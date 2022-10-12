Постоянные читатели Нашей Газеты знают, с каким вниманием редакция относится к попыткам прочтения русской классики, предпринимаемыми иностранными режиссерами и исполнителями. Удачными мы их, чего греха таить, находим редко, но интерес они вызывают всегда. Порой чисто спортивный: вдруг на этот раз получится? А потому мы искренне предвкушаем возможность увидеть постановку оперы «Катя Кабанова», осуществленную Большим театром Женевы в сотрудничестве с Оперным театром Дюссельдорфа.

Интерес наш тем более велик, что на этот раз прочтение будет иностранным вдвойне: как музыкальным, так и сценическим.

Чешский композитор Леош Яначек написал «Катю Кабанову» в возрасте 67 лет, а потому трудно не заподозрить иронию в словах тех музыковедов, кто называют ее первой зрелой оперой композитора. Известно, что Яначек всегда интересовался русской литературой, которую читал серьезно, целыми собраниями сочинений. Так, в 1902 году по его просьбе в родной город композитора Брно было доставлено из Петербурга Полное собрание сочинений А. Н. Островского. На ознакомление с творчеством знаменитого и очень плодовитого русского драматурга потребовалось время, но в итоге из огромного наследия Яначек выбрал «Грозу» – по мнению биографов, под влиянием глубоких личных чувств к Камиле Штёссловой, музой последних десяти лет его творческой жизни. Как бы то ни было, в 1919 году он приступил к работе над оперой, литературной основой для которой послужила эта пьеса, и посвятил ее Камиле. Уже 23 ноября 1921 года в Национальном театре Брно состоялась премьера.

Мы не будем оскорблять читателей пересказом хрестоматийного текста «Грозы», исправно дающего сменяющимся поколениям россиян повод задуматься о том, почему люди не летают так, как птицы, и вынуждающего их напрягать зрение в надежде разглядеть все-таки луч света в темном царстве. А Германа все нет. Впрочем, простите, это уже из другой оперы.

Большинство оперных экспертов, рассуждая о «Кате Кабановой» Яначека, обращают внимание на введение им в партитуру редкого инструмента виоль д’амур (фр. viole d’amoure – виола любви), широко использовавшегося в эпоху барокко и раннего классицизма, а затем уступившего места альту и виолончели: тембр у него нежнее, чем у альта, чуткое ухо сразу это услышит. Еще одна отличительная особенность – в оперное действие впервые введен пейзаж: как и в тексте Островского, в музыке Яначека отведена особая роль Волге. Наконец, все согласны в том, что музыка оперы не содержит элементов русского фольклора (что часто выглядит, как китч), что ничуть не умаляет драматизма сюжета. С той поправкой, что представители «темного царства» отошли на второй план, а все происходящее воспринимается через внутреннюю борьбу Катерины, которая, по словам знаменитого советского музыковеда Б. Асафьева, «у Яначека утратила купеческую архаичность и стала современной женщиной, интеллигентски чувствующей и страдающей».

В том, что виоль д’амур в женевской постановке сохранится, мы на 99,9% уверены. А вот за все остальное поручиться не можем, предполагая, что этот спектакль, как принято сейчас, будет прежде всего «режиссерским», а в замыслы режиссера мы не посвящены. Режиссерское прочтение и пьесы, и партитуры интересует нас еще и потому, что режиссер – женщина. Да, «Катю Кабанову» ставит в нашем Большом театре Татьяна Гюрбача, родившаяся в 1973 году в Берлине у папы-турка и мамы-итальянки – слои возможных прочтений становится трудно подсчитать. Завсегдатаи Большого театра Женевы помнят, вероятно, ее постановку в прошлом сезоне еще одной оперы Яначека, «Енуфа». Татьяна Гюрбача активно работает в разных странах мира, включая Швейцарию. К числу высших ее достижений критики относят, в частности, постановку «Cosi fan tutte» в Люцерне в 2004 году и полуконцертное исполнение «Фиделио» с Клаудио Аббадо на Люцернском фестивале в 2010-м. Татьяна Гюрбача – частный гость в Цюрихской опере, где ее подпись стоит под постановками «Риголетто», «Аиды», «Волшебной флейты», «Мнимой садовницы», «Вертера», «Лючии ди Лиммермур»…

Исполнительский состав внушает оптимизм. В заглавной партии выступит американское сопрано Корин Винтерс, прошлогодняя Енуфа. Чешскому лирическому тенору Алешу Бришейну , которого мы высоко оценили в прошлом сезоне в образе Анатоля Курагина в «Войне и мире», поручена роль Бориса. Очень интересно, какой предстанет нам Кабаниха в исполнении живущей в Берлине российской меццо-сопрано Елены Жидковой… Вообще, все интересно, так что мы точно отправимся на премьеру. Кто с нами?

От редакции: Опера Л. Яначека «Катя Кабанова» будет идти на сцене Большого театра Женевы с 21 октября по 1 ноября 2022 года. Прибрести билеты проще всего на сайте театра.