все же присутствует волшебство. Включенные в экспозицию иллюстрации, декорации и исторические игрушки вдохновлены сказками. Инсталляция о сапожном деле, например, отсылает к ремеслу, которым владели волшебные гномы братьев Гримм, а черепаховые гребни и карманные часы, принадлежавшие одному из бывших владельцев замка, – к «Дарам волхвов» О. Генри. Не имеет значения, сколько вам лет, 8 или 48, подарить своему внутреннему ребенку сказку можно в любом возрасте! Погрузиться в сказочный мир можно до 12 января.

Рождественские елки

Наша подборка была бы неполной без главного рождественского символа – елки. Выставка «Древо жизни» в Музее культур Базеля посвящена значению дерева в целом и ели в частности. Дерево издавна было центральным символом жизни, мира, космоса и общества. Христианский обычай украшать елку к Рождеству зародился в Эльзасе и регионе в окрестностях Базеля и Фрибурга в XVI веке, но вечнозеленые деревья с древних времен означали жизненную силу. В день зимнего солнцестояния 21 декабря в Центральной Европе, например, было принято собирать в лесу зеленые ветки, которые укрепляли надежду на скорое возвращение весны. Ель также является частью традиций и мифологий в других культурах. В XIX веке, например, император Максимилиан и его жена Карлотта взяли рождественскую елку с собой в Мексику, и там эта идея соединилась с идеей космического дерева коренных народов. От дерева, под которым медитировал Сиддхарта Гаутама, до мексиканского древа жизни – узнать о всем разнообразии коннотаций деревьев в разных культурах можно до 12 января.

Витрины

Шопинг – неотъемлемая часть предпраздничной суматохи. Если вы заядлый шопоголик, то не пропустите проходящую в музее Жана Тэнгли в Базеле выставку, посвященную искусству оформления витрин. С одной стороны, многие художники, включая Тэнгли, создавали новаторские витрины. С другой, витрины часто становились мотивом для произведений искусства или служили сценой для перформансов и художественных акций. Продавцы начали задумываться о способах эстетического представления товаров в конце XIX века, когда витрины превратились в центральный элемент потребительской культуры. Вскоре художники начали исследовать это новое явление. Марсель Дюшан, например, создал свою первую витрину в 1945 году для презентации книги Андре Бретона в Нью-Йорке. А Жан Тэнгли работал профессиональным оформителем витрин в Базеле, начав стажировку в универмаге Globus в 1941 году. Он был уволен в 1943 году за недисциплинированность, но продолжил затем обучение. Его витрины, часто оформленные из проволоки, например, для таких клиентов, как оптика Ramstein Iberg Co., книжный магазин Tanner и мебельный магазин Wohnbedarf Jehle, предвосхитили фирменный стиль его более поздних работ. Некоторые из витрин на выставке представлены виде фотографий, а другие были точно реконструированы. Поглазеть на витрины можно до 11 мая.

…и магазины

Продолжая тему покупок, перенесемся снова в Landesmuseum в Цюрихе, где сегодня открывается выставка о феномене потребления. Рыночные прилавки, покупки по каталогу, универмаги, интернет-магазины: за последние 170 лет место и способ совершения покупок претерпели значительные изменения. Как и то, как мы потребляем. Об этих изменениях свидетельствуют фотографии и графические работы всех видов – от плакатов до бумажных пакетов. В первой части выставки рассматривается эволюция торговых площадок, а вторая часть включает моменты потребления, увековеченные в виде фотографий или графических работ. Употребление еды и напитков, вождение автомобиля, путешествия, просмотр телевизора или следование моде – эти ситуации отражают не только базовые потребности, но и общественные тенденции, стремление к благополучию и определенному социальному статусу. Окунуться в потребительский рай можно до 21 апреля.

Карты Лемана

Тем же, кого вместо моря консьюмеризма больше привлекают свежие воды Женевского озера, стоит отправиться на выставку исторических карт Лемана. Из тысяч существующих карт озера на выставке представлены около сотни. Каждая из этих карт не похожа на другую, и каждая из них – это страница из жизни Женевского озера. Как справедливо отмечают сами организаторы, это не выставка карт. Это портрет озера. Знали ли вы, например, что в XVII веке карты были ориентированы на восток, поэтому озеро кажется перевернутым? Каким было озеро в разные эпохи? Как назывались прибрежные города? Где проходили границы? Как развивались картографические методы? Вот лишь некоторые из вопросов, поднятые кураторами. Отдельное место в экспозиции отведено Леманскому чудовищу, изображенному на нескольких картах. Когда-то рыбаки верили, что в озере водится двенадцатиметровый монстр, но современные исследователи, как и в случае с Лохнесским чудовищем, никого не обнаружили. Полюбоваться пожелтевшими картами и почувствовать себя первооткрывателем можно до 31 августа.

Arte povera в Цюрихе

От познавательно-развлекательного перейдем к чистому искусству. В Кунстхаусе Цюриха представлена часть коллекции санкт-галленского предпринимателя и филантропа Хуберта Лозера, посвященная итальянскому движению Arte povera и одному из его ведущих представителей Джузеппе Пеноне. Arte povera буквально означает «бедное искусство». Это понятие, сформулированное в 1967 году итальянским куратором и арт-критиком Джермано Челантом, означает создание произведений искусства без ограничений, налагаемых традиционными практиками и материалами. Наряду с Пеноне к Arte povera причисляют Джованни Ансельмо, Лучано Фабро, Янниса Коунеллиса, Марио Мерца и Микеланджело Пистолетто. Они работали в разных техниках и жанрах, создавая картины, скульптуры, фотографии и инсталляции, а также перформансы. Arte povera достигло своего пика в конце 1960-х - начале 1970-х годов, но остается влиятельным и по сей день. Работы Джузеппе Пеноне, представленные в коллекции Looser, были созданы в период с 1983 по 2005 годы. Одним из главных экспонатов выставки является «Respirare l’ombra» – задействующая все органы чувств инсталляция на основе благоухающих лавровых листьев, которые считаются символом славы и мудрости со времен античности.

Кубизм в Берне

Бернский художественный музей посвятил выставку дружбе между бернским коллекционером искусства Германом Рупфом и жившим в Париже галеристом еврейского происхождения Даниэлем-Анри Канвейлером, благодаря которому Рупф и собрал свою коллекцию кубизма. Выставка состоит из двух частей. В первой представлены архивные документы и письма Рупфа и Канвейлера. Особое внимание уделено нестабильному периоду с 1933 по 1945 годы, когда Рупф и Канвейлер продолжали поддерживать тесный контакт, обмениваясь мнениями о художниках, искусстве и повседневных вещах. Как позже выразился Канвейлер, с 1940 года это была переписка «в тени крематориев». Вторая же часть – это собственно картины из коллекции Рупфа. Примечательно, что он собирал работы небольшого формата, которые можно было перевезти поездом или на автомобиле из Парижа в Берн. Пусть эта «малоформатность» вас не смущает: собрание может похвастаться картинами авторства Пикассо, Брака, Гриса и Кандинского! Стоит отметить продуманную развеску работ, когда скрипки на полотнах Пикассо на одной стене вступают в диалог со скрипками Гриса на другой стене, а натюрморт Леже «переговаривается» с натюрмортом Гриса. Последний зал самый «инстаграмный»: немецкий художник-концептуалист Флориан Слотава создал для экспонатов необычные постаменты, состоящие из выдвижных ящиков, столиков, стульев и других оригинальных предметов мебели из дома Германа Рупфа. Насладиться работами кубистов можно до 23 марта.

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