Фестиваль Black Movie всегда радовал интересной подборкой фильмов – не стал исключением и юбилейный 25-й выпуск! В программу этого года вошли 105 картин, включая 50 швейцарских премьер.

Участники конкурсной программы будут бороться за одну из четырех наград: Приз критиков, Приз Payot Petit Black Movie, а также Призы молодежи и детей. Финансируемый Департаментом культуры и цифровых технологий Женевы Приз критиков будет присуждаться жюри, в состав которого вошли три международных кинокритика: Иэн Мантгани (Великобритания), Лаура Пертюи (Франция) и Ирина Трокан (Румыния).

Black Movie – это возможность совершить кинопутешествие по всему миру, открывая для себя независимое кино. Особое внимание в этом году уделено современному тайваньскому кинематографу, один из ярких представителей которого, режиссер Цай Минлян, будет почетным гостем фестиваля. Он даст мастер-класс и представит новую выставку, полностью посвященную его серии короткометражных фильмов «Walker», в которых монах медленно идет сквозь толпу в различных городах Азии и Европы.

По традиции, изучив программу, мы отобрали картины, которые могут заинтересовать наших читателей. Фестиваль откроется 18 января грузинско-швейцарской лентой «Дрозд, дрозд, ежевика» (Blackbird Blackbird Blackberry), снятой режиссером Элене Навериани по одноименному роману известной грузинской писательницы и феминистки Тамты Мелашвили. В этом поэтичном неспешном фильме рассказывается история 48-летней свободной и гордой Этеро, живущей в небольшой грузинской деревне. Она держит скромную лавку и ведет одинокую спокойную жизнь. Больше всего на свете Этеро любит ежевику, которую она ходит собирать к обрыву у реки. С самого раннего детства ежевичные ягоды были ее семьей, одноклассниками, друзьями и возлюбленными. Она мечтает жить в домике у реки и купить фотоаппарат, чтобы фотографировать туман над горами, цветы в саду, оставшиеся висеть на дереве заснеженные плоды хурмы…

Приятельницы называют Этеро «старой девой». Одни о ней сплетничают, другие ее жалеют. И совершенно напрасно! Одиночество Этеро – ее собственный выбор. Она обладает огромной внутренней свободой, которая позволяет ей не зависеть от мнения других. Она счастлива в своем мире, гордится своей независимостью и тем, что может сама распоряжаться своей жизнью. Когда она влюбляется, то с головой окунается в новое счастье – но и в этом случае она всегда оставляет за собой право сделать свой выбор, сказать «нет», отступить назад. Не будем раскрывать интригу фильма, скажем только, что Этеро ошибается, когда думает, что дни ее сочтены: вместо смерти ее ожидает жизнь. Новая жизнь. Сквозной темой фильма стала женская телесность: познание собственного тела, цикл, менопауза, интимные отношения. Обо всех этих моментах рассказывается прямо, но при этом деликатно и совсем не грубо. Нас покорила исполнительница главной роли Эка Чавлеишвили: она способна играть одними глазами, и каждый ее взгляд красноречивее любых реплик. Редакция Нашей Газеты уже посмотрела фильм и единодушно рекомендует его к просмотру! В рамках фестиваля Black Movie картину можно будет также увидеть 26 января.

Казахстанский режиссер Асхат Кучинчереков представит свой первый полнометражный фильм «Бауырына салу» – так называется старая казахская традиция, согласно которой молодые родители отдают своего первенца на воспитание бабушке и дедушке. Главный герой фильма, двенадцатилетний мальчик Ерсултан, с рождения воспитывается бабушкой. После школы он работает на уборке соли, стремясь заработать немного денег. По вечерам он смотрит на пожелтевшую фотографию пары с ребенком и мечтает о том, что у него будет достаточно денег и он сможет найти своих родителей. Однажды его бабушка умирает, и жизнь мальчика полностью меняется. Его мечта сбывается – но не совсем так, как надеялось его юное сердце. Этот трогательный фильм о взрослении предлагает взглянуть на вечный конфликт отцов и детей с точки зрения мальчика. 25, 26 и 27 января картина будет демонстрироваться в присутствии режиссера.

В секции «Black Movie для взрослых» (несовершеннолетним и особо чувствительным просьба воздержаться!) будет демонстрироваться лента Юджина (или Евгения) Колба «Ur Heinous Habit». Он родился в Украине и иммигрировал в США в конце 1990-х годов. Английский он выучил интересным способом – часто посещая местный пункт DVD-проката и просматривая фильмы с субтитрами вместе со своей семьей. Согласно синопсису, речь в его фильме идет о том, что написанное с целью шантажа электронное письмо вынудило режиссера попросить своих друзей провести серию бесед о стыде и мастурбации. Эта же тема поднимается в короткометражной ленте Алены Шевченко «Извините, я опоздала, я мастурбировала» немецко-российского производства. В секцию «для взрослых» попал и двухминутный анимационный фильм Дарьи Волчок «Пешеходный переход», снятый на киностудии «Союзмультфильм»: в то время как прохожие замирают, ожидая зеленого света светофора, мужчина бежит по городу так, будто от этого зависит его жизнь, при этом восприятие времени у бегущего человека и ожидающей толпы абсолютно разное.

Добавим, что с 23 по 28 января швейцарские пользователи смогут посмотреть ряд фестивальных фильмов в режиме онлайн. Просмотр одной картины стоит 8 франков, а пяти лент – 30 франков. Фестивальный абонемент, дающий доступ ко всем показам, запланированным в рамках Black Movie 2024 и Petit Black Movie 2024, за исключением киноконцерта En sortant de l’école, стоит 110 франков (или 120 франков, если вы хотите перечислить 10 франков на поддержку деятельности гуманитарного судна Ocean Viking, спасающего жизни мигрантов в Средиземном море). Не забывайте бронировать места на показ в кинотеатре даже при наличии абонемента!

От редакции: С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Blackmovie.ch