Jan Brokken: Dostoïevski: Une amitié en Sibérie". Vuibert, 2023.

Traduit du néerlandais par Mireille Cohendy.

"Dostoïevski bondit hors de son fauteil. Nous nous tenions l'un en face de l'autre, chacun frappé par le sort, chacun enfermé dans sa solitude. Il me fixait de son regard triste et pesnif. Submergé par l'émotion, oubliant mon titre d'avoué aux affaires civiles et criminelles, je me jetai dans ses bras ssans réfléchir."

Pour écrire ce récit émouvant, Jan Brokken s'est glissée dans la peau d'Alexandre von Wrangel, le confident oublié de Dostoïevski.

Chaque soir, les deux hommes se retrouvent et se livrent l'un à l'autre. Les travaux forcés, l'exil, la mort, l'amour fou, l'écriture, la réconnaissance... c'est leur vie qu'il se racontent.

Tout les séparait. L'amitié entre eux fut pourtant entière, sincère et bouleversante. Ils avaient besoin l'un de l'autre, tant pour les petites choses du quotidien que pour l'essentiel.

Des steppes de Sibérie aux rues de Saint-Pétersbourg, c'est un pan méconnu de la vie de'un des plus grands écrivains russes qui nous est dévoilé.

Jan Brokken est l'un des plus célèbres auteurs néérlandais contemporains. Il a écrit une trentaine de livres, romans et récits historiques, dont "Les Ames baltes" (Denoël, 2013).

