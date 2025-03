Aka Mortchiladze: Voyage au Karabakh. Editions Noir sur Blanc, Mise en vente : 13 mars 2025  208 pages • 22 Euros • 27 CHF  

Tbilissi, 1992. Après la fuite du président au pouvoir, l’anarchie et la guerre civile règnent en Géorgie. Deux jeunes gens, Gio et Gogliko, veulent profiter du chaos pour aller acheter de la drogue en Azerbaïdjan, à quelques heures de voiture de Tbilissi.

Gio essaie d’oublier son amour perdu : sa famille a refusé qu’il épouse la femme qu’il aime, et a voulu la forcer à avorter. Ils ne se reverront pas… Les deux amis quittent Tbilissi à bord d’une vieille Lada et arrivent dans la zone de guerre du Karabakh, où ils sont faits prisonniers. Ils perdent rapidement tous leurs repères : d’abord arrêtés par des Azéris, les jeunes gens sont séparés. Gio, le narrateur, est alors kidnappé par des Arméniens. Pendant tout le récit, la question de la liberté et de la captivité le hante : est-il réellement prisonnier ? Il est pourtant bien traité, mais peut-être va-t-il servir de monnaie d’échange… Que signifie être libre ? Et d’ailleurs, que vaut vraiment cette vie qu’il pourrait retrouver à Tbilissi ?

Le grand écrivain géorgien écrit sur une génération perdue, à la recherche de la liberté.

Aka Mortchiladze est considéré comme l’écrivain géorgien de référence parmi ses contemporains. Après avoir enseigné l’histoire à l’université de Tbilissi, il a travaillé comme journaliste sportif ; il a également animé une émission littéraire à la télévision. Il a publié plus de 20 livres, qui sont traduits dans 15 pays et ont inspiré de nombreux films et pièces de théâtre. Aka Mortchiladze vit aujourd’hui à Londres.