Устроители турне, продюсерские компании EnCorps Production и Art Event Production, без ложной скромности называют свой проект «самым амбициозным в Швейцарии», да еще замахивающимся на «создание международного резонанса». Прежде чем скептически поджимать губы, стоит посмотреть на состав участников и программу и, может быть, согласиться. Однако начнем с названия, сохраненного в английской версии во всех пресс-релизах: Ballet Stars Unleashed.

Не будем поминать в суе величие и могучесть русского языка, но вот и в данном случае английский глагол «to unleash» предполагает разные варианты перевода: «раскрыть потенциал», «спустить с привязи», «дать волю», а то и «развязать войну». С развязыванием войны справились без нас, поэтому предлагаем «Звезды балета на свободе», со всеми возможными коннотациями.

Глобальная цель проекта – предложить публике уникальный опыт, сведя в одном вечере самые разные хореографии, от Джорджа Баланчина, Уильяма Форсайта, Джона Немейера и Кеннета Макмиллана до Маркоса Моро и Мауро Бигонзетти, дополнив их совсем новыми творениями. Постулат о том, что «кадры решают все», относится ко всем областям нашей жизни, и балет не исключение. Для того, чтобы звезды сошлись – в данном случае в самом прямом из переносных смыслов, – за дело должны взяться не просто профессионалы, но люди, вхожие в закрытый мир классического танца. Вот они и взялись.

Предстоящими гала-вечерами мы обязаны трем их организаторам, которых с удовольствием представляем. Кевин Пузу – выпускник Парижской консерватории музыки и танца, был солистом балета в Берлине и Цюрихе. После выхода на пенсию в прошлом году записался на магистерскую программу арт-менеджмента Университета Цюриха и основал EnCorps Production, чтобы и дальше участвовать в продвижении любимого вида искусства. Вместе с ним вернулась на студенческую скамью и Катя Вюнше, в 1998 году победившая на международном конкурсе Prix de Lausanne и с тех пор ставшая примой сначала в Штутгарте, а потом в Цюрихе. Понятно, что и ей в 42 года – а именно в этом возрасте она вышла на пенсию – перспектива сидеть сложа руки не понравилось, и она присоединилась к Кевину. Третий участник этого трио – Моника Матье, не профессиональная танцовщица, но страстная любительница балета и опытный менеджер. В послужном списке ее компании EnCorps Production организация, в частности, выступлений Иво Погорелича и Сергея Полунина в Цюрихе.

- Мы с Катей Вюнше захотели немного преобразить традиционные балетные гала-вечера, вдохнуть в них новую жизнь, - рассказал Нашей Газете Кевин Пузу. – Слишком часто мы видим пусть хорошие, но давно известные исполнения старых хореографических номеров, в силу чего у новой аудитории складывается впечатление, что это и есть балет. А ведь балет в 2024 году – это намного больше! В нем есть место не только отличной технике, полученной в профессиональных школах, но и творческому подходу, оригинальности. В нем есть место инновациям, которым порой трудно пробиваться на сцену.

Из дальнейшего разговора стало понятно, что и в области балета если не все, то многое упирается в деньги.

- Конечно, Мариус Петипа не попросит гонорар, хотя был бы жив, попросил, - развил эту мысль Кевин Пузу. – Но ныне здравствующим хореографам и композиторам точно нужно платить. И часто устроители гала проявляют некоторую лень, идут по наиболее легкому пути, довольствуясь исключительно классикой из классик. На наш взгляд, такой подход наносит урон балетному искусству в целом.

В качестве примера «другого пути» Моника Матье привела хореографию The Owl Falls датчанина Себастьяна Клоборга, созданную специально для знаменитого лондонского театра Sadler’s Wells – ее премьера с большим успехом прошла там в феврале этого года, а теперь мы сможем увидеть ее в Швейцарии в исполнении двух «наших» танцоров.

Москвичка Мария Кочеткова – к слову, партнерша Себастьяна Клоборга на сцене и в жизни – закончила Хореографическое училище при Большом театре и в 2002 году одержала победу на конкурсе Prix de Lausanne. Наградой ей стала стажировка в Королевском балете в Лондоне. В течение более десяти лет Мария была ведущей танцовщицей в Балете Сан-Франциско, а с 2018 года перешла в категорию независимого исполнителя. С тех она становилась приглашенной солисткой в Американском балете Нью-Йорка, в Большом и Мариинском театрах и в театре Ла Скала и завоевала премии на конкурсах Бенуа танца и премию Айседоры Дункан.

Во время работы в Американском балете сложился ее дуэт с Даниилом Симкиным, родившимся в 1987 году в Новосибирске и получившим профессиональное образование в Германии, прежде чем влиться в балетную труппу Венской оперы. Интересы Даниила не ограничиваются только балетом. В 2017 году он стал автором мультидисциплинарной танц-инсталляции в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, с использованием видео и костюмов Dior. А в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, они с Марией Кочетковой в сотрудничестве с Staatsballett Berlin создали фильм-балет Diorama, получивший приз «Лучший фильм короче десяти минут» на San Francisco Dance Film Festival годом позже.

Согласитесь, очень хочется увидеть их на сцене!

Обращаем ваше внимание на еще одну звездную пару – солистов балета театра Ла Скала итальянку Николетту Манни и выпускника Хореографического училища Риги Тимофея Андрияшенко. Они прославились на весь мир после того, как, 19 июля 2023 года, выступая в гала-концерте, Тимофей решил «переписать» концовку «Ромео и Джульетты» и, сразу после исполнения знаменитого дуэта из балета Прокофьева, предложил Николетте руку и сердце!

Наверняка заинтересует любителей классического танца премьер Королевского балета Лондона и Посол Фонда Нуриева Вадим Мунтагиров, выступающий с восходящей звездой Фуми Канеко. Родился Вадим в Челябинске в балетной семье, закончил Пермское хореографическое училище, в 2006 году получил Первую премию на конкурсе Prix de Lausanne. Интересно, что в 2010 году, когда Вадим Мунтагиров стал солистом Английского национального балета, его назначили на роль Принца Зигфрида в «Лебедином озере», в паре с приглашенной солисткой Полиной Семеновой. При этом репетировал он с чешкой Дарьей Климентовой, старше его на 19 лет. И вот судьба: из-за проблем с визой Семенова не смогла приехать на премьеру, так что танцевать пришлось Климентовой. Успех был грандиозный, а пару Климентова-Мунтагиров критики сравнили с Марго Фонтейн и Рудольфом Нуриевым.

Гала-вечера свободных звезд балета пройдут 13 апреля в Базеле, 16 апреля в Лозанне и 25 апреля в Цюрихе. Билеты на них проще всего заказать здесь. Приятных вам вечеров!