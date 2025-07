Sergueï Lebedev : La Dame blanche. Editions Noir sur Blanc, Lausanne

Dans une ville du Donbass, en 2014, Marianna se meurt. Surnommée « la Dame Blanche », mi-magicienne, mi-gardienne des lieux, elle a dirigé la blanchisserie de la mine de charbon, consacrant sa vie à laver le linge. Sa fille Janna se demande si elle devra reprendre cette mission purificatrice. C’est alors que réapparaît Valet, le voisin, qui s’est engagé dans les forces de l’ordre russes. Réprouvé par la population et hanté par un désir de vengeance, Valet attend son heure.

Sergueï Lebedev scrute la vie quotidienne dans le Donbass au moment de l’invasion russe. Il dénonce la mainmise de la Russie sur l’Ukraine et les habitudes soviétiques qui perdurent. La mine de charbon cache un terrible secret : lors de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Juifs y ont été ensevelis par les Allemands. C’est au-dessus de ce lieu maudit que, un jour de juillet 2014, un avion de ligne est abattu par un missile russe…

Sergueï Lebedev, connu pour examiner sans complaisance les maux de l’Histoire, met en lumière le point de rencontre entre le nazisme et le communisme soviétique, qui a donné naissance au nouveau fascisme de la Russie d’aujourd’hui.

Né en 1981 à Moscou, Sergueï Lebedev a travaillé sept ans comme géologue et a participé à des expéditions dans le nord de la Russie et en Asie centrale. Poète, romancier et essayiste, il a consacré plusieurs ouvrages aux secrets de l’histoire soviétique, à la violence du stalinisme et à ses impacts dans la Russie d’aujourd’hui. Ses livres sont traduits en 23 langues. En français, il a publié aux Éditions Verdier La Limite de l’oubli (2014), L’Année de la comète (2016) et Les Hommes d’août (2019), ainsi que Le Débutant chez Noir sur Blanc en 2022. Opposant au régime de Poutine, Lebedev vit aujourd’hui en Allemagne.

