Наши постоянные читатели знают, что Швейцария не перестает исследовать собственное прошлое – не с целью переписать его, а наоборот, чтобы заполнить страницы, в течение долгого времени остававшиеся белыми. Работа эта ведется не только в архивах или в парламентских комиссиях, но и в культурных пространствах, и темы освещаются самые разные. Одна из них поднята в идущей сейчас в Форуме истории Швейцарии в Швице выставке под названием «Детский труд»: в центре внимания кураторов оказалось участие детей в семейных доходах и законодательные меры, со временем ограничившие формы эксплуатации детского труда.

На каких работах использовали детей? Да на самых разных! Мальчики ухаживали за домашними животными, пасли скот, чистили конюшни, заготавливали сено. Девочки плели кружева, пряли пряжу или шелковые нити, вязали шнуры из соломы. И те, и другие с малых лет помогали родителям, части выполняя в хозяйствах незаменимую роль, которая часто варьировалась в зависимости от места жительства, причем даже в пределах одного кантона. Возьмем, к примеру, Швиц. В городе Ротентурм дети зимой участвовали в Ischä – типичном занятии местных фермеров, состоящем в рубке натурального льда, блоки которого закупали прежде всего цюрихские кафе. В Герсау они работали на шелковой фабрике, а в Айзиндельне, родине Парацельса и крупнейшем в Швейцарском паломническом центре, занимались раскрашиванием картинок на религиозные темы.

Без подготовленных кураторами пояснительных табличек о сути некоторых детских «профессий» трудно было бы догадаться. В чем, например, заключались обязанности «Lädelibueb» – ребенка, помогавшему извлекать торф, до конца 19 века являвшегося одним из основных видов топлива? Или «Streicherkind», помощника работника типографии? И почему в кружевных мастерских был такой большой спрос на маленькие детские ручки?

Только с введением в 1874 году обязательного школьного образования и принятием федерального закона о фабриках ситуация несколько улучшилась: учеба стала фундаментальным правом, а использование труда детей младше 14 лет было запрещено. По крайней мере, на бумаге. На деле же, как часто бывает, в отдаленных и бедных районах ничего не менялось: детей продолжали использовать, как рабочую силу, или отправляли за границу. Наиболее известные и наиболее печальные главы этой саги касаются, например, так называемых «швабских детей» – детей из Тироля, Ворарльберга, Лихтенштейна и Швейцарии, с начала 17 века и до 1930-х годов отправлявшихся на сезонные летние работы в Верхнюю Швабию и Аллгой, в Германию. Детей, забиравшихся у родителей и помещавшихся в чужие семьи, детей-беженцев и детей в приютах, а также «spazzacamini» – так называли детей из Тичино, нанимавшихся в качестве трубочистов: в основном это были низкоростные и худенькие мальчики в возрасте от 8 до 12 лет.

Логично, что, рассказав о прошлом, выставка не может не уделить внимания сегодняшней ситуации. Посетитель узнает, что в 1997 году Швейцария ратифицировала Конвенцию ООН по правам ребенка – ратифицировала с запозданием, через восемь лет после ее принятия Генеральной Ассамблеей. Но все равно швейцарским детям повезло! В целом же в мире около 160 миллионов девочек и мальчиков вынуждены работать уже с пятилетнего возраста – на плантациях, фабриках и в шахтах.

В экспозиции представлены не только исторические предметы, документы и очень впечатляющие фотографии – посетители могут даже вкусить некоторые запахи, не всегда приятные, связанные с рядом выполнявшихся детьми работ: запахи сена и навоза, машинного масла, угля, сажи и копоти…

Осмотрев выставку, понимаешь, что все в мире действительно относительно, и пропадает охота на что-то жаловаться. Выставка будет работать до 27 октября, очень рекомендуем посетить. Особенно с детьми.