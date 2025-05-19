Из нашей предыдущей публикации читатели Нашей Газеты уже узнали всю предысторию завершившегося в субботу 69-го по счету конкурса Евровидение, который Швейцария принимала впервые с 1989 года. Эту честь обеспечил ей исполнитель Немо, в прошлом году победивший с песней «The Code» и повторивший ее на открытии нынешнего финала, правда, уже не в короткой розовой юбочке, а в длинном белом платье с декольте и сооружением на голове, призванном, видимо, изображать придворный парик.

Поговорим об итогах, количественных и качественных.

Евровидение привлекло на различные площадки музыкального фестиваля в Базеле около 500 000 человек. Об этом в субботу сообщила Европейская вещательная ассоциация на основании информации от городских служб. Только на крупнейшем публичном показе в Arena Plus в парке Св. Иакова насчитали 36 тысяч человек. Если добавить к этому девять представлений в зале Св. Иакова, то организаторы оценивают число посетивших мероприятие в более чем 100 000 человек. Баланс, подведенный организацией Basel Tourismus, также очень положительный – отели были заполнены почти на 95%. «Все идет по плану, и все участники хорошо поработали», — отметила ее директор Летиция Элия. По ее словам, тот факт, что отели были заполнены не полностью, связан, в частности, с тем, что многие поклонники Евровидения обычно останавливаются у местных жителей, а организованное на время конкурса ночное транспортное сообщение позволяет фанатам вернуться домой или даже остановиться в соседней Германии, в Эльзасе или в другом швейцарском городе. Сколько человек смотрели заключительный спектакль в прямой трансляции, пока неизвестно, но в субботу весь центр Базеля превратился в гигантскую праздничную площадку с меломанами и местными жителями, одетыми в яркие цвета.

«JJ», он же Йоханнес Пиеч, - победитель конкурса Евровидение 2025

11 мая, в день открытия конкурса, 37 делегаций стран-участниц прошли по бирюзовому ковру, оказавшемуся самым длинным в истории Евровидения – 1,3 километра. Из них в субботу соревнование продолжили 26 – помимо отобранных, Швейцария как страна-хозяйка и «Большая пятерка», которая платит больше всех (Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания), проходят в финал автоматически. Наличие среди участниц финала израильтянки Юваль Рафаэль, чудом пережившей трагедию фестиваля Нова 7 октября 2023 года и представившей на конкурс песню «New Day Will Rise» («Наступит новый день»), застряло у некоторых костью в горле, и праздник попытались сорвать. Уже на генеральной репетиции ее выступление было нарушено выкриками шести человек, вооруженных свистками и палестинскими флагами – их незамедлительно вывели. А в субботу, незадолго до начала финала конкурса, несколько сотен человек прошли по улицам Базеля в ходе несанкционированной демонстрации, начав свое шествие рядом с Евровидение-сквер. Некоторые демонстранты были в капюшонах. По словам журналиста агентства Keystone-ATS, произошла короткая потасовка, когда навстречу им вышли двое мужчин с израильскими флагами. Несколько пропалестинских демонстрантов попытались у них эти флаги вырвать, что вынудило полицейскую группу по диалогу вмешаться, чтобы успокоить всех. Произраильские демонстранты затем покинули место происшествия. Полиция дала понять пропалестинским демонстрантам, что они не могут пройти через центр города, и предложила альтернативный маршрут. Демонстранты не последовали указанию и направились к площади в центре города. Тогда несколько полицейских фургонов перекрыли мост Mittlere Brücke, чтобы не пропустить демонстрантов. Те скандировали свои известные лозунги и не давали сотрудникам сил безопасности давать указания в течение примерно 45 минут. В конце концов они выбрали другой маршрут. Власти Базеля-Города считают, что речь не идет о серьезном инциденте и расценивает действия полицейского управления города, как образцовые.

Юваль Рафаэль - второе место

Поведение «отдельных групп», всегда анонимных и чаще всего с закрытыми лицами, уже мало кого удивляет. Удивило публичное заявление Немо. Победитель конкурса 2024 года, в последнее время живущий в Лондоне, привлек к себе внимание, заявив в интервью британскому СМИ HuffPost, что участие Израиля «не имеет смысла». Позже артист также направил СМИ письменное заявление, в котором выразил свою поддержку «призыву к исключению Израиля из конкурса Евровидение». При этом в пятничном выпуске программы La Matinale на RTS он объяснил: «Я хотел сказать, что участие Израиля не соответствует ценностям Евровидения, которое отстаивает мир, единство и права человека. По этой причине я решил ответить на вопрос, который мне задала газета». Немо уверяет, что это не было «призывом» с его стороны, а он «просто ответил» на вопрос о своем мнении по поводу «призыва к бойкоту, который уже существовал». Короче, начал юлить, но все и так понятно, а комментарии излишни.

Зато не лишне напомнить об упомянутых ценностях, что и сделала в программе Forum журналист RTS Александра Планинич. «Правила конкурса категоричны: он ни в коем случае не должен быть политизирован и таким образом дискредитирован. Ответственность за представление участников, чьи выступления не должны содержать никаких политических заявлений, лежит на государственном канале страны-организатора». Более того, отметила наша коллега, с этого года в регламенте появилось новое требование к артистам: их выступления не должны содержать ничего, что могло бы вызвать полемику. (Требование, на наш взгляд, несправедливое и с трудом выполнимое, ведь в разгоряченных головах полемику может вызвать абсолютно все.) Правила ужесточились не только из-за очевидной растущей политизации и коммерциализации конкурса, но и чтобы не отпугнуть спонсоров. В 2009 Грузия была дисквалифицирована за песню, содержавшую неуважительное упоминание российского президента, в 2015-м не была допущена к конкурсу Армения – в представленной ею песне упоминался геноцид армян, а в 2022-м году этот список пополнила Россия, понятно почему.

Томми Кэш - третье место

Как бы то ни было, финал состоялся, и просто смешно, насколько мнение «профессионального жюри» разошлось с мнением публики – видно, очень далеки эти судьи от народа! В 00 ч. 45 по Швейцарии телеканал RTS, транслировавший финал, объявил результаты голосования жюри, выглядевшие так: Австрия – 258 очков, Швейцария – 214 очков, Франция – 180 очков, Италия – 147 очков. В итоге победу одержал австрийский контртенор «JJ», он же Йоханнес Пиеч, с песней «Wasted Love» (436 очков), опередив Израиль (357 очков) и Эстонию (356 очков). (Кстати, эстонец Томми Кэш с его веселой песней Espresso Macchiato, которую на месте Nespresso мы взяли бы на рекламное вооружение, нам очень понравился!) Швейцарка же Зое Мэ, по результатам голосования жюри заняла 2-е место, в действительности опустилась на 10-у строчку, не получив ни одного (!) балла от зрителей.

Выступление Юваль Рафаэль – профессиональное, элегантное, эмоциональное, на английском, французском и иврите – швейцарский комментатор Жан-Марк Ришар счел нужным сопроводить в прямом эфире так: «Возможно, стоит уточнить для тех, кто задается вопросом, что часть аплодисментов была записана заранее, потому что в зале было много свиста, а мы не хотели, чтобы это было слышно в эфире. Но все же об этом стоит упомянуть». Он же за два часа до начала трансляции пообещал зрителям участие в вечере Селин Дион, но и тут «промахнулся». Впрочем, его комментарии можно уже игнорировать – завершившийся конкурс был для него, как для комментатора, последним.

Валентин Лещинский, группа Ziferblat

Произошел в Базеле и еще один мини-инцидент, не обративший на себя внимание швейцарских СМИ. Он связан с украинской группы Ziferblat, в состав которой входят вокалист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков и которая представила на конкурсе «Евровидение-2025» песню «Bird of Pray» («Молитвенная песня»), аллюзию на культовую песню «Bird of Prey» («Хищная птица») британской группы Uriah Heep. По сообщению сайта Главред, участники группы Ziferblat резко ответили на вопрос журналиста

платформы EscYOUnited, спросившего «дает ли война Украине преимущества» на конкурсе. «Это некорректно. Для каждого народа в мире, для страны, война — это не преимущество. Как война может быть преимуществом? Как я только что упоминал, мы должны выступать, зная, что наши дома бомбят. Какое еще преимущество?" – ответил Валентин Лещинский.

Аккурат в момент объявления результатов конкурса йеменские хуситы подвергли Израиль ракетной атаке - видно, следят за новостями музыкальной жизни. Корреспондент EscYOUnited извинился за некорректный вопрос. Извинятся ли другие?

Как отметила член Европарламента Ассита Канто на платформе LinkedIn сразу после объявления результатов, «одно стало сегодня очевидным: левые СМИ потеряли Евровидение. Это еще одно доказательство тому, что некоторые шумы, пусть и слишком громкие, не отражают реальность. Большинство людей просто любят музыку и человеческое достоинство». Лучше и не скажешь.