Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 21 мая 2021 года   

Фестиваль в парке Бастионов как знак возрождения|Festival des Bastions comme signe de la renaissance

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 05. 2021.

"Русское трио" - в концерте 17 июня

Семь бесплатных концертов в течение трех летних месяцев – меломанам, исстрадавшимся от отсутствия живой музыки, есть, чего ждать.

|

Sept concerts gratuits durant les trois mois d’été – le but est désormais clair pour les mélomanes en manque de la musique « live ».

Прошлым летом Наша Газета рассказывала вам о первом выпуске этого симпатичного фестиваля, придуманного скрипачом итало-швейцарского происхождения Фабрицио фон Арксом. Этот музыкант, обладающий, судя по всему, недюжинными предпринимательскими способностями, взял на себя обязанности художественного руководителя фестиваля и нашел не только меценатов, но и партнеров в лице компании Stradivarius Art & Sound, агентства MusiKa и кафе-ресторана «Парк Бастионов», терраса которого позволяет устраивать концерты на свежем воздухе. Эта возможность, в нормальное время расцениваемая как помеха – ну какая акустика на улице?! – сейчас ценится на вес золота: именно благодаря ей фестиваль может объявить программу и гарантировать ее реализацию уже сейчас, не дожидаясь долгожданных послаблений со стороны Федерального совета.

К счастью и для устроителей, и для публики поговорка «первый блин комом» к этому женевскому проекту не применима – первым выпуском фестиваля остались довольны все, а потому в целесообразности проведения второго сомнений не было ни у кого. «Культура – это то, что остается в человеке, когда он забывает все остальное». Эту фразу, «авторское право» на которую оспаривают разные личности, можно считать своеобразным девизом фестиваля. Часто цитируемая, она приобрела особое звучание сейчас, когда в течение более полугода жители Швейцарии были лишены живой культуры, объявленной персоной нон-грата, или «предметом не первой необходимости» - классификация, с которой очень многие не согласны.

Концертов, как и в прошлом году, запланировано семь, от «счастливого числа» решили не отказываться. Программу фестиваля кто-то сочтет эклектичной (с негативной коннотацией), а кто-то порадуется разнообразию стилей и жанров, а также хорошему уровню исполнителей из разных стран. «Я уверен, что ностальгия по сцене и по встречам с публикой еще больше подстегнет наше, исполнителей, воображение, творческую энергию и экспрессию, - говорит Фабрицио фон Аркс. – Я не могу дождаться этого совместного Возрождения, этой долгожданной встречи с публикой и с музыкантами, ни один из которых не отказался от нашего приглашения».

Согласно пожеланию художественного руководителя, программа второго выпуска фестиваля адресована как меломанам со стажем, так и неофитам.

2 июня, в Национальный день Италии, Фабрицио фон Аркс, Паоло Корси, родившаяся в Москве Александра Сумм и студенты Высшей школы музыки Женевы предложат публике «сюрприз на итальянские темы». Он обещает быть особенно приятным, ведь мы услышим несравненный звук «Ангела» работы самого Страдивари – скрипка, на которой играет Фабрицио фон Аркс, отмечает в этом году свое трехсотлетие!

Зато программа второго концерта, 16 июня, будет «нашей»: Женевское фортепианное трио в составе Сергея Островского (скрипка), Ирины Шкурындиной (фортепиано) и Дана Слутковского (виолончель) исполнит несколько классических хитов, от которых сильнее забьется сердце каждого слушателя, обладающего русской душой.

25 июня первый «праздник души ждет любителей джаза – с родившейся в Албании и нашедшей в 1992 году убежище в Женеве певицей Элиной Дуни и гитаристом из Лондона Робом Люфтом, по праву гордящимся титулом BBC New Generation Artist. Второй джазовый вечер пройдет 8 июля, на этот раз с французским Guillaume Perret Jazz Quartet.

Выделив Национальный день Италии, организаторы фестиваля не могли обойти вниманием и День взятия Бастилии, отмечаемый, как все вы знаете, 14 июля в соседней Франции. В этот день в женевском парке Бастионов будет звучать французская музыка в исполнении Одри Вигурё (фортепиано), Пьера Фушнере (скрипка) и Франсуа Салька (виолончель).

Не забыт и вокал. Для концерта 25 августа ансамбль Capella Mediterranea (Средиземноморская капелла) под управлением швейцарско-аргентинского маэстро Леонардо Гарсии Арарсона, известного специалиста по репертуару эпохи барокко, подготовила программу, простирающуюся от традиционных мелодий юга Европы до классической оперы.

По правилам жанра, «самым-самым» должен быть заключительный концерт. И будет, ведь 29 августа на открытой площадке парка Бастионов выступят прекрасный виолончелист Готье Капюсон, пианист Кит Армстронг и Фабрицио фон Аркс; программа вечера пока держится в тайне.

Особенность этого фестиваля не только в том, что его концерты бесплатны, но и в том, что после концерта у слушателей есть возможность поужинать в компании исполнителей практически не сходя с места. Так что спешите бронировать места – в зале и за столиками – на сайте фестиваля или по телефону 022 310 86 66. 

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.71
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Где нужно будет предъявлять Covid-сертификат?

 Федеральный совет определил три сферы, в которых использование будущего документа будет исключено, необязательно или необходимо для обеспечения послаблений.

Всего просмотров: 2,258

Вакцинация от Covid-19: вопросы и ответы

 Рассказываем, что нужно знать, отправляясь делать прививку.

Всего просмотров: 1,833

Швейцарцы раскрыли тайну коронавируса

 SARS-CoV-2 зависит от особого механизма производства его белков, который изучила группа исследователей под руководством ученых Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Ученые доказали, что с помощью химических соединений можно значительно снизить репликацию вируса в инфицированных клетках.

Всего просмотров: 1,666
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,735

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 2,347

Covid-19: новый тест на антитела

 Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,925
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top