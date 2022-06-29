Автор: Заррина Салимова, Монтре, 29. 06. 2022.
Виртуозы джаза, звезды поп-сцены и легендарные рок-группы – организаторы Джазового фестиваля в Монтрё (Montreux Jazz Festival), который пройдет с 1 по 16 июля, приготовили сюрпризы для любителей всех музыкальных направлений.|
Virtuoses du jazz, stars de la pop, mythiques groupes de rock – les organisateurs du Montreux Jazz Festival, qui se déroule du 1er au 16 juillet, ont préparé des surprises pour les amateurs de musique en tout genre.
Швейцария всегда гордилась своими фестивальными традициями, но из-за пандемии о проведении массовых мероприятий пришлось забыть на два года. Джазовый фестиваль в Монтрё стал одной из немногих площадок, которая смогла возобновить свою работу уже прошлым летом, хотя и с урезанной программой. В этом же году фестиваль возвращается к зрителям в прежнем формате, подготовив, как и прежде, две программы – платную и бесплатную.
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