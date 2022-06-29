Джонни Депп, A-ha, Måneskin и другие звезды в Монтрё |Johnny Depp, A-ha, Måneskin et autres stars à Montreux

Швейцария всегда гордилась своими фестивальными традициями, но из-за пандемии о проведении массовых мероприятий пришлось забыть на два года. Джазовый фестиваль в Монтрё стал одной из немногих площадок, которая смогла возобновить свою работу уже прошлым летом, хотя и с урезанной программой. В этом же году фестиваль возвращается к зрителям в прежнем формате, подготовив, как и прежде, две программы – платную и бесплатную.