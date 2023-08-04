До того, как опубликовать свой первый роман, американец Джош Хэйвен был арт-критиком для американских и европейских изданий – от Wall Street Journal Jerusalem Post, а также астрогеофизиком, решившим, если верить одному из его издателей, проблему плотности/пористости Сатурна-Гипериона: если человек талантлив, так уж во всем. Роман «The Siberia Job», название которого по-русски могло бы прозвучать как «Сибирское дело», но вышедший во французском переводе почему-то под другим английским названием, «Wild wild Siberia» - его четвертый по счету роман и второй по счету триллер. Он совсем новый, 2023 года рождения, так что наши читатели узнают о нем среди первых.

О замысле книги, действие которой растягивается с 1994 по 2022 год, правда, с 25-летним перерывом, автор рассказывает в предисловии, признаваясь, что «в момент, когда роман, основанный на реальных событиях, находится в типографии, сомнительная роскошь наблюдать, как события эти продолжают развиваться». На идею написать роман Джоша Хэйвена натолкнул знакомый бизнесмен, рассказавший ему – в своем поместье на Багамских островах – собственную историю и подчеркнувший, что он – последний живой свидетель событий: вертолет его бывшего делового партнера, на котором тот отправился кататься на лыжах на Аляске, за несколько дней до этого разбился при подозрительных обстоятельствах. Его смерть оказалась одним из звеньев в цепочке безвременных исчезновений крупных бизнесменов, имевших то или иное отношение к приватизации Газпрома, и в первой версии романа крупнейшая российская компания называлась по имени, но, учитывая деликатность ситуации, автор решил заменить его на безличное, но вполне узнаваемое – «Газнефть», одно из крупнейших энергетических предприятий, зарегистрированных на бирже. «Экспорт российской энергии участвует в финансировании агрессии России против Украины, а это значит, что, помогая Украине отражать натиск России, Европа также помогает России финансировать эту войну. И у всех возникает вопрос: кто что контролирует? Кто кого контролирует? На Россию обрушились беспрецедентные санкции. Швейцария нарушила свой собственный нейтралитет, чтобы участвовать в общем танце. Но при этом, не считая потери нескольких яхт, российские олигархи, кажется, неплохо сопротивляются этому шквалу», пишет Джош Хэйвен.

Мы уверены, что этих нескольких слов достаточно для того, чтобы пробудить интерес к книге многих наших читателей, отлично помнящих описываемые в ней смутные времена, а может, и принимавших участие в событиях: таких, вопреки нашему изначальному предположению, роман может не освежить, а, наоборот, вогнать в пот. Иностранные же читатели будут с интересом - а некоторые и с завистью! - узнавать, как деловито разворовывалась богатейшая страна, превратившая себя в восточно-европейский Far West.

На суперобложке французского издания книга представлена так: «Невероятная история двух мужчин, которые хотели купить Россию». Разумеется, это реклама, а ей свойственны преувеличения, однако история действительно невероятная, а «Газнефть» - если и не вся Россия, то значительный ее «кусок». Двое мужчин – это американец Джон и чех Петр, то есть представитель страны развитого капитализма и лишь строящей его. План партнеров, случайно познакомившихся в лондонском баре, был прост, как все гениальное: воспользовавшись объявленной Борисом Ельциным частичной приватизацией Газпрома, то есть, простите, «Газнефти», а также юридической, экономической, логистической и прочими российскими неразберихами, скупить акции российского гиганта, продававшиеся на так называемых аукционах, и заработать миллиарды.

По стилю изложения книга чем-то неуловимо напоминает фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», о котором мы рассказывали еще пять лет назад: настоящая русская трагикомедия, когда так смешно, что плакать хочется. В ней есть все, что нужно для удачного детектива: описание Москвы начала 1990-х, напомнившей автору довоенный Лондон, открытие героями рынка поддельных сигарет и параллельной реальности, их присутствие при сцене похищения человека из ресторана или расстрела ни в чем не повинных собак, встречи с мафией и сотрудниками КГБ - порой они оказываются «коллегами» и изрекают одинаковые сентенции типа: «Если бы русские могли доверять своему правительству, мы были бы самой богатой страной в мире».

Есть в книге действительно очень смешные моменты. Чего стоит описание приобретенного Петром в Магадане «Запорожца» 1967 года выпуска, усовершенствованного люком в полу, чтобы можно было ловить рыбу в проруби, не покидая салон автомобиля. Или доведенный до абсурда диалог, который ведет Джон в кабине танка, преградившего ему путь к поселку Кысыл-Сыр в Якутии, где должен состояться очередной аукцион акций «Газнефти»: танкист оказывается влюбленным в фотомодель из Playboy и большим поклонником Джона Ле Карре, романы которого он находит «относительными с моральной точки зрения».

Таких моментов много. При этом некоторые кажущиеся смешными сцены заставляют серьезно задуматься. Например: описание московского парада 1947 года с презентацией самолета Ту-4, «слизанного» с американского В-29, или лицемерие, стоящее за созданием Еврейской автономной области, не говоря уже о тотальном присутствии ФСБ и прочих силовых структур, которые удается обвести вокруг пальца двум, в общем-то, не профессионалам.

Несмотря на смесь смешного с серьезным и трагический финал, роман «Дикая, дикая Сибирь» остается легким чтением, идеальным для отпускного периода. Рекомендуем!