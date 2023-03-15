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Политика
«Нужно как можно скорее интегрировать украинцев»Надежда Сикорская, Берн
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Так суммировала сложившуюся в Швейцарии ситуацию глава Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM) Кристин Шранер Бургенер.
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Экономика
Черный понедельник на финансовых рынкахЗаррина Салимова, Цюрих
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Банкротство американского банка Silicon Valley Bank вызвало потрясения на европейских и швейцарских фондовых рынках.
Как война расколола наукуПоследствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.
По форме «да», а по сути «нет» швейцарского парламентаВопрос о реэкспорте швейцарского оружия в Украину обсуждался, решение было принято, но это еще ничего не значит.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.