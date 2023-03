Juventutti

Женева

Genève

с 2023-03-06 00:00:00 по 2023-03-06 00:00:00

Le 23 mars, au Victoria Hall, aura lieu un concert de l’Оrchestre symphonique de jeunes Juventutti. Deux œuvres du répertoire russe sont inclues dans le programme : Concerto N°2 pour piano et orchestre de S. Rachmaninov et l’Ouverture-fantaisie «Roméo et Juliette» de P. Tchaïkovski.