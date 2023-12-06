Сразу хотим предупредить, чтобы потом не получать «а что же вы не сказали!»: спектакль длится четыре часа десять минут, с двумя антрактами. Но: время это пролетит незаметно, хотя надо сказать правду – даже автор, так увлекшийся собственным сочинением, что не сразу заметил его достойной Вагнера продолжительности, признался, что, пожалуй, малость переборщил. В музыкальных кругах известна история, которая либо на самом деле имела место, либо очень удачно придумана. Премьера оперы, написанной на либретто Гуго фон Гофмансталя, состоялась в Королевском оперном театре Дрездена 26 января 1911 года под руководством Эрнста фон Шуха, а через несколько лет композитор сам, причем впервые, дирижировал ее исполнением. И вот рассказывают, будто в последнем действии он наклонился к концертмейстеру скрипок и шепнул ему на ухо (не прерывая исполнения): «Как это ужасно длинно, не правда ли?» «Но, маэстро, - возразил концертмейстер, - вы же сами так написали». «Я знаю, - с грустью сказал Штраус, - но я никогда не предполагал, что сам должен буду дирижировать этим». Хочется надеяться, что дирижер Джонатан Нотт, осуществивший музыкальное руководство спектаклем за пультом Оркестра Романдской Швейцарии, будет более толерантен. Произведение, прочно вошедшее во всемирный оперный репертуар, было впервые поставлено в СССР в 1928 году, в Ленинграде, а следующей постановки пришлось ждать почти век, до 2012 года, в московском Большом театре.

«Спальня супруги маршала Верденберга. Граф Октавиан (семнадцатилетний юноша) стоит на коленях перед маршальшей, пылко объясняясь ей в любви. Внезапно снаружи доносится шум. Это кузен маршальши барон Окс ауф Лерхенау. Она умоляет графа бежать («Sei Er ganz still!»; «Тише! He шумите»). Октавиан едва успевает переодеться в платье горничной, как дверь распахивается. Барон Окс просит княгиню порекомендовать ему юного аристократа, который по обычаю должен отнести серебряную розу невесте Окса Софи, дочери богача Фаниналя, недавно ставшего дворянином. Между делом барон обращает внимание на горничную, как выясняется, по имени Мариандль, не успевшую скрыться, которая ему очень нравится. Княгиня рекомендует в качестве свата Октавиана. Наступает час приема утренних посетителей. Среди них – авантюристы Вальцакки и Аннина. Просят о помощи благородная вдова и трое ее сыновей. Пока флейтист играет, а певец поет, парикмахер причесывает маршальшу».

Так начинается первое действие. Стоит заметить, что переодевания, столь характерные для комической оперы, происходят не только на сцене, но и в самой музыке. Дело в том, что при создании либретто Гофмансталь стремился стилизовать его под произведения 18 века, в частности под оперы Моцарта. Штраус же проявил больше вольности, осознанно допуская анахронизмы и, как отмечают музыковеды, «сочетая мелодику, характерную для старого времени (сцена поднесения розы, канцонетта итальянского певца), с вальсами, представляющими даже не 19, а 20 век». Кроме того, в «Кавалере розы» содержатся и элементы пародии: натренированное ухо услышит в сцене между Октавианом и Маршальшей из первого акта отсылку к любовной сцене из второго акта «Тристана и Изольды» Вагнера.

В то, что на этом «переодевания» не закончатся, можно не сомневаться, ведь под постановкой, которую увидят женевские меломаны, стоит подпись Кристофа Вальца. Да-да, речь идет о том самом Кристофе Вальце, австрийском актере и режиссере, который прославился благодаря роли штандартенфюрера СС Ганса Ланды в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», получив за нее всевозможные премии, включая «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и приз Каннского кинофестиваля, а также роли доктора Кинга Шульца в вестерне того же Тарантино «Джанго освобожденный» – это его перевоплощение было удостоено вторых премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Не менее удачными были его работы в «007: Спектр», где он сыграл Эрнста Ставро Блофельда, роль Смерти в «Фестивале Рифкина» Вуди Аллена и многие другие.

Приход Кристофа Вальца в театр нельзя назвать случайностью: его родители были художниками по костюмам, дед и бабушка – театральными актёрами. Его дебют в опере состоялся ровно десять лет назад: в 2013 году он поставил «Кавалера розы» во Фландрской опере. Но спектакль в Женеве не будет просто переносом с одной сцены на другую. Приехав в Женеву в 2019 году для его обсуждения, Кристоф Вальц сразу попросил разрешения внести изменения в собственную сценографию, чтобы сильнее подчеркнуть психологию персонажей в этой комедии, которая, по его словам, «дает отличную возможность сказать правду». (Стоит заметить, что второй дедушка Вальца был психологом.) Декорации использованы прежние, а вот роскошные костюмы дизайнера Карлы Тети сшиты из тканей, поставленных знаменитыми венецианскими домами Rubelli Luigi Bevilacqua, специально для этой постановки. Обратите внимание также на изделия ювелирного бренда Chopard, с блеском – в буквальном смысле слова – украшающие спектакль.

Что из всего этого получилось, мы будем судить вместе. Премьера в Большом театре Женевы состоится 13 декабря, билеты проще всего заказать здесь. Обменяемся потом впечатлениями?