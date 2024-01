Jan Brokken: Les Justes. Editions Noir Sur Blanc, 2023. 528 pages • 25,90 Euros • 32 CHF

Comment « un visa pour Curaçao » permit de sauver des milliers de Juifs. Traduit du néerlandais par Noëlle Michel.

Fuyant l’avancée des nazis, des milliers de Juifs affluent en Lituanie, pays dont l’URSS s’empare, mais que le Reich lui arrachera bientôt. Dans ce climat de catastrophe imminente, le Néerlandais Jan Zwartendijk, directeur de la filiale lituanienne de Philips et nouveau consul honoraire à Kaunas, parvient à ouvrir aux Juifs une dernière issue pour échapper au pire. À l’insu de presque tous, Zwartendijk travaille jour et nuit pendant trois semaines afin de délivrer des visas pour Curaçao, dans les Antilles néerlandaises, tandis que son collègue Sugihara, consul du Japon, signe des visas de transit. Ainsi commence une extraordinaire entreprise clandestine qui sauvera des milliers de vies.

En recueillant à travers le monde les témoignages des survivants et de leurs enfants, Brokken reconstitue l’histoire de « l’Ange de Curaçao », comme l’appelaient les réfugiés. Voici l’odyssée de familles entières qui ont traversé la Russie en Transsibérien, atteint Kobe et trouvé refuge dans le ghetto juif de Shanghai. Les Justes est une fresque monumentale, une mosaïque de vies, de lieux et d’événements où la réalité prend des teintes épiques et romanesques, mais surtout une leçon sur le courage et la responsabilité de l’individu face à la catastrophe.

Écrivain et voyageur néerlandais, connu pour sa capacité à raconter la vie de personnages hors du commun, Jan Brokken a publié de nombreux livres que la presse a comparés à ceux de Graham Greene et de Bruce Chatwin. Né en 1949, il a fait des études de journalisme à Utrecht et de sciences politiques à Bordeaux. Traduits en une vingtaine de langues, ses romans, récits de voyage et ouvrages littéraires de non-fiction lui ont valu une renommée internationale. Il a notamment publié Les Âmes baltes (Denoël, 2013) Dostoïevski — Une amitié en Sibérie (Vuibert, 2023).

Lire l'interview avec Jan Brokken en français et en russe.