Мозаики в Орбе уникальны не только для Швейцарии. Это – самая богатая коллекция римских мозаик к северу от Альп! Тем удивительнее, что об этом археологическом памятнике знают лишь единицы. Учитывая историческую и художественную ценность мозаик, можно было бы ожидать толп туристов у входа. Однако людей здесь совсем мало, и даже в длинные выходные Пятидесятницы в павильонах практически никого не было: тишина и пустота только усиливают невероятные ощущения от встречи с Античностью.

…В 170 году н.э. в Орбе (городке, расположенном недалеко от Ивердона) стояла римская вилла внушительных размеров – 230 на 90 метров. Речь идет о сельской усадьбе типа villa rustica. Поместье было разделено на две части: жилую pars urbana, а также pars rustica, предназначенную для занятия сельским хозяйством. Археоботаники выяснили, что здесь выращивали пшеницу, ячмень, просо, овес и рожь, а также репу, морковь, спаржу, брокколи, латук, капусту, лук-порей, огурцы, фасоль, яблоки, персики, каштаны, кедровые орехи и виноград.

Личность владельца до сих пор остается неизвестной, но гигантская территория поместья и богатый декор свидетельствуют о высоком ранге и роскошном образе жизни этого галло-римлянина. На вилле жило строго иерархическое сообщество. На вершине находились хозяин дома (dominus), его жена (domina) и их семья (gens). Быстрое и обширное расширение дома в конце II века н. э. указывает на то, что его доминус поднялся на очень высокий социальный уровень. Возможно, он был членом семьи Макриев, чье политическое возвышение в сенате Аванша произошло именно в это время. Ясно одно: доминус играл очень важную роль в политической жизни и проводил часть времени в городе, где занимался политикой. Домина же занималась домашними делами, но, конечно, не в одиночку: для управления поместьем размером с виллу в Орбе требовалось более ста человек! Практическими вопросами, как правило, занимался виликус – управляющий, который руководил слугами, крестьянами и другими ремесленниками.

Некоторые жители усадьбы оставили граффити – археологи обнаружили не менее 85 надписей на фрагментах керамики. Эти надписи часто указывали на владельца сосуда. Среди обитателей виллы, например, был человек по имени Лулиус Авенус, а также, вероятно, два солдата – Виктор (Победитель) и Фортис (Сильный). Тот факт, что они могли написать свои имена на латыни, говорит о том, что они были достаточно образованными.

Поместье состояло из пяти внутренних дворов, два главных из которых были окружены галереями с колоннами. Самые простые, выполненные в тосканском стиле, были сделаны из местного известняка и украшали северный портик; другие, в коринфском, были сделаны из желтого известняка из Отрива. К жилой зоне были пристроены частные термы с подогреваемыми бассейнами. Оставив одежду в раздевалке (apodyterium), гости могли размяться на палестре и поиграть в мяч, а затем приступить к водным процедурам в следующем порядке: холодная комната (frigidarium), теплая (tepidarium) и, наконец, горячая (caldarium). Весь комплекс был оснащен полноценной системой водоснабжения и водоотведения, и некоторые участки канализации сохранились очень хорошо. На территории виллы имелись хозяйственные постройки, а также храм, посвященный персидскому богу Митре.

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Виллу украшали несколько статуй, некоторые из них были сделаны из каррарского мрамора. К сожалению, ни одно из этих произведений искусства не сохранилось, но были найдены, например, части крыла и лицо ребенка: возможно, это была статуя крылатого купидона. В термах был резной рельеф, изображающий лебедя, на которого напал хищник. Фрагменты крана в форме силена и нимфы свидетельствуют об изысканности обстановки. Имелся также монументальный нимфеум: 24-метровый фонтан, полностью облицованный известняковыми плитами и имевший семь ниш.

От всего этого великолепия остались лишь отдельные элементы, а также мозаика. Восемь мозаик, украшавших самые важные комнаты этой резиденции, были обнаружены в середине XIX века. Кроме того, в период с 1986 по 2004 годы здесь проходили практику студенты-археологи из Лозаннского университета, открывшие в ходе раскопок девятую мозаику «Ахиллес на Скиросе», митреиум и термы.

Техника римской мозаики заключается в искусном сочетании цветов и размеров камней, которым придавали нужную форму с помощью специального молотка и клина. В качестве элементов мозаики использовались цветные камни, мрамор, керамика и стекло. Сначала делался эскиз, затем камни укладывались на основу из римского бетона, состоящего из извести, воды и песка, чтобы окончательно доработать рисунок. Иногда к настенной мозаике добавляли другие элементы, например, лепнину или ракушки.

Сейчас в Орбе расположены пять павильонов с мозаикой, четыре из которых открыты для публики. Мозаики законсервированы на своих изначальных местах: проходящая рядом автострада была изменена таким образом, чтобы оставить археологические находки нетронутыми. Выполненные из естественно окрашенного камня мозаики изображают божества, геометрические мотивы trompe-l’œil и мифологические сцены. Начинать осмотр лучше всего с самого дальнего павильона, постепенно двигаясь ко входу.

Мозаики в первом павильоне находились в парадных комнатах, одна из которых использовалась в качестве вестибюля для доступа в две другие – эти помещения имели апсиду на северной стороне и, скорее всего, были столовыми. Мозаика «Лавровый лист» имеет спирали и черно-белые квадраты. Основная часть другой мозаики состоит из квадратных медальонов с геометрическим декором и окружена гильош-бордюром. От третьей мозаики сохранился только юго-западный угол из квадратных медальонов с цветочными мотивами.

Сюжеты из греко-римской мифологии украшали комнаты владельца поместья. На одной из мозаик изображен лабиринт квадратной формы, в центре которого происходит схватка Тесея с Минотавром (эта сцена, известная по литографии, выпущенной вскоре после ее обнаружения, была, к сожалению, утрачена). С одной стороны полоса геометрического декора указывает на вероятное местоположение кровати. Мозаика Тритона была одной из самых больших и красивых на вилле. К сожалению, через несколько месяцев после обнаружения она была в значительной степени разрушена, осталось лишь несколько фрагментов, большинство из которых сохранилось на месте. Литография, сделанная до разрушения, дает представление о том, как мозаика выглядела первоначально. Основная часть состояла из нескольких медальонов с изображением животных, времен года, Тесея и Ариадны, Орфея, Менад и цветочных мотивов.

В третьем павильоне находятся две частично сохранившиеся мозаики, которые, вероятно, были расположены в комнатах для приема гостей. На «Деревенской процессии», слева направо изображены повозка, запряженная двумя волами и управляемая возницей; пастух, держащий горшочек с клеем и палочки (обмазанные клеем и спрятанные в кустах, они использовались для ловли птиц, которые на них сядут); и еще один пастух или охотник, играющий на рожке, эхо которого, кажется, слышно даже много столетий спустя. Существует несколько интерпретаций этой мозаики. Возможно, это был календарь, а сохранившаяся сцена представляет зимние месяцы. Другая мозаика, представляющая собой геометрический декор из кубиков, украшала коридор.

Одной же из самых красивых и лучше всего сохранившихся на территории комплекса считается мозаика, украшавшая комнату отдыха в термальном крыле. В шестиугольных медальонах представлены боги, в честь которых в римской культуре были названы дни недели: Луна (понедельник), Марс (вторник), Меркурий (среда), Юпитер (четверг), Венера (пятница), Сатурн (суббота), Сол (воскресенье). Изображены также различные мифологические фигуры, такие как Тритоны и Нереиды, Ганимед, Нарцисс. По углам расположены бюсты, обозначающие времена года, а по краю – сцены охоты с различными животными (собаками, лошадьми, кабанами, львами).

Прекрасная Венера, восседающая на скамье, которую держат два Эрота, Луна на колеснице, гордый Марс, которого несут две Победы, Юпитер на орле с громоотводом и скипетром, Нарцисс, надменно созерцающий собственное отражение, могущественный Сол в короне из солнечных лучей – разглядывать детали этой великолепной мозаики можно бесконечно, постоянно открывая для себя что-то новое.

Что касается мозаики «Ахиллес на Скиросе», то она находится на реставрации, увидеть ее можно только во время специальных мероприятий, таких как дни открытых дверей. Композиционно эта мозаика состоит из двух панелей, окруженных тридцатью медальонами с разнообразными мотивами. На центральных панелях изображен конкретный эпизод Троянской войны: Улисс разоблачает Ахиллеса на острове Скирос. На верхней панели – Улисс в двойных доспехах и в сопровождении раба, играющего на тубе. На нижней – Ахиллес в центре с оружием в руках и в сопровождении своей невесты.

От редакции: Павильоны с мозаикой открыты с мая по октябрь. Практическую информацию можно найти на сайте pro-urba.ch.