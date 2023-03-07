23 марта в Виктория-холле состоится концерт молодежного симфонического оркестра Juventutti. В программу вечера включены два произведения русской классики: Концерт С. В. Рахманинова № 2 для фортепиано с оркестром и Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского.
Le 23 mars, au Victoria Hall, aura lieu un concert de l’Оrchestre symphonique de jeunes Juventutti. Deux œuvres du répertoire russe sont inclues dans le programme : Concerto N°2 pour piano et orchestre de S. Rachmaninov et l’Ouverture-fantaisie «Roméo et Juliette» de P. Tchaïkovski.
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