Mikhaïl Ossorguine : Une rue à Moscou. Editions Noir sur Blanc, mars 2024, 192 pages 19,50 Euros • 30 CHF

Traduit du russe par Léo Lack. Collection La Bibliothèque de Dimitri Première édition : L’Âge d’Homme, 1973 Traduction revue et corrigée

Sivtsev Vrajek, une paisible rue de Moscou où habitent un vieil ornithologue et sa petite-fille Tanioucha, autour de laquelle vont se nouer les destins d’hommes pris dans la Grande Guerre et la révolution de 1917. Un pianiste familier des lieux, Edouard Lvovitch, y joue un soir une étrange composition, l’Opus 37, une page terrible, « criminelle, inadmissible », comme dictée par l’époque à son génie. Les derniers accords plaqués, il écoute : le sens du chaos est né. Tel est ce livre : une partition terrible, inadmissible, puissante. Au départ, le cercle intime des amis, un admirable couple de vieillards et leur petite-fille dans laquelle s’éveille la femme, et puis, de par le monde, le cheminement secret de la destruction, comme l’écho pressenti du carnage de la guerre et de la révolution. Le cri devant la mort est viscéral, et pourtant, comme en sourdine, monte un immense hymne à la vie belle, fraîche, ténue et tenace. Quand le livre s’achève, le sombre final de l’Opus 37 est dépassé : la vie renaît dans le chaos.

Mikhaïl Ossorguine (1878-1942) est un écrivain, journaliste et essayiste russe. Après avoir participé à la révolution en 1905, il est expulsé d’URSS en 1922 par Lénine avec cent cinquante autres intellectuels russes. Il s’installe en France, où il écrit son œuvre littéraire marquée par la nostalgie d’un pays perdu.

