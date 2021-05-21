Прошлым летом Наша Газета рассказывала вам о первом выпуске этого симпатичного фестиваля, придуманного скрипачом итало-швейцарского происхождения Фабрицио фон Арксом. Этот музыкант, обладающий, судя по всему, недюжинными предпринимательскими способностями, взял на себя обязанности художественного руководителя фестиваля и нашел не только меценатов, но и партнеров в лице компании Stradivarius Art & Sound, агентства MusiKa и кафе-ресторана «Парк Бастионов», терраса которого позволяет устраивать концерты на свежем воздухе. Эта возможность, в нормальное время расцениваемая как помеха – ну какая акустика на улице?! – сейчас ценится на вес золота: именно благодаря ей фестиваль может объявить программу и гарантировать ее реализацию уже сейчас, не дожидаясь долгожданных послаблений со стороны Федерального совета.

К счастью и для устроителей, и для публики поговорка «первый блин комом» к этому женевскому проекту не применима – первым выпуском фестиваля остались довольны все, а потому в целесообразности проведения второго сомнений не было ни у кого. «Культура – это то, что остается в человеке, когда он забывает все остальное». Эту фразу, «авторское право» на которую оспаривают разные личности, можно считать своеобразным девизом фестиваля. Часто цитируемая, она приобрела особое звучание сейчас, когда в течение более полугода жители Швейцарии были лишены живой культуры, объявленной персоной нон-грата, или «предметом не первой необходимости» - классификация, с которой очень многие не согласны.

Концертов, как и в прошлом году, запланировано семь, от «счастливого числа» решили не отказываться. Программу фестиваля кто-то сочтет эклектичной (с негативной коннотацией), а кто-то порадуется разнообразию стилей и жанров, а также хорошему уровню исполнителей из разных стран. «Я уверен, что ностальгия по сцене и по встречам с публикой еще больше подстегнет наше, исполнителей, воображение, творческую энергию и экспрессию, - говорит Фабрицио фон Аркс. – Я не могу дождаться этого совместного Возрождения, этой долгожданной встречи с публикой и с музыкантами, ни один из которых не отказался от нашего приглашения».

Согласно пожеланию художественного руководителя, программа второго выпуска фестиваля адресована как меломанам со стажем, так и неофитам.

2 июня, в Национальный день Италии, Фабрицио фон Аркс, Паоло Корси, родившаяся в Москве Александра Сумм и студенты Высшей школы музыки Женевы предложат публике «сюрприз на итальянские темы». Он обещает быть особенно приятным, ведь мы услышим несравненный звук «Ангела» работы самого Страдивари – скрипка, на которой играет Фабрицио фон Аркс, отмечает в этом году свое трехсотлетие!

Зато программа второго концерта, 16 июня, будет «нашей»: Женевское фортепианное трио в составе Сергея Островского (скрипка), Ирины Шкурындиной (фортепиано) и Дана Слутковского (виолончель) исполнит несколько классических хитов, от которых сильнее забьется сердце каждого слушателя, обладающего русской душой.

25 июня первый «праздник души ждет любителей джаза – с родившейся в Албании и нашедшей в 1992 году убежище в Женеве певицей Элиной Дуни и гитаристом из Лондона Робом Люфтом, по праву гордящимся титулом BBC New Generation Artist. Второй джазовый вечер пройдет 8 июля, на этот раз с французским Guillaume Perret Jazz Quartet.

Выделив Национальный день Италии, организаторы фестиваля не могли обойти вниманием и День взятия Бастилии, отмечаемый, как все вы знаете, 14 июля в соседней Франции. В этот день в женевском парке Бастионов будет звучать французская музыка в исполнении Одри Вигурё (фортепиано), Пьера Фушнере (скрипка) и Франсуа Салька (виолончель).

Не забыт и вокал. Для концерта 25 августа ансамбль Capella Mediterranea (Средиземноморская капелла) под управлением швейцарско-аргентинского маэстро Леонардо Гарсии Арарсона, известного специалиста по репертуару эпохи барокко, подготовила программу, простирающуюся от традиционных мелодий юга Европы до классической оперы.

По правилам жанра, «самым-самым» должен быть заключительный концерт. И будет, ведь 29 августа на открытой площадке парка Бастионов выступят прекрасный виолончелист Готье Капюсон, пианист Кит Армстронг и Фабрицио фон Аркс; программа вечера пока держится в тайне.

Особенность этого фестиваля не только в том, что его концерты бесплатны, но и в том, что после концерта у слушателей есть возможность поужинать в компании исполнителей практически не сходя с места. Так что спешите бронировать места – в зале и за столиками – на сайте фестиваля или по телефону 022 310 86 66.