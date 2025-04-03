До начала лета 2025 года в бернском Художественном музее – настоящий «разгул» феминизма. Дело в том, что почти одновременно здесь открылись и работают две выставки, посвященные творчеству выдающихся итальянских художниц Марисы Мерц (1926-2019) до 1 июня и Кароль Рамы (1918-2015), до 13 июля. Возможно, их имена еще неизвестны широкому кругу зрителей, но от этого их творчество не становится менее значимым. Обе художницы получили признание на Венецианской биеннале, где Рама получила «Золотого льва» в 2003 году, а Мерц десятью годами позже, в 2013-м. В их жизни вообще было много подобных пересечений: обе родились в Турине в семьях, тесно связанных с местной автомобильной промышленностью; обе были, скорее, самоучками; обе с трудом пробивали себе путь в преимущественно мужском мире изобразительного искусства (при том, что со многими художниками-мужчинами тесно общались, сотрудничали и дружили); обе снискали признание лишь в очень преклонном возрасте; обе работали с самыми разнообразными материалами, занимаясь не только живописью, но и создавая инсталляции и арт-объекты, не обходя стороной и перформативность.

Кароль Рама. Без названия (автопортрет), 1937 г. Ursula Hauser Collection, Switzerland Photo: Archiv Ursula Hauser Collection © 2025 Archivio Carol Rama, Torino

Но этими биографическими подробностями сходство двух художниц, пожалуй, и исчерпывается. Эстетически они очень разные. По сути, Мерц, при всей своей любви к формальным экспериментам больше лирик, тогда как Рама – радикальная бунтарка, не приемлющая никаких ограничений и авторитетов. Ее большая монографическая экспозиция, первая такая масштабная и серьезная в Швейцарии, открывает публике «всю художницу целиком», подробно рассказывая о шести периодах ее творчества, тогда как выставка Марисы Мерц скорее, ретроспективная, дающая общее представление о почерке единственной женщины-участницы художественного направления Arte Povera. Отличаются они и по настроению, немного мрачному и воинственному у Рамы и легкому, воздушному у Мерц.

Мариса Мерц. Без названия, Merz Collection Photo : Renato Ghiazza © 2025, ProLitteris, Zurich

Чтобы максимально погрузиться в контекст и действительно «разглядеть» обеих художниц, мы бы рекомендовали начать сначала, то есть с первой по хронологии и расположению в пространстве музея выставки Рамы. Ее полное название «Carol Rama. Rebelle de la modernité» (что можно вольно перевести как «Бунтарка современности») говорит само за себя. Каких только табу не нарушала Кароль Рама, наследница богатого туринского семейства, мать которой многие годы провела в психиатрической лечебнице, а отец покончил с собой! Никогда специально не учившаяся живописи, она с детства рисовала странные, немного безумные рисунки, полные эротизма и сексуального томления. Разумеется, окружающим – и особенно правившему тогда в Италии фашистскому режиму во главе с Бенито Муссолини – эти работы казались как минимум непристойными, так что первая же ее выставка была закрыта как «порнографическая» сразу после вернисажа.

Кароль Рама. Без названия, 1967 г. Collection privée Photo: Norbert Miguletz © 2025 Archivio Carol Rama, Torino

Позже Рама отошла от подобных «почеркушек» в стиле Эгона Шиле и переключилась сначала на анти-портреты (им на выставке посвящен отдельный большой зал), а потом и на разного рода объекты. Для них она использовала ткани, резиновые покрышки (напоминание об отце и туринском автопроме) и страшноватые стеклянные глаза, с которыми обычно работают при производстве кукол или чучел животных. Ее произведения относили и к технике «бриколаж», и к «коллажированию», и к новой фигуративности, но сама Рама отрицала свою принадлежность к какому-то конкретному направлению и говорила о постоянной изменчивости и флюидной актуальности своего искусства. На протяжении своей долгой, почти столетней жизни она не уставала реагировать на вызовы времени и была неизменно политически активна, создавая работы, вдохновленные или, лучше сказать, спровоцированные различными социально-политическими событиями, от нацизма до войны во Вьетнаме.

Мариса Мерц. Без названия, Merz Collection Photo : Renato Ghiazza © 2025, ProLitteris, Zurich

Мариса Мерц, наоборот, была поклонницей и представительницей «бедного» искусства. Конечно, она тоже не была выключена из современной повестки и сопровождала некоторые свои выставки любопытными художественными акциями вроде аренды самолета и прослеживания его маршрута с земли, но в основном Мерц интересовалась не столько провокационными сюжетами, сколько инновационными формами. В своем творчестве художница широко использовала металл, из которого плела тончайшие сети разных форм и размеров, а живописные полотна выставляла без рам, в одном пространстве и в тесной связке с предметами и осветительными приборами. И если работы Рамы, куда более традиционные по форме, возбуждают или возмущают, то при всей своей оригинальности эксперименты Мерц, скорее, успокаивают и «разгружают». Именно поэтому мы рекомендуем сначала окунуться в будоражащую чувства и мысли вселенную Кароль Рамы, а уж потом медитировать и слушать пространство в залах второго этажа музея, на выставке «Marisa Merz. Écouter l’espace».

Мариса Мерц. Без названия, 2010 г. Merz Collection Photo : Renato Ghiazza © 2025, ProLitteris, Zurich

Практическую информацию о выставках и времени их работы можно найти на сайте музея.