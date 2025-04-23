«Эхо Любимовки». Премьера в Швейцарии | « Echos de Lubimovka ». Première en Suisse

Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 23.04.2025.
Цюрихский Дом культуры Helferei, где пройдет фестиваль

26 апреля в Цюрихе пройдет фестиваль, в программе которого представлены антивоенные пьесы, написанные авторами из России, Беларуси и Украины. Рассказываем подробнее.

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Le 26 avril, Zurich accueillera un festival proposant un programme de pièces de théâtre anti-militarist écrites par des auteurs de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine.

Основанный 35 лет назад фестиваль современной русскоязычной драматургии «Любимовка» был когда-то, в нулевые и десятые годы нашего века, одним из важнейших событий московского театрального сезона. По понятным причинам, после 24 февраля 2022 года проведение подобного смотра новой – или, как изначально говорили его создатели, «молодой» – драматургии в России стало невозможно. Однако организаторы фестиваля не растерялись и после некоторой паузы стали помогать всем желающим проводить читки пьес, присланных на «Любимовку», в разных концах земного шара: там, где по-прежнему есть интерес к свободному, независимому театру и антивоенной драматургии, в том числе на русском языке.

В результате за последние два с половиной года «Эхо Любимовки» прошло в Нарве и Тарту, Тбилиси и Хайфе, Париже и Берлине, Стамбуле и Белграде, Баку и Гранаде, Праге и Хельсинки, Франкфурте и Мюнхене, Лос-Анджелесе и Варшаве. В каждом городе над проведением фестиваля работала своя команда, которая самостоятельно формировала программу читок в зависимости от местной специфики, запроса аудитории и собственного видения. Где-то тексты русскоязычных пьес звучали в основном в переводах, где-то сопровождались субтитрами, а то и лекциями, комментариями и кинопоказами. Единственным общим для всех локаций правилом оставалось то, что звучащие со сцены тексты в последнее время входили в шорт-лист конкурса и содержали то или иное антивоенное высказывание.

Не стал исключением и Цюрих, где «Эхо Любимовки» впервые в Швейцарии пройдет в последнюю субботу апреля. Об организации подобного события в стране, где немало людей, искренне интересующихся русскоязычным театром и культурой, энтузиасты размышляли довольно давно, но на сей раз мечты стали реальностью благодаря поддержке местных фондов и инициатив, работающих с мигрантами: цюрихского Дома культуры Helferei, Südkulturfonds и artlink. Не стоит, конечно, преуменьшать и помощь международной команды фестиваля, а также работу группы русскоязычных театральных художников в изгнании, которые смогли «заразить» идеей проведения «Любимовки» студентов Цюрихской высшей школы искусств.

Драматург Наталья Лизоркина
Драматург Наталья Лизоркина

В итоге в Цюрихе фестиваль пройдет в формате сценических (читай, театрализованных) читок новой русскоязычной антивоенной драматургии из Украины, Беларуси и России. Все пьесы – независимо от того, автором из какой страны они написаны, – прозвучат на трех языках: немецком, английском и русском. Таким образом, понять содержание представленных текстов сможет практически любой, кто 26 апреля придет в Дом культуры Helferei, удачно расположенный в самом центре Цюриха и активно сотрудничающий с беженцами из Украины. Но все-таки стоит, наверное, в двух словах рассказать, о чем конкретно повествуют выбранные для читок в Швейцарии пьесы и каким образом их сюжеты связаны с темой войны.

Фестиваль начнется в 15:00 с читки немецкого перевода пьесы «Ваня жив», выполненного студентами факультета славистики Базельского университета. Текст Натальи Лизоркиной, осмысляющей войну вообще и полномасштабное вооруженное вторжение в Украину в частности, входит в программу почти всех фестивалей «Эхо Любимовки» (также он был поставлен в профессиональном театре в Великобритании) не только из-за своей универсальности и доступности, но и благодаря глубоко личной интонации автора, спокойно и без истерики рассказывающей историю матери пленного русского солдата, которая больше не верит государственной пропаганде и задумывается о своей личной ответственности в происходящем. Пьеса была написана практически сразу после 24 февраля 2022 года и для многих прочитавших и услышавших ее быстро стала чем-то вроде гимна женской солидарности.

Драматург Микита Ильинчик
Драматург Микита Ильинчик

После короткой дискуссии (на «Эхе Любимовки» по традиции обсуждаются все  представленные тексты) пройдет вторая читка дня – «Say hi to Abdo» Микиты Ильинчика. Написанная в жанре антиутопии, сложносочиненная, «гибридная» пьеса в довольно жесткой, даже радикальной форме рассказывает о предпринимаемом в середине 21 века расследовании происходившего в 2020-х годах на границе Российской Федерации и Европейского Союза. Ее текст формально хоть и маскируется под «альтернативную историю», на самом деле кажется совершенно реалистическим. К тому же он основан на личных впечатлениях автора, который специально ездил на границу Польши и Беларуси, где обнаружил документы и личные вещи беженцев, пытавшихся попасть в Европу.

Документальной по сути является и последняя пьеса дня – «Женщины в темноте» Ирины Серебряковой и Маши Денисовой, – основанная на свидетельствах живущих в Киеве женщин. Иногда с иронией, иногда с юмором, иногда с сарказмом, они рассказывают о том, каково жить под постоянными ракетными ударами, не иметь электричества (и, как следствие, воды и отопления), возможности нормально помыться, приготовить ужин, почитать, поговорить по телефону, посмотреть кино и так далее. Бытовые подробности в пьесе как будто «перекрывают» политические, а комедийная интонация – трагизм происходящего, но на самом деле благодаря такому подходу авторам удается соединить в своем тексте гуманизм и актуальную повестку, живую человечность и антимилитаризм.

Драматург Ирина Серебрякова
Драматург Ирина Серебрякова

Эти два слова, пожалуй, и являются главными в описании того, что будет происходить на «Эхе Любимовки» в Цюрихе. Возможно, вера в торжество справедливости покинула многих из нас на фоне происходящего в последнее время, но все-таки надежда на способность людей договориться и перестать воевать (во всех смыслах этого слова) все еще движет нас вперед. По крайней мере, тех, кто продолжает заниматься культурой и искусством в, казалось бы, не самых подходящих для этого обстоятельствах. Приходите на читки антивоенных пьес «Любимовки», одну или все вместе, и сами убедитесь в том, что театр по-прежнему если не лечит, то объединяет и помогает найти единомышленников.

Подробнее о событиях «Эха Любимовки» в Цюрихе здесь.

русскоязычный театр в Швейцарии
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Эхо Любимовки
Библия Мутье-Гранваля
Кароль Рама. Без названия, 1950 г.

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