Nadia Ragozhina: "Deux mondes séparés". Editions SilverWood, 2023.

Traduit de l'anglais par Jean-Michel Meyer.

Deux frères grandissent dans les rues du quartier juif de Varsovie. Au tournant du XXe siècle, Adolphe quitte la Pologne pour la Suisse. Il s’y installe et y fonde une famille. Marcus, quant à lui, part vers l’Est, porté par ses convictions communistes. À Moscou, il est arrêté et exilé. Les frères ne se reverront jamais.



Cent ans plus tard, l’arrière-petite-fille de Marcus, Nadia Ragozhina, mène l’enquête et découvre sa famille disparue. Pourra-t-elle reconstituer les histoires restées secrètes depuis des générations ?



Entre amour et séparation, espoir et paranoïa, les vies des patriarches, de leurs filles et petites-filles sont bouleversées par la révolution russe, les répressions de Staline, la persécution des Juifs et la Seconde Guerre mondiale. Des Mondes Séparés fait le récit singulier des évènements tumultueux qui ébranlèrent l’Europe du XXe siècle, à travers les yeux de six femmes ayant lutté pour la survie et le bonheur de leurs familles.

