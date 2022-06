Train Zug Treno Tren. Editions Noir sur Blanc, 16 juin 2022. 176 pages (chaque catalogue) • 90 Euros • 95 CHF (le coffret)

Catalogue 1. Voyages imaginaires (beaux-arts) Catalogue 2. Destins croisés (photo) Catalogue 3. Rencontrons-nous à la gare (design). Disponibles séparément. Sous la direction de Camille Lévêque-Claudet, Marc Donnadieu et Marco Constantini

Dès l’été 2022, le nouveau quartier des arts Plateforme 10 contribuera à faire de Lausanne une capitale culturelle de premier plan. « Train Zug Treno Tren » constitue l’exposition inaugurale de Plateforme 10, organisée conjointement par les trois musées (Beaux-Arts, Photo, Design). Pluridisciplinaire et transversale, l’exposition explore les liens de parenté́ entre l’espace des musées et celui des gares (lieux de passages, de croisements et de rencontres) d’une part, entre l’expérience de la visite de l’exposition et celle du voyage en train (fenêtre sur le monde) d’autre part. Elle réveille le passé de Lausanne, étape du mythique Venise-Simplon-Orient-Express, et elle annonce son futur de nœud ferroviaire majeur au cœur de l’Europe. L’exposition est accompagnée de trois catalogues complémentaires, richement illustrés, disponibles séparément ou en coffret. Des textes d’historiennes et historiens de l’art, de la photographie et du design portent des éclairages originaux sur la thématique du chemin de fer.

Camille Lévêque-Claudet, conservateur au MCBA (Musée cantonal des Beaux-Arts), est le commissaire de l’exposition « Voyages imaginaires ». Marc Donnadieu, conservateur en chef à Photo Elysée (Musée cantonal pour la photographie), est le commissaire de l’exposition « Destins croisés ». Marco Costantini, directeur adjoint du mudac (Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains), est le commissaire de l’exposition « Rencontrons-nous à la gare ».