Louis Villeneuve : Monsieur Louis. Souverain majordome. Editions Noir sur Blanc, 6 juin 2024

128 pages • 25 Euros • 30 CHF

À L’Hôtel de Ville de Crissier, près de Lausanne, l’excellence gastronomique attire le beau et le grand monde – têtes couronnées, vedettes de cinéma, artistes, politiciens –, et Monsieur Louis, tout sourire, vigilant comme Argus, n’a pas eu son pareil pour enchanter le service.

Dans ces pages, Louis Villeneuve se remémore l’étonnante trajectoire qui, de la ferme de ses parents, en Bretagne, où il est né en 1948, l’a conduit jusqu’aux sommets de la gastronomie mondiale. Ce jeune Breton a connu, dans l’après-guerre, une enfance et une adolescence qui nous rappellent les livres de Raymond Depardon : les premiers tracteurs, le lycée agricole, le service militaire dans la Marine, et une jeunesse qui a soif de changement. Louis tournera le dos à la ferme pour se lancer dans la restauration. Des Suisses de passage en Bretagne, une invitation acceptée… et la grande aventure commençait.

Né à Cesson-Sévigné en 1948, dans une famille d’agriculteurs bretons, Louis Villeneuve a accompli en Suisse une carrière exceptionnelle dans la haute gastronomie, jusqu’à se voir désigné comme « le meilleur directeur de salle du monde » en 2017. Désormais à la retraite, après plus de quarante ans à L’Hôtel de Ville de Crissier, il vit dans la région de Lausanne.