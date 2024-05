Emil Marat: Les Puits de Nuremberg. Editions Noir sur Blanc, 14 mars 2024, 368 pages • 23.50 Euros • 29 CHF

Traduit du polonais par Katia Vanderborre

Six millions. Nous devons tuer six millions d’Allemands pour venger six millions de Juifs ! – répétaient les membres du groupe Nakam (en hébreu « Vengeance »), réunis autour d’Abba Kovner, un poète de vingt-cinq ans qui, après avoir échappé au ghetto de Vilnius, avait combattu dans le maquis des forêts lituaniennes. Cette vengeance monstrueuse, ils ont été tout près de parvenir à la réaliser. Leur projet d’empoisonner l’eau potable dans plusieurs villes d’Allemagne (Nuremberg, Munich, Hambourg) n’a échoué qu’au tout dernier moment, lorsque Kovner, qui transportait de Palestine des boîtes pleines de poison, a été arrêté dans le port de Toulon. Quelqu’un l’avait trahi. Mais qui ? L’histoire du groupe Nakam, dit aussi la Ligue des justiciers juifs, n’est pas connue du grand public. Ceux qui y ont participé ont gardé le secret toute leur vie. Ils n’ont jamais renoncé à se poser la question : qui est le traître ? Le roman donne une réponse à cette question – elle est hypothétique, étonnante, mais vraisemblable.

Né en 1971, Emil Marat est un écrivain et journaliste polonais diplômé en philosophie de l’Université de Varsovie. Il a reçu de nombreux prix pour ses ouvrages sur l’histoire de la Pologne, dont le prestigieux prix du magazine Polityka en 2015 pour « Made in Poland » (Wielka Litera, 2014), long entretien avec Stanislas Likiernik, un héros de la Résistance polonaise. Son reportage littéraire Le Rêve de Colomb (W.A.B., 2018) sur le héros mi-gangster mi-rêveur de l’insurrection de Varsovie a été nominé pour le prix Nike 2019.

