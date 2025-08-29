Скончался Родион Щедрин

28 августа в возрасте 92 лет ушел из жизни Родион Щедрин, считавшийся одним из ярчайших композиторов современности. Он создал несколько опер, балетов, концертов и симфоний, включая балет «Анна Каренина», оперу «Лолита» и концерт «Озорные частушки». Его музыкальные сочинения с успехом шли на театральных сценах по всему миру, в том числе в Швейцарии.

Одноактный балет «Кармен-сюита», поставленный на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованной Родионом Щедриным, называют музыкальным признанием в любви композитора своей жене, приме-балерине Майе Плисецкой, скончавшейся в 2015 году.

«Знаете, с возрастом принято задумываться о душе, раскаиваться в грехах. Я готов отчитаться перед Богом – всю свою жизнь я старался никому не делать зла, а наоборот, помогать коллегам, в меру моих возможностей», - признался Родион Щедрин в интервью Нашей Газете в 2011 году. Сам он не любил использовать слово «современная» применительно к музыке, считая, что «есть просто музыка – плохая или хорошая – и живущие в наше время композиторы». Его музыку критики относят не просто к хорошей, а к гениальной, называя его уход концом целой музыкальной эпохи.