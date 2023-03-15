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среда, 15 марта 2023 года   

13.03.2023 - 10:00Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Главное на сегодня.
Политика

«Нужно как можно скорее интегрировать украинцев»

Надежда Сикорская, Берн

Так суммировала сложившуюся в Швейцарии ситуацию глава Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM) Кристин Шранер Бургенер.

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Экономика

Черный понедельник на финансовых рынках

Заррина Салимова, Цюрих

Банкротство американского банка Silicon Valley Bank вызвало потрясения на европейских и швейцарских фондовых рынках.

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Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

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Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

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Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

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Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

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