Yuri Andrukhovych: Lexique de mes villes intimes. Guide de géopoétique et de cosmopolitique. Editions Noir sur Blanc, 2021, 352 pages, 24 Euros / 28 CHF

Traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn

« L’auteur s’est tellement égaré dans les chemins de traverse entre le réel et l’imaginaire, qu’il prend le parti de prévenir que tous les protagonistes sont le fruit de son imagination, de même que toutes les histoires, les situations et, d’ailleurs, les villes de ce livre. » Le ton est donné : le Lexique de Yuri Andrukhovych fait le portrait de 44 villes réelles à travers le monde, qui sont vues par le prisme de son imaginaire débridé et malicieux. À l’affût des situations absurdes et des personnages les plus atypiques, l’auteur nous emmène dans un voyage improbable qui passe par Minsk, Kyiv, Odessa, Detroit, Strasbourg, Lausanne, Drohobytch, Berlin…

Né en URSS, Yuri Andrukhovych a grandi dans un pays en plein bouleversement, entre l’Est et l’Ouest, et nous rapporte ici sa vision des grands événements de l’histoire des XXe et XXIe siècles : l’extermination des Juifs de Lviv, le printemps de Prague, la guerre froide et les relations avec Moscou, la catastrophe de Tchernobyl, les barricades du Maïdan à Kyiv (sur lesquelles il s’est battu)… Tout cela, avec un grand humour et une volonté de ne pas tout à fait se prendre au sérieux.

***

Né en 1960 à Ivano-Frankivsk, en Ukraine occidentale, Yuri Andrukhovych est l’une des figures les plus populaires de la littérature ukrainienne contemporaine. Poète, essayiste, romancier, il a fondé le groupe de performances littéraires Bu-Ba-Bu (Burlesque-Balagan-Bouffonade). Traduit dans vingt langues, il est publié en français aux Éditions Noir sur Blanc. Il est l’auteur de l’essai « Remix centre-européen » dans l’ouvrage Mon Europe, coécrit avec Andrzej Stasiuk (2004), et des romans Moscoviada (2007), Douze cercles (2009) et Perversion (2015). Yuri Andrukhovych a reçu le prix Hanna Arendt en 2014.