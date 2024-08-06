Международный кинофестиваль в Локарно откроется уже завтра. Грядущий выпуск станет первым для нового президента фестиваля Майи Хоффманн – ранее этот пост в течение 23 лет занимал Марко Солари.

Магия кино на Пьяцца Гранде

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«Госфильмофонд» опять в Локарно! семьи потомков основателя фармацевтической компании Roche. Представители этой одной из самых состоятельных семей в Швейцарии известны тем, что активно поддерживают различные культурные инициативы. Их коллекция произведений искусства, например, стала частью собрания Базельского музея современного искусства и музея Schaulager. Сама Майя Хоффманн близка к миру кино. Она изучала киноискусство в Нью-Йорке и спродюсировала серию документальных фильмов о художниках, в том числе о «бабушке перфоманса» Марине Абрамович. К одним из самых известных проектов Майи Хоффманн относится основанный ею во французском Арле культурный центр Luma – огромный комплекс с несколькими выставочными залами, резиденциями для художников, парком и футуристичной серебристой башней, построенной архитектором Фрэнком Гери. Майя Хофманн также возглавляет Швейцарский институт в Нью-Йорке и сотрудничает с мировыми художественными институциями – от галереи Serpentine в Лондоне до Венецианской биеннале. Для Фестиваля в Локарно присутствие такой активной на международной художественной сцене фигуры станет огромным плюсом.

Над афишей для 77-го выпуска фестиваля работала одна из самых востребованных современных фотографов Энни Лейбовиц. На плакате изображен леопард, стоящий на камнях на берегу озера Маджоре. «Отфотошопленный гламурный леопард», созданный к тому же не графическим дизайнером, а фотографом, понравился в швейцарской прессе далеко не всем, но главная цель, на наш взгляд, была достигнута – все написали об афише, что привлекло еще больше внимания к киносмотру.

В фестивальную программу этого года вошли 225 фильмов, включая 104 мировые и пять международных премьер, а также несколько дебютных лент. Внимательно изучив список конкурсных картин, мы отобрали те, которые наверняка заинтересуют наших читателей.

В секцию «Кинематографисты сегодняшнего дня» включена лента «Joqtau» казахстанского режиссера Аруана Анартая. В фильме, который будет демонстрироваться 16 и 17 августа, рассказывается история молодого ученого Дархана, который возвращается домой после семилетнего отсутствия – и не один, а в сопровождении своей девушки Елены. Его дед Сагат приглашает их отправиться вместе с ним в путешествие по его родным местам вглубь страны: по мере поездки все трое сталкиваются с проблемами принятия и понимания. По словам режиссера, он всегда хотел съездить с дедом в его родную деревню, но так и не успел этого сделать, пока он был жив. Аруан Анартай снял этот фильм, чтобы пережить потерю близкого ему человека.

В этой же категории за главный приз поборется картина французско-казахстанского производства «Crickets, It’s Your Turn», снятая Ольгой Коротько. Главная героиня фильма – 25-летняя Мерей, живущая тихой и счастливой жизнью в Алматы. Случайно она знакомится с очаровательным Нурланом, который приглашает ее на день рождения в горы. Вместо простого празднования в кругу новых друзей ее ожидает мрачная игра в кошки-мышки… Фильм можно будет увидеть 14, 15 и 16 августа.

Конкуренцию казахстанским режиссерам составит грузинский кинематографист Тато Котетишвили, представивший на конкурс свою ленту «Holy electricity». Это – история юного Гонги и его двоюродного брата Барта, которые находят на свалке чемодан, полный ржавых крестов. Барту приходит в голову идея превратить их в неоновые распятия и продавать их. «Крестовый поход» по городским окраинам превращается в поиски любви и дружбы. Через историю Гонги и Барта режиссер показывает свой родной Тбилиси – его звуки, цвета, текстуры и настроение. Показы фильма состоятся 11, 12 и 13 августа.

В секции «Pardi di Domani», что буквально означает «леопарды завтрашнего дня», представлены коротко- и среднеметражные фильмы начинающих режиссеров, включая 12-минутную картину немецко-российского производства «Гимн чуме». Синопсис звучит так: в старой советской студии музыканты пытаются записать композицию по мотивам пушкинского «Пира во время чумы», и в это время их начинают тревожить духи прошлого и отголоски войны. Фильм создан коллективом кинематографистов «Атака51», состоящим из Дмитрия Горбатого, Филиппа Иванова, Алексея Епихова и Сергея Медведева. Группа сначала работала в Москве, а теперь – в Париже. Увидеть метафоричную картину можно будет 8, 9 и 10 августа.

Кроме того, в конкурсную программу «Pardi di Domani» вошла 11-минутная лента «Тусклые пятна зеленоватого цвета» российского экспериментального режиссера анимационных фильмов Саши Свирского. О чем этот фильм? О том, что война за наше внимание внезапно превратилась в настоящую войну, а мы, потеряв контроль над информационными технологиями, обречены прокручивать ленту новостей. Фильм, содержащий визуальные эффекты, которые могут стать триггером для людей с фоточувствительной эпилепсией, можно посмотреть 14, 15 и 16 августа.

В независимую секцию фестиваля «Semaine de la Critique», в которой демонстрируются авторские документальные фильмы, расходящиеся с общепринятыми тенденциями, включена картина австрийского производства «Dear Beautiful Beloved», снятая выросшим в Киеве и живущим в Вене режиссером Юрием Речинским. Лента о том, как в условиях войны в Украине возникают новые структуры помощи, призванные защитить тех, кто остался в живых, и похоронить тех, кого уже нет, будет демонстрироваться 12 и 13 августа.

Не пропустите также внеконкурсный показ чудеснейшего грузинско-швейцарского фильма «Дрозд, дрозд, ежевика» (Blackbird Blackbird Blackberry), снятого режиссером Элене Навериани по одноименному роману известной грузинской писательницы и феминистки Тамты Мелашвили. О картине, которую можно будет увидеть 17 августа, мы уже подробно рассказывали.

Фестиваль в Локарно славится не только традиционно сильной конкурсной программой, но и показами фильмов, считающихся классикой мирового кинематографа. Так, в этом году состоится ретроспектива картин, снятых кинокомпанией Columbia Pictures, основанной ровно сто лет лет назад братьями Гарри и Джеком Конами и их другом Джо Брандтом. Всемирно известная студия выпустила ряд знаковых фильмов, таких как «Лоуренс Аравийский», «Парень-каратист», «Тутси», «Охотники за привидениями» или «Человек-паук». В рамках ретроспективы в Локарно будут демонстрироваться более 40 фильмов Columbia Pictures, включая отреставрированную версию «Леди из Шанхая» Орсона Уэллса с непревзойденной Ритой Хейворт в главной роли. В секции «История кино» будут показаны десять фильмов режиссера-экспериментатора Стэна Брэкхейджа.

Кто получит «Золотого леопарда», пока неизвестно, но зато уже известны имена лауреатов специальных наград. Икона Болливуда Шахрух Хан получит приз за творческие достижения Pardo alla Carriera. За последние тридцать лет индийский актер снялся более чем в ста фильмах – мюзиклах, криминальных картинах и исторических драмах. Один из главных фильмов в его карьере, «Девдас», будет показан в Локарно 11 августа в присутствии самого актера. Приз за выдающиеся достижения достанется Гийому Кане и Мелани Лоран, сыгравшим главные роли во французской исторической драме о последних днях Людовика XVI и Марии-Антуанетты «Потоп» (Le déluge). Фильм будет показан на Пьяцца Гранде в вечер открытия. Почетной награды Pardo d’Onore будет удостоена режиссер Джейн Кэмпион, ставшая первой женщиной, получившей Золотую пальмовую ветвь в Каннах в 1993 году за фильм «Пианино», и первой женщиной, дважды номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер». Награда Leopard Club Award будет вручена актрисе Ирен Жакоб, международную известность и признание которой принесли работы в фильмах польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета: красный». А премию «За жизненные достижения», которую кинофестиваль в Локарно вручает выдающимся деятелям кино, в этом году получит пятикратный лауреат премии «Оскар» мексиканский режиссер Альфонсо Куарон.

От редакции: с полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте locarnofestival.ch. Приятных вам кинематографических открытий!