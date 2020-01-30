Что вы знаете об Олеге Прокофьеве?

Правление Русского кружка приглашает на лекцию.

Илья КУКУЙ: Между изображением и словом: поэтическое творчество Олега Прокофьева

Илья Кукуй - доктор наук, сотрудник мюнхенского Института славянской филологии и куратор архива Центра русской культуры колледжа Амхерст (США); специалист в области исторического аван- гарда и неофициальной советской культуры; составитель ряда научных изданий русской поэзии (В. Гнедов, П. Зальцман, Л. Аронзон, А. Волохонский и др.). Собра- ние сочинений О. Прокофьева готовится к публикации в издательстве Academic Studies Press (Бостон).

Олег Сергеевич Прокофьев (1928–1998) известен широкой публике в лучшем случае как художник и издатель дневников своего великого отца, композитора Сергея Прокофьева. В то же время, начиная с конца 1950-х годов, Прокофьев пишет стихи, остававшиеся в самиздате как в годы его жизни в Москве до эмиграции в 1971 году, так и позднее в Англии, где Прокофьев, реализовавшийся как художник, продолжал распространять свои стихотворения почти исключительно приватным образом среди друзей, изготовляя самодельные сборники. Илья Кукуй, собравший и подготовивший к печати литературное наследие О. Прокофьева, расскажет о неординарной жизни и уникальном творчестве этого малоизвестного автора.

Встреча состоится в среду 19-го февраля в 20:00 в аудитории B111 главного корпуса университета Uni-Bastions – 5, rue de Candolle